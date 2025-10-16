Actualizarea de software care a pus SUV-urile pe butuci. Ce au pățit proprietarii de JEEP după un update buclucaș

În weekendul din 10-12 octombrie 2025, o actualizare software transmisă „over the air” (OTA) a provocat disfuncționalități serioase pentru mai multe modele hibride Jeep.

Cea mai afectată pare să fie seria Wrangler 4xe, ale cărei vehicule au devenit în unele cazuri complet nefuncționale după instalarea actualizării.

Actualizarea, destinată sistemului U-Connect și modulului telematic al vehiculului, a fost distribuită inițial pe 10 octombrie, scrie publicația The Truth About Cars.

În loc să aducă îmbunătățiri, mulți utilizatori au raportat aprinderea simultană a numeroaselor martori de bord, pierderi de putere în timpul mersului și, în unele cazuri, oprirea totală a mașinii în trafic.

Forumurile dedicate mărcii, precum și grupuri de pe Reddit și Facebook, s-au umplut rapid de plângeri, iar unele clipuri video care arată problemele au devenit virale.

Unii proprietari au relatat că, după ce au urmat instrucțiunile vehiculului de a opri și reporni motorul, sistemul hibrid a refuzat complet să mai pornească. În urma numeroaselor sesizări, Jeep a suspendat descărcarea actualizării problematice și a confirmat că lucrează la o soluție.

Remediu în curs și întrebări despre testarea software-ului auto

Constructorul a explicat că actualizarea viza modulul telematic, adică dispozitivul care transmite date despre condus către producător.

O nouă versiune de software, menită să repare problema, a început să fie transmisă luni, 14 octombrie, însă doar vehiculele aflate într-o zonă cu semnal bun de rețea pot primi corecția automat. Alternativ, mașinile afectate pot fi transportate la reprezentanțele autorizate pentru o reinstalare completă.

Specialiștii din industrie au criticat însă graba cu care producătorii auto lansează actualizări fără testare adecvată.

Tot mai multe companii, inclusiv Jeep, Tesla sau Ford, se prezintă drept „companii tehnologice”, adoptând modelul de dezvoltare software al industriei IT, unde erorile sunt corectate ulterior prin patch-uri. În cazul automobilelor, o asemenea abordare poate avea consecințe grave.

Problemele nu sunt izolate

Rivian, Tesla, General Motors și Volkswagen s-au confruntat, în ultimii ani, cu situații similare, în care actualizările OTA au cauzat mai multe defecțiuni decât au rezolvat.

Fenomenul este atribuit parțial „aglomerării de cod”, un efect al software-ului tot mai complex, care face sistemele dificil de verificat și predispuse la erori neașteptate.

Industria auto modernă, în drumul ei către vehicule „definite de software”, pare să repete greșelile altor domenii tehnologice.

Dependente de conexiunea permanentă la internet, mașinile devin nu doar mai vulnerabile la atacuri cibernetice, ci și mai expuse riscului de defecțiuni provocate chiar de actualizările menite să le îmbunătățească.