Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 16:25
de Diana Dumitrache

Când revin tramvaiele pe linia 41. Anunțul oficial al STB

Actualitate
Când revin tramvaiele pe linia 41. Anunțul oficial al STB
Revin tramvaiele pe linia 41, în Bucureşti (Sursa foto: STB)

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că tramvaiele de pe linia 41 vor reveni pe traseu începând cu 23 august, după ce au fost finalizate lucrările de infrastructură din intersecția Bulevardului Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu.

Revin tramvaiele pe linia 41

Reluarea circulației are loc mai devreme decât termenul anunțat inițial, 1 septembrie, datorită mobilizării echipelor de muncitori care au accelerat intervențiile.

Motivele întreruperii sunt legate de proiectul pentru supralărgirea bulevardului Prelungirea Ghencea, refacerea căii de rulare a tramvaiului și amenajarea noilor stații. Lucrările, tronsonul strada Brașov – Terminal Ghencea, se află în etapa finală, urmând să fie încheiate odată cu reconfigurarea intersecțiilor, realizarea trecerilor de pietoni și a noilor stații de tramvai din zona Brașov și Stadion Steaua.

Vezi și:
Bucureştenii rămân fără tramvaiul 41. Linia se suspendă în luna august, alternative pentru celebrul mijloc de transport în comun

Tramvaiele Astra Imperio care deservesc la ora actuală linia 41, au fost mutate pe liniile 11, 25 și 47.

Linia 41 este considerată una dintre cele mai importante magistrale de transport public din București, fiind primul și cel mai cunoscut traseu de tip „metrou ușor”. Ea face legătura rapidă între cartiere dens populate din vestul orașului (Ghencea, Drumul Taberei, Crângași) și nordul Capitalei (Piața Presei Libere), traversând zone-cheie precum Podul Grant sau Parcul Herăstrău.

Linia 41, una dintre cele mai aglomerate din Capitală

Traseul liniei de tramvai 41 are o frecvență ridicată, iar durata scurtă a călătoriei îl transformă într-o alternativă reală la transportul cu autoturismul personal. În fiecare zi, zeci de mii de bucureșteni folosesc linia 41 pentru a ajunge la locul de muncă, la școală sau pentru conexiuni cu alte mijloace de transport în comun, inclusiv metroul.

Astfel, reluarea circulației tramvaielor pe această linie reprezintă o veste așteptată de numeroși călători care, pe durata lucrărilor, au fost nevoiți să se orienteze către mijloace de transport alternative.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
Recomandări
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
Ianis Hagi a devenit tată. Soția sa, Elena, a născut un băieţel. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”
Ianis Hagi a devenit tată. Soția sa, Elena, a născut un băieţel. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”
Cât câștigă și cu ce se ocupă a cincea soție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Loredana Moise are o meserie bănoasă
Cât câștigă și cu ce se ocupă a cincea soție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Loredana Moise are o meserie bănoasă
Artiştii care vor cânta la West Side Hallo Fest 2025. Se schimbă locaţia anul acesta, alte surprize anunţate pentru final de octombrie
Artiştii care vor cânta la West Side Hallo Fest 2025. Se schimbă locaţia anul acesta, alte surprize anunţate pentru final de octombrie
Alimentele pe care nu ai voie să le duci în Marea Britanie. Amenzile ajung la 5.000 de lire dacă ai în bagaj chiar şi un sendviş sau carne
Alimentele pe care nu ai voie să le duci în Marea Britanie. Amenzile ajung la 5.000 de lire dacă ai în bagaj chiar şi un sendviş sau carne
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Playtech Știri
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Playtech Știri
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou