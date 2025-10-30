Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială

Actrița și scenarista britanică Emma Thompson, laureată a două premii Oscar, a declarat că se simte „extrem de iritată” de tehnologia AI care încearcă să intervină în procesul ei creativ.

Invitată în emisiunea The Late Show With Stephen Colbert, actrița Emma Thompson a povestit că inteligența artificială îi sugerează frecvent rescrieri în documentele sale Word, lucru pe care îl consideră ofensator pentru un artist care lucrează cu pasiune la propriile texte, scrie AVClub.

„Nu pot descrie cât de mult mă enervează. Când văd mesajul acela care îmi spune ‘Vrei să rescriu pentru tine?’ îmi vine să urlu. Nu am nevoie să-mi rescrii ce tocmai am scris, lasă-mă în pace!”, a spus Thompson, completând că preferă să scrie de mână primele versiuni ale scenariilor sale, pentru a păstra legătura directă dintre minte și hârtie.

Reacții similare în rândul altor creatori

Thompson nu este singura personalitate de la Hollywood care respinge utilizarea AI în procesul artistic. Regizorul german Werner Herzog a afirmat recent că filmele generate cu ajutorul inteligenței artificiale „par complet lipsite de viață”, iar Guillermo del Toro a mers și mai departe, spunând că ar prefera să moară decât să o folosească.

Reacțiile subliniază o preocupare tot mai des întâlnită în industrie: teama că tehnologia ar putea eroda autenticitatea și sensibilitatea umană din artă.

De altfel, Emma Thompson a criticat și limbajul folosit de marile studiouri, în special termenul „conținut”, pe care îl consideră degradant pentru artiști.

„Când oamenii vorbesc despre conținut, parcă aș fi umplutura dintr-o pernă. Este un cuvânt lipsit de respect pentru cei care creează. E ca zațul de cafea din chiuvetă, ceva care nu ar trebui tratat cu superficialitate”, a spus actrița într-un interviu din 2023.

O poziție fermă în fața digitalizării excesive

Declarațiile Emmei Thompson reflectă o atitudine tot mai prezentă printre artiștii care văd AI-ul nu ca pe un instrument de sprijin, ci ca pe o amenințare la adresa expresiei personale.

De altfel, într-o industrie unde eficiența și automatizarea par să primeze, vocea actriței reamintește importanța autenticității și a conexiunii umane în procesul de creație. Pentru Thompson, arta nu este ceva ce poate fi calculat de un algoritm, este o formă de viață, care nu trebuie rescrisă de o mașină.