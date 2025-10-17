Accident în Pasajul Victoriei: un autobuz și un tramvai s-au ciocnit. Mai multe persoane au ajuns la spital

Un autobuz și un tramvai ale Societății de Transport București (STB) s-au ciocnit vineri seară, 17 octombrie, în Pasajul Victoriei, provocând rănirea mai multor persoane și restricționarea circulației pe sensul către strada Doctor Felix. Impactul a dus la intervenția echipajelor medicale și a forțelor de ordine, iar traficul public a fost deviat temporar pentru a permite rezolvarea situației și investigarea cauzelor accidentului. În urma incidentului, cinci persoane au fost transportate la spital, iar STB și Brigada Rutieră a Poliției Capitalei au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

Impactul și victimele

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 17:45, când tramvaiul se deplasa prin Pasajul Victoriei către strada Doctor Felix și a intrat în coliziune cu autobuzul aflat în fața sa, circulând în aceeași direcție. În urma impactului, mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Cinci victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare, dintre care patru erau pasageri ai autobuzului și una se afla în tramvai.

Vatmanul tramvaiului și șoferul autobuzului au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, potrivit autorităților. Această verificare a fost efectuată pentru a elimina ipoteza consumului de alcool ca factor implicat în producerea accidentului.

Circulația și devierile mijloacelor de transport

După accident, circulația în Pasajul Victoriei a fost restricționată pe sensul către strada Doctor Felix, iar tramvaiele liniei 1 și autobuzele liniei 182 au fost deviate pe trasee alternative.

Traficul în zonă a fost reluat în jurul orei 20:50. Compania a subliniat că tratează cu seriozitate incidentul și a demarat o anchetă internă pentru a clarifica cauzele și împrejurările coliziunii.

Reacția autorităților

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a fost sesizată prin apel 112 imediat după producerea accidentului.

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB”, se arată într-un comunicat oficial.

Poliția efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului.