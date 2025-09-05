Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 13:17
de Diana Dumitrache



Actualitate
Actul fără de care nu se poate face succesiunea la notar. Totul se complică dacă nu îl ai
Documente necesare la succesiune (Sursa foto: Pixabay)

Succesiunea este procedura legală prin care bunurile unei persoane decedate sunt transmise moștenitorilor săi. Aceasta se desfășoară, de regulă, la notar, însă pentru a putea fi finalizată este nevoie de un document-cheie: actele de proprietate asupra bunurilor lăsate moștenire.

Actul esenţial pentru succesiune

Fără aceste documente, notarul nu poate stabili ce face parte din masa succesorală și nici cine are dreptul asupra fiecărui bun. Actele de proprietate — fie că este vorba despre contracte de vânzare-cumpărare, titluri de proprietate, acte de donație, certificate de moștenitor anterioare sau contracte de partaj — sunt dovada juridică a dreptului asupra terenurilor, caselor, apartamentelor ori altor bunuri imobile.

Dacă moștenitorii nu pot prezenta actele de proprietate, notarul nu poate încheia certificatul de moștenitor. În acest caz, procedura devine complicată și se impune fie obținerea unor duplicate de la autorități, fie demararea unor procese în instanță pentru constatarea dreptului de proprietate. Astfel, succesiunea se prelungește considerabil, iar cheltuielile cresc.

Alte documente necesare la succesiune

Actele de proprietate reprezintă fundamentul oricărei succesiuni. Lipsa lor complică întreg procesul și poate duce la luni sau chiar ani de așteptare până la rezolvarea moștenirii. Pe lângă acestea, notarul solicită și:

  • certificatul de deces al persoanei defuncte;
  • actele de identitate ale moștenitorilor;
  • certificate de naștere și/sau de căsătorie;
  • testamentul, dacă există.

Fără actele de proprietate, moștenirea nu poate fi clarificată, iar bunurile rămân blocate din punct de vedere juridic. Moștenitorii nu vor putea vinde, dona sau ipoteca imobilele respective până la soluționarea situației. De aceea, păstrarea în siguranță a acestor documente este esențială pentru a evita litigii și întârzieri.

