Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 15:37
de Iulia Kelt

Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială

TEHNOLOGIE
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Emma Thompson se revoltă împotriva AI-ului / Foto: Vanity Fair

Actrița și scenarista britanică Emma Thompson, laureată a două premii Oscar, a declarat că se simte „extrem de iritată” de tehnologia AI care încearcă să intervină în procesul ei creativ.

Invitată în emisiunea The Late Show With Stephen Colbert, actrița Emma Thompson a povestit că inteligența artificială îi sugerează frecvent rescrieri în documentele sale Word, lucru pe care îl consideră ofensator pentru un artist care lucrează cu pasiune la propriile texte, scrie AVClub.

„Nu pot descrie cât de mult mă enervează. Când văd mesajul acela care îmi spune ‘Vrei să rescriu pentru tine?’ îmi vine să urlu. Nu am nevoie să-mi rescrii ce tocmai am scris, lasă-mă în pace!”, a spus Thompson, completând că preferă să scrie de mână primele versiuni ale scenariilor sale, pentru a păstra legătura directă dintre minte și hârtie.

Vezi și:
Tehnologia „vampirică” a cinematografiei: „Dracula” lui Radu Jude şi viitorul AI-filmului
Profețiile șefului Zoom: Inteligența artificială va reduce săptămâna de lucru la patru zile până în 2030

Reacții similare în rândul altor creatori

Thompson nu este singura personalitate de la Hollywood care respinge utilizarea AI în procesul artistic. Regizorul german Werner Herzog a afirmat recent că filmele generate cu ajutorul inteligenței artificiale „par complet lipsite de viață”, iar Guillermo del Toro a mers și mai departe, spunând că ar prefera să moară decât să o folosească.

Reacțiile subliniază o preocupare tot mai des întâlnită în industrie: teama că tehnologia ar putea eroda autenticitatea și sensibilitatea umană din artă.

De altfel, Emma Thompson a criticat și limbajul folosit de marile studiouri, în special termenul „conținut”, pe care îl consideră degradant pentru artiști.

„Când oamenii vorbesc despre conținut, parcă aș fi umplutura dintr-o pernă. Este un cuvânt lipsit de respect pentru cei care creează. E ca zațul de cafea din chiuvetă, ceva care nu ar trebui tratat cu superficialitate”, a spus actrița într-un interviu din 2023.

O poziție fermă în fața digitalizării excesive

Declarațiile Emmei Thompson reflectă o atitudine tot mai prezentă printre artiștii care văd AI-ul nu ca pe un instrument de sprijin, ci ca pe o amenințare la adresa expresiei personale.

De altfel, într-o industrie unde eficiența și automatizarea par să primeze, vocea actriței reamintește importanța autenticității și a conexiunii umane în procesul de creație. Pentru Thompson, arta nu este ceva ce poate fi calculat de un algoritm, este o formă de viață, care nu trebuie rescrisă de o mașină.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
De ce restaurantele nu ţin ketchup-ul la frigider? Este mereu la temperatura camerei
De ce restaurantele nu ţin ketchup-ul la frigider? Este mereu la temperatura camerei
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...