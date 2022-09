Regina Regatului Unit pe ecran: top 10 actrițe care au interpretat-o pe Regina Elisabeta a II-a

De la Helen Mirren (de două ori!) La Emma Thompson, Regina Elisabeta a II-a a fost o vedetă pe marile ecrane de-a lungul domniei sale. Iată un top 10 actrițe care au avut onoarea de a interpreta rolul acesteia.

Helen Mirren

Când vine vorba de interpretarea reginei pe ecran, nimeni nu a făcut-o mai bine decât Helen Mirren, care a preluat prima dată rolul legendarului monarh în filmul din 2006 The Queen, care a prezentat-o pe Regina Elisabeta după moartea Prințesei Diana. Ea a câștigat un Oscar pentru film.

Helen Mirren (din nou)

Mirren a fost atât de bună la interpretarea reginei Elisabeta în The Queen, încât i s-a cerut să o joace din nou, de data aceasta pe scenă în The Audience, o piesă care a avut premiera în West End din Londra și apoi a ajuns pe Broadway. Spre deosebire de The Queen, The Audience s-a concentrat pe o perioadă mai lungă a domniei Elisabetei, înfățișând întâlnirile ei cu primii miniștri de la Winston Churchill la David Cameron. Ea a câștigat un Tony pentru această performanță. Mai târziu, Kristin Scott Thomas i-a luat locul în piesă.

Claire Foy

Cu două premii Emmy în drama de succes a Netflix, The Crown, Claire Foy a preluat viața timpurie a Reginei de când era încă doar Prințesa Elisabeta și primii ei ani pe tron. Foy a fost, în cele din urmă, înlocuită de Olivia Colman în sezoanele 3-4 și de Imelda Staunton în sezoanele 5-6.

Olivia Colman

Colman a preluat rolul în sezoanele 3 și 4 din The Crown, ca regină în mijlocul vieții sale și a câștigat un Emmy și un Glob de Aur pentru munca sa de actorie.

Imelda Staunton

Pentru ultimele două sezoane din The Crown, Staunton a intrat în pantofii Reginei. Sezonul 5 a văzut dispariția căsătoriei Prințului Charles și a Prințesei Diana, în timp ce sezonul 6, finalul serialului, va vedea începuturile dragostei Prințului William și Kate Middleton.

Jane Alexander

Romantismul de la facultate a Prințului William și Kate Middleton și nunta ulterioară de basm au servit drept sursă de inspirație pentru multe recreări ale culturii pop, inclusiv acest film, William & Catherine: A Royal Romance. Regina, interpretată de Jane Alexander, a fost un rol important în filmul din 2011.

Freya Wilson

The King’s Speech din 2010 a fost într-adevăr despre monarhia înainte de Elisabeta, dar ea a avut, totuși, o apariție în film, ca o tânără cu un viitor cu totul diferit în față, deoarece unchiul ei, regele Edward al VIII-lea, încă nu a abdicat.

Emma Thompson

Thompson este o câștigătoare a Oscarului și o actriță cunoscută la nivel internațional, dar portretizarea ei a reginei din filmul Walking the Dogs din 2012 a rămas relativ sub radarul popularității. Scurtmetrajul urmărește o spargere fictivă la Palatul Buckingham, când un intrus se strecoară în camera Reginei pentru a discuta, în timp ce paznicul ei scoate câinii corgie la plimbare.

Jeanette Charles

A o interpreta pe Regină este o sarcină grea, dar Charles și-a câștigat existența din asta. „Asemănătoare Reginei Elisabeta”, celebră pentru asemănarea ei cu monarhul, ea a jucat rolul Majestății Sale în orice, de la Austin Powers la National Lampoon’s European Vacation.

Leach de Rozmar

Fostul prim-ministru Margaret Thatcher a fost adevărata vedetă a filmului de televiziune Margaret din 2009, dar rolul Reginei în film a fost suficient de lung pentru a stârni un pic de controversă. Filmul din 2009 a sugerat că Elizabeth a încurajat-o pe Thatcher să-și dea demisia din postul de prim-ministru, o afirmație pe care Palatul Buckingham a refuzat să o confirme, lansând în schimb o declarație: „Nu discutăm niciodată nimic despre întâlnirile pe care regina le are cu niciunul dintre prim-miniștrii săi”.