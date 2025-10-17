RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului

Ultima ora
A fost transmis un RO-Alert dupa explozia din Rahova

O explozie a zguduit vineri dimineață un bloc de pe Calea Rahovei, în București, în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Locatarii au fost evacuați de urgență, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația să evite zona și să respecte indicațiile forțelor de intervenție. În sprijinul echipajelor de salvare, două echipaje canine au fost trimise pentru căutarea persoanelor prinse în interiorul clădirii afectate.

Ce spun autoritățile și mesajul RO-Alert

ISUBIF a emis un mesaj RO-Alert care avertizează clar: ”Explozie pe Calea Rahovei la un bloc de locuințe. Evitați zona sau îndepărtați-vă de locul accidentului! Pentru protecția dumneavoastră, respectați măsurile dispuse de autorități. Explosion on Calea Rahovei at a residential building. Avoid the area or move away from the accident site! For your protection, follow the measures proposed by the authorities. Accesați/Visit: www.fiipregatit.ro.”

Mesajul a fost transmis pentru a preveni blocarea accesului echipajelor de intervenție și pentru a reduce riscul de accidente suplimentare. Autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să nu se apropie și să coopereze cu forțele de intervenție până când situația va fi stabilizată.

Două persoane și-au pierdut viața

Din informațiile disponibile, două persoane și-au pierdut viața, iar opt au fost transportate la spitale pentru evaluare. Surse din Spitalul Universitar au precizat: ”La universitar au ajuns 3 răniți, unul foarte grav, pronostic nu tocmai bun de supraviețuire, iar 2 răniți ușor”.

Alte victime au fost preluate de echipaje medicale pentru îngrijiri suplimentare, iar personalul medical lucrează pentru stabilizarea stării lor.

Echipajele de salvare, alături de forțele de ordine, continuă evaluarea blocului afectat pentru a identifica eventuale persoane rămase sub dărâmături și pentru a asigura siguranța locatarilor evacuați.

Ce pagube s-au înregistrat în zonă

xplozia a afectat și un bloc aflat în apropiere, unde au fost observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii, conform ISUBIF.

Zeci de locatari au fost evacuați preventiv, iar accesul în zona exploziei este restricționat până la finalizarea evaluărilor și a lucrărilor de siguranță.

Autoritățile recomandă tuturor locuitorilor și trecătorilor să evite zona, să respecte indicațiile echipajelor și să urmărească anunțurile oficiale privind starea clădirilor și evoluția operațiunilor de salvare.

Acest incident subliniază importanța RO-Alert, rapiditatea intervențiilor și respectarea indicațiilor autorităților pentru protecția vieții și siguranța comunității.

