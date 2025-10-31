Accident grav pe autostrada A1 Deva–Nădlac: un autotren s-a ciocnit cu un microbuz 8+1. Cinci persoane sunt evaluate medical, traficul este oprit

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 10:21
de Vieriu Ionut

O dimineață obișnuită de vineri s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru șoferii care circulau pe autostrada A1 Deva–Nădlac. Circulația a fost complet blocată după un accident violent, care a necesitat intervenția de urgență a echipajelor medicale și chiar aterizarea unui elicopter SMURD direct pe carosabil.

Trafic complet oprit pe autostrada A1, în apropiere de Nădlac

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este oprit pe A1 Deva–Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în județul Arad. Măsura a fost luată pentru a permite aterizarea elicopterului SMURD, chemat de urgență la locul accidentului.

Potrivit sursei citate, un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1, iar în urma impactului mai multe persoane au fost rănite. Zona afectată se află în imediata apropiere a localității Nădlac, unul dintre cele mai circulate puncte de tranzit rutier din vestul țării.

Cinci persoane au nevoie de îngrijiri medicale

În urma coliziunii violente, cinci persoane au fost evaluate medical de echipajele sosite la fața locului. Intervenția rapidă a fost coordonată de echipele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad, care au acordat primele îngrijiri victimelor direct pe carosabil.

Conform informațiilor transmise de autorități, decizia de a opri complet traficul a fost luată pentru a asigura accesul rapid al elicopterului SMURD, care urma să preia unul dintre răniți pentru transport către spital. Această manevră este una standard în cazurile în care se suspectează leziuni grave și fiecare minut poate face diferența.

Poliția recomandă prudență și rute alternative

În timp ce circulația pe sensul către Nădlac a fost complet blocată, polițiștii rutieri au dirijat șoferii spre rute ocolitoare, pentru a evita formarea unui blocaj total. Autoritățile au transmis că se estimează reluarea circulației după ora 09:30, în funcție de evoluția intervenției și de finalizarea cercetărilor la fața locului.

„Traficul rutier este oprit pe A1 Deva–Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localității Nădlac, județul Arad, pentru aterizarea elicopterului SMURD, după ce un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Reprezentanții poliției au făcut apel la șoferi să manifeste răbdare, să respecte indicațiile agenților prezenți în teren și să evite zona până la reluarea traficului.

Intervenție de amploare pe una dintre cele mai circulate autostrăzi

Autostrada A1 Deva–Nădlac este una dintre principalele artere care leagă România de vestul Europei, iar accidentele grave din zonă au, de regulă, un impact semnificativ asupra traficului internațional de marfă. În acest caz, prezența unui autotren implicat în accident a îngreunat suplimentar misiunea echipajelor de intervenție, care au fost nevoite să asigure și siguranța încărcăturii vehiculului.

Echipajele de la fața locului lucrează pentru eliberarea carosabilului și restabilirea circulației în condiții de siguranță. În paralel, polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cauza exactă a coliziunii, urmând ca, după finalizarea intervenției, să fie reluate toate benzile de circulație.

Autoritățile recomandă în continuare evitarea zonei kilometrului 567 până la reluarea completă a circulației și le reamintesc șoferilor importanța respectării distanței față de vehiculul din față și adaptarea vitezei la condițiile de drum, mai ales pe segmentele intens circulate ale autostrăzii A1.

