Actrița Diane Ladd, nominalizată de trei ori la Oscar, a murit la vârsta de 89 de ani

Diane Ladd, una dintre marile prezențe ale cinematografiei americane, actriță cu o carieră de peste șase decenii și nominalizată de trei ori la Premiile Oscar, s-a stins din viață la 89 de ani. Recunoscută pentru roluri memorabile în filme precum Alice Doesn’t Live Here Anymore și Wild at Heart, artista a lăsat în urmă o moștenire artistică puternică, fiind totodată mama actriței Laura Dern și verişoară cu dramaturgul Tennessee Williams.

Cum a fost anunțată dispariția actriței

Moartea lui Diane Ladd a fost făcută publică luni, 3 noiembrie, de fiica ei, Laura Dern. Actrița a dezvăluit că mama ei a murit în locuința din Ojai, California, cu ea alături, fără ca motivul dispariției să fie comunicat public.

În mesajul emoționant, Laura Dern a descris-o ca fiind ”eroina” ei și a transmis: ”A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic, pe care doar visele ar fi putut să o creeze. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei.”, relatează CNN.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci în care Diane Ladd a fost nu doar martoră, ci și figură esențială în evoluția cinematografiei americane, trecând cu ușurință de la comedie la dramă și de pe scena teatrului pe marile ecrane.

Ce roluri i-au definit cariera

Cariera Dianei Ladd a cunoscut un punct major de inflexiune odată cu apariția în filmul lui Martin Scorsese din 1974, Alice Doesn’t Live Here Anymore, unde interpretarea acidă și sinceră a personajului Flo i-a adus prima nominalizare la Oscar pentru rol secundar.

A urmat o serie impresionantă de apariții, inclusiv în Chinatown și Primary Colors, precum și nominalizări ulterioare pentru Wild at Heart și Rambling Rose, ultimul împărțind ecranul cu fiica ei.

Pe lângă film, Diane Ladd a avut o prezență constantă și în televiziune, jucând în seriale ca ER, Touched by an Angel și Alice, adaptarea de succes a filmului care i-a adus consacrarea.

Vezi și Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Cu ce probleme de sănătate se confrunta!

Ce legături personale și profesionale au marcat destinul artistei

Diane Ladd a făcut parte dintr-o adevărată dinastie artistică. Verişoară cu Tennessee Williams și fostă soție a actorului Bruce Dern, a fost simbolul unei familii cu rădăcini adânci în lumea teatrului și filmului. Performanța rară ca mamă și fiică să fie nominalizate simultan la Oscar, pentru rolurile din Rambling Rose, rămâne un moment emblematic.

Originară din Laurel, Mississippi, Diane Ladd a avut încredere în propriul destin artistic încă din copilărie, mărturisind în autobiografia sa că o rudă îi prezisese gloria: va apărea ”în fața unui ecran” și va ”captiva” publicul. În anii ’70, își asuma deja statutul de actriță completă, afirmând:

”Acum nu mai neg asta. Pot să joc Shakespeare, Ibsen, cu accent englezesc, irlandez sau fără accent, pot sta în mâini, pot dansa step, pot cânta, pot arăta ca la 17 ani sau ca la 70.”

Diane Ladd rămâne o figură iconică, celebrată pentru forța artistică și pentru contribuția sa profundă la Hollywood.

Vezi și Viața și cariera lui Kelley Mack. De ce a murit actrița din „The Walking Dead” la doar 33 de ani!