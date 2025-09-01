Ultima ora
de Vieriu Ionut

„Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament?”. Legea, explicată de un avocat

Legislație
Ai nevoie de acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament?

Introducere: Este o problemă frecvent ridicată, plină de neclarități și interpretări greșite. Litigiile între părinți și copii, în special când este vorba de tranzacționarea unei locuințe, pornesc adesea din teama că drepturile succesorale ar putea fi încălcate. Aici, avocatul Gabriela Urșărescu dezvăluie o obligație care de fapt, nu există — dar situată în contextul procesului legal, explicația capătă claritate.

Ce a explicat avocatul Gabriela Ursărescu

„Nu aveți nevoie de acordul copiilor pentru a vinde apartamentul, atâta timp cât sunteți singurul proprietar pe imobil. Dacă copiii erau proprietari, atunci da, însă nu aveți nevoie de acordul copiilor pentru a vă înstrăina bunurile”, spunea avocatul Gabriela Urşărescu.

Practic, dacă actele de proprietate indică un singur proprietar — părintele — nu există legalitatea necesară pentru ca fiul/fiica majoră să blocheze tranzacția. Acordul nu este prevăzut de lege, decât dacă apare o situație excepțională: coproprietate.

Legislație și opinie juridică complementară

Un părinte poate vinde proprietatea fără acordul celorlalți copii. Drepturile copiilor se nasc doar la deschiderea succesiunii. Așadar, dacă părintele vinde pe durata vieții, fără a dona, nicio obligație legală nu-i impune să păstreze ceva pentru alți copii.

Nu este obligatoriu acordul tuturor copiilor pentru ca părintele să vândă, doneze sau transfere proprietatea. Totuși, pentru siguranța actului, este recomandat ca, într-un astfel de caz, ceilalți copii să ofere o declarație notarială care să ateste că a existat un preț real plătit, nu o donare deghizată.

Conform interpretărilor actuale și explicațiilor oferite de avocatul Gabriela Urşărescu, un părinte care deține singur un imobil are libertatea legală de a-l vinde fără a avea nevoie de acordul copiilor majori. În schimb, dacă fiul sau fiica figurează ca proprietari, atunci acordul lor devine necesar.

Aspecte practice de avut în vedere

Deși legea este clară și spune că un proprietar unic nu are nevoie de acordul copiilor majori pentru a vinde locuința, practica arată că mulți părinți se confruntă cu reticența cumpărătorilor. Există situații în care potențialii cumpărători solicită garanții suplimentare, de teamă că tranzacția ar putea fi contestată ulterior de către copii, mai ales în contextul moștenirii.

În aceste cazuri, notarul public joacă un rol esențial, verificând actele și explicând părților că drepturile succesorale nu pot fi invocate înainte de decesul proprietarului. Această clarificare ajută la evitarea conflictelor și la creșterea încrederii în validitatea actului de vânzare.

