Activează dark mode în Opera pe Android în doar câteva secunde: ghid complet și simplu

Modul întunecat („dark mode”) a devenit una dintre cele mai apreciate funcții pe telefoanele mobile, mai ales datorită confortului vizual pe timp de noapte și consumului redus de baterie. Dacă folosești browserul Opera pe Android, vestea bună este că poți activa această funcție în doar câteva secunde. Fie că vrei să protejezi ochii sau pur și simplu preferi interfețele mai discrete, activarea dark mode-ului este un proces simplu și intuitiv.

Opera vine cu propriile opțiuni de personalizare, iar modul întunecat poate fi aplicat atât asupra interfeței aplicației, cât și asupra site-urilor vizitate. Mai jos ai un ghid în trei pași clari, care îți arată cum să activezi „dark mode” în browserul Opera pentru Android.

Accesează setările browserului Opera din meniul principal

Primul pas este să deschizi browserul Opera pe telefonul tău Android. În colțul din dreapta jos al ecranului (sau uneori în dreapta sus, în funcție de versiunea aplicației și de interfață), vei observa pictograma cu cele trei linii orizontale sau o rotiță de setări. Apasă pe această pictogramă pentru a deschide meniul principal al browserului.

Din acest meniu, selectează secțiunea „Setări” (Settings). Aici vei avea acces la toate opțiunile de personalizare și control ale aplicației, inclusiv cele legate de temă și aspect vizual.

Este important să te asiguri că folosești cea mai recentă versiune a browserului Opera, deoarece interfața și denumirea opțiunilor pot varia ușor între actualizări. Dacă nu găsești imediat secțiunea dorită, poți utiliza funcția de căutare din setări pentru a scrie „dark” sau „întunecat” și aplicația îți va sugera direct opțiunile relevante.

Activează tema întunecată din secțiunea Aspect

După ce ai accesat setările browserului, derulează în jos până găsești opțiunea „Aspect” sau „Appearance” (în funcție de limba setată în aplicație). Aici vei avea mai multe alegeri legate de modul în care arată interfața Opera pe telefonul tău.

Caută opțiunea „Temă” sau „Theme”, care îți permite să comuți între modul Luminos (Light), Întunecat (Dark) și uneori un mod Automat (care se adaptează după setările generale ale telefonului). Selectează „Întunecat” pentru a aplica instant tema întunecată pe interfața aplicației.

Acum vei observa că fundalul meniurilor, al paginilor de pornire și al taburilor a devenit închis la culoare, ceea ce îți oferă o experiență mai plăcută pe timp de noapte și o reducere a luminii albastre emise de ecran.

Această setare afectează doar interfața browserului, dar nu și conținutul site-urilor pe care le accesezi. Pentru a merge mai departe și a forța site-urile web să adopte un aspect întunecat, mai ai un pas de urmat.

Activează „Forțează modul întunecat pentru paginile web”

Pentru a avea o experiență completă în dark mode, trebuie să activezi și opțiunea care transformă aspectul site-urilor vizitate. Din meniul principal al setărilor, derulează din nou și caută secțiunea „Mod întunecat pentru pagini” sau „Dark Web Pages”. Uneori, această opțiune este inclusă direct sub „Aspect”, alteori se regăsește într-o secțiune dedicată numită „Funcții” sau „Avansat”.

Apasă pe comutatorul corespunzător și activează „Forțează modul întunecat pentru paginile web” (Force dark pages). Odată activată această funcție, Opera va încerca automat să inverseze culorile paginilor deschise, aplicând un fundal închis și texte deschise, chiar și în cazul site-urilor care nu oferă în mod nativ o temă întunecată.

Această funcție nu este perfectă — uneori poate afecta afișarea corectă a imaginilor sau a unor elemente de design — dar în general oferă o experiență vizuală mult mai plăcută și uniformă. Poți oricând reveni în setări și să o dezactivezi temporar, dacă observi probleme pe anumite site-uri.

Avantajele activării dark mode în Opera pe Android

Odată activat, dark mode aduce mai multe beneficii. În primul rând, reducerea oboselii oculare este evidentă atunci când navighezi noaptea sau în medii slab iluminate. Fundalul închis contribuie la o experiență de lectură mai relaxantă și diminuează impactul luminii albastre, ceea ce poate ajuta la un somn mai odihnitor.

În al doilea rând, autonomia bateriei poate fi extinsă, mai ales dacă folosești un ecran OLED sau AMOLED. În aceste cazuri, pixelii negri sunt complet opriți, ceea ce înseamnă un consum redus de energie atunci când interfața este închisă la culoare.

Nu în ultimul rând, dark mode oferă o estetică modernă și elegantă, preferată de tot mai mulți utilizatori. Personalizarea experienței de navigare este un alt motiv pentru care mulți aleg Opera în detrimentul altor browsere, iar posibilitatea de a ajusta vizual totul după preferințele tale este un plus semnificativ.

Activarea modului întunecat în Opera pentru Android este un proces extrem de simplu, ce poate fi realizat în doar câteva secunde, urmând pașii descriși mai sus. Interfața devine mai prietenoasă pentru ochi, iar experiența de navigare, mai plăcută și mai personalizată. Dacă nu ai încercat încă această funcție, merită să îi dai o șansă — și vei vedea imediat diferența.