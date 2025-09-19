Adevărul despre deficitul caloric, dezvăluit de nutriționist. De ce nu slăbești, de fapt: „Majoritatea se mint”. EXCLUSIV

Se vorbește tot mai des în ultima vreme despre deficitul caloric, prezentat ca metoda miraculoasă pentru slăbit. În teorie, totul pare simplu: mănânci mai puține calorii decât consumi. În practică, însă, lucrurile devin mai complicate, iar mulți renunță rapid, convinși că nu au slăbit deloc. Cătălina Preda, nutriționist și dietetician, ne-a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem, dar și cum putem corecta aceste erori pentru a avea rezultate reale.

Ce înseamnă, de fapt, deficitul caloric

Ne dorim siluete de vis și apelăm la tot felul de metode. Ne încredem în trucuri și mituri de pe internet și, în loc să obținem un corp de fotomodel, ne alegem cu probleme de sănătate. Iar dacă reușim să scăpăm de câteva kilograme, efectul yo-yo nu întârzie să apară.

În ultima perioadă, deficitul caloric a devenit subiectul preferat când vine vorba de slăbit. Pașii par simpli: calculezi de câte calorii ai nevoie, apoi consumi mai puține și, gata, în câteva luni arăți și te simți fenomenal.

„Depinde ce înseamnă deficit caloric pentru fiecare”

Totuși, lucrurile nu sunt la fel pentru toată lumea, iar părerile sunt împărțite. Mulți spun că țin deficit caloric, fac și mișcare, dar cântarul rămâne pe loc. Pentru a înțelege de ce se întâmplă asta și unde greșim, am stat de vorbă cu Cătălina Preda, nutriționist și dietetician, care ne-a dezvăluit ce ascunde, de fapt, deficitul caloric.

„Aici e relativ, pentru că depinde ce înseamnă deficit caloric pentru fiecare. O persoană crede că e în deficit caloric și, de fapt, nu e. Ca să ții deficit caloric, trebuie să știi în primul rând să calculezi exact câte calorii ai tu nevoie în funcție de vârsta pe care o ai, în funcție de sex, feminin sau masculin, greutate și înălțime. Sunt mai multe formule de calcul, două dintre ele sunt cele mai folosite. Trebuie să știi să aplici matematic formula, să ții cont și de activitățile tale fizice pe care le ai, de posibile patologii dacă există, adică boli. Dacă ai și tratament medicamentos, cu atât mai mult. În urma calculului poți afla care este numărul tău de calorii necesar într-o zi. Și după ce afli care-i necesarul tău, adică exact câte calorii ai nevoie ca să supraviețuiești pentru activitățile tale de zi cu zi. Dacă ai și activitate fizică, se scade o parte din calorii în funcție de timpul pe care îl ai. Se ține cont de absolut tot, că suntem un întreg”, a explicat Cătălina Preda.

Mulți pornesc din start cu calculul greșit

Prin urmare, una dintre cele mai mari capcane apare chiar de la început: calcularea greșită a numărului de calorii. La fel de înșelătoare sunt și gustările „nevinovate” de peste zi, care pot sabota orice efort de slăbire. Iar adevărul e că până și un singur gram în plus poate face diferența, fără ca măcar să ne dăm seama.