Accident grav la Mogoșoaia: șase persoane au ajuns la spital după impactul dintre un camion și un microbuz

Dimineața de joi a început cu haos pe șoseaua de centură a Capitalei, în zona Mogoșoaia, acolo unde un accident grav a afectat circulația în ambele sensuri. În coliziune au fost implicate un camion care transporta colete și un microbuz de pasageri, impactul puternic trimițând șase persoane la spital.

Șase persoane rănite și transportate la spital

Martorii aflați în zonă au observat imediat echipajele de urgență sosind la fața locului, iar circulația a fost încetinită pentru mai bine de o oră. Potrivit autorităților, deși nu s-au impus restricții de trafic, fluxul de mașini s-a desfășurat cu dificultate, pe fondul intervenției echipelor medicale și al anchetei desfășurate la fața locului.

Impactul violent dintre cele două vehicule a avut consecințe serioase pentru mai mulți pasageri aflați în microbuz. Conform informațiilor transmise de autorități, șase persoane au suferit traumatisme multiple și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În urma evaluărilor făcute la fața locului, toate victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate către unități medicale din Capitală. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre starea de sănătate a acestora, însă surse din teren au confirmat că toate persoanele rănite erau conștiente la momentul preluării de către echipajele SMURD.

Circulația, îngreunată în ambele direcții

Deși accidentul s-a soldat cu victime, autoritățile au reușit să evite blocarea totală a traficului. Conform Centrului INFOTRAFIC, nu s-au impus restricții majore de circulație, însă traficul s-a desfășurat îngreunat în ambele sensuri din cauza intervenției echipajelor de urgență și a necesității de a elibera carosabilul.

Șoferii care au traversat zona în acele momente au fost nevoiți să reducă viteza și să circule cu prudență. Cozile formate s-au întins pe câteva sute de metri, iar reluarea normală a traficului a fost estimată de autorități după ora 9.00.

Ancheta poliției continuă pentru stabilirea vinovaților

Poliția Rutieră a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs impactul și cine se face vinovat de accidentul grav de la Mogoșoaia. Primele cercetări indică faptul că unul dintre vehicule ar fi pătruns pe contrasens, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

Până la finalizarea investigațiilor, traficul în zonă a revenit treptat la normal, iar vehiculele implicate au fost îndepărtate de pe carosabil pentru a permite reluarea completă a circulației.