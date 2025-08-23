Actorii din serialul „Wednesday” de pe Netflix au făcut o listă cu expresii românești înfricoșătoare. Cum au reacționat când au auzit „Cine sapă groapa altuia, sigur cade-n ea”

Wednesday, serialul semnat de Tim Burton și difuzat pe Netflix, continuă să mențină legătura cu România chiar și în sezonul 2, deși noile episoade au fost filmate în Irlanda. După ce acum câteva zile actorii din distribuție au recitat în engleză poezia „Plumb” de George Bacovia pe contul Netflix România, aceștia au revenit cu un nou clip care a stârnit curiozitatea fanilor.

De data aceasta, Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Joy Sunday (Bianca Barkley) și Georgie Farmer (Ajax Petropolus) au intrat într-un joc amuzant și macabru în același timp: au clasat expresii și concepte românești cu tentă funebră într-o tier list. Rezultatul a fost unul surprinzător, iar reacțiile lor la cultura locală arată cât de mult completează atmosfera gotică a serialului.

Cum au reacționat actorii la expresiile românești

În clipul distribuit pe Instagram de Netflix România, actorii au primit o listă de expresii și obiceiuri românești cu tentă spooky, pe care au trebuit să le așeze pe niveluri de la S (Spooky – cele mai înfricoșătoare) până la D (cele mai puțin impactante). Printre expresiile propuse s-au regăsit „Cine sapă groapa altuia cade în ea”, „Coliva – tortul mortului”, „Să-i fie țărâna ușoară” și tradiția bocitoarelor la înmormântări.

De departe, cel mai intens moment a fost reacția lor la explicația despre bocitoare, femeile care plâng ritualic la înmormântări. Toți cei trei actori au considerat că acest obicei este cu adevărat tulburător, clasându-l direct la nivelul S – Spooky.

În schimb, expresia „Să-i fie țărâna ușoară” a fost considerată mai degrabă poetică decât înspăimântătoare, dar a fost așezată, totuși, în partea de sus a clasamentului. „Coliva – tortul mortului” a stârnit zâmbete, dar și uimire, fiind văzută ca o combinație neobișnuită între ceva macabru și ceva festiv.

Puteți urmări clipul de pe Instagram mai jos:

View this post on Instagram A post shared by Netflix Romania (@netflixro)

Legătura specială dintre serial și România

Acesta nu este primul moment în care Wednesday face trimitere directă la cultura și tradițiile românești. În primul sezon, o parte importantă a producției a fost filmată în România, iar locațiile au devenit imediat recunoscute de public. Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost transformat în Academia Nevermore, iar Gara Sinaia a fost decor de film pentru o scenă-cheie.

Mai mult decât atât, actorii români au avut un rol important în distribuție. Victor Dorobanțu l-a interpretat pe Thing, mâna misterioasă care o însoțește pe Wednesday peste tot, iar George Burcea l-a jucat pe Lurch în primul sezon, fiind ulterior înlocuit de Joonas Suotamos. Dintre actorii amintiți, Dorobanțu continuă să apară și în sezonul 2, păstrând astfel o legătură simbolică între producția Netflix și România, chiar dacă filmările nu au mai avut loc aici.

Prezența constantă a elementelor românești, fie prin peisaje, fie prin cultura funerară sau prin poezie, arată că universul gotic al lui Tim Burton a găsit în România o sursă de inspirație autentică. Iar publicul local se simte mai conectat la fenomen atunci când vede astfel de referințe reinterpretate de actori internaționali.

Ce urmează în sezonul 2 de pe Netflix

Wednesday rămâne unul dintre cele mai urmărite seriale de pe Netflix, iar așteptările pentru noul sezon sunt uriașe. Prima parte a sezonului 2 este deja disponibilă pe platforma de streaming, iar fanii pot viziona primele patru episoade.

Partea a doua urmează să ajungă pe Netflix pe 3 septembrie, aducând deznodământul intrigilor începute. Continuarea promite mai mult suspans, mister și o aprofundare a relațiilor dintre personaje, inclusiv între Wednesday și Tyler, interpretat de Hunter Doohan.

Netflix România profită de această perioadă pentru a-și apropia comunitatea locală de serial, publicând constant materiale creative, precum recitarea poeziilor lui George Bacovia sau tier list-ul cu expresii funerare. Astfel, producția își consolidează reputația nu doar ca un fenomen global, ci și ca unul care rezonează puternic cu publicul din România.

Prin aceste gesturi simbolice, Wednesday demonstrează că nu este doar o poveste gotică semnată de Tim Burton, ci și un produs cultural care știe să împrumute și să valorifice elemente autentice. Fie că vorbim de locații, actori sau tradiții, România rămâne prezentă în universul Addams, iar publicul are parte de o experiență cu adevărat aparte.