A reapărut Ciolacu și îi taie craca de sub picioare lui Bolojan cu pachetele fiscale – PSD-istul vorbește despre „austeritate oarbă” și cere noului Guvern să facă investiții, nu doar să taie cheltuieli

Fostul premier și lider PSD, Marcel Ciolacu, a revenit în prim-planul scenei politice cu un mesaj ferm către actualul Guvern condus de Ilie Bolojan. În timp ce premierul vorbește despre necesitatea unor măsuri fiscale dure pentru reducerea deficitului, Ciolacu avertizează că „austeritatea oarbă” nu poate fi singura soluție. Potrivit acestuia, România trebuie să continue investițiile masive pentru a evita o recesiune și pentru a menține ritmul de creștere economică.

Economia rezistă, dar pericolul nu a trecut

Declarațiile lui Marcel Ciolacu vin în contextul în care ministrul Finanțelor a afirmat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru scenariul unei recesiuni. În replică, fostul premier a subliniat că datele recente de la Institutul Național de Statistică arată o ușoară creștere economică, ceea ce demonstrează, în opinia lui, că modelul bazat pe investiții funcționează.

„România nu a intrat în recesiune și asta este o veste foarte bună. În 2024 am ajuns la 78% din media Uniunii Europene la PIB pe locuitor, ajustat la paritatea puterii de cumpărare. Am reușit acest lucru prin investiții publice masive, atât din buget, cât și din fonduri europene, și prin crearea de locuri de muncă”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Cifrele investițiilor din mandatul Ciolacu, în viziunea fostului premier

Fostul premier a precizat că în perioada mandatului său au fost realizate cele mai mari investiții publice din istoria României, peste 54 de miliarde de euro. Aceste fonduri au mers către infrastructura rutieră, cu lucrări la autostrăzi și drumuri rapide, dar și către modernizarea educației și a sistemului de sănătate.

De asemenea, Ciolacu a menționat programul „Anghel Saligny”, prin care s-au finanțat proiecte locale, de la rețele de apă și canalizare, la modernizarea drumurilor comunale. El consideră că astfel de investiții nu doar că îmbunătățesc calitatea vieții, dar creează și efecte economice în lanț, de la locuri de muncă, la creșterea cererii pentru firmele românești.

Mesaj direct către actualul Executiv

Marcel Ciolacu a transmis că actuala guvernare ar trebui să continue investițiile strategice și să nu se bazeze exclusiv pe măsuri de tăiere a cheltuielilor.

„Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri. România are nevoie de dezvoltare”, a afirmat acesta, insistând ca proiectele mari de infrastructură și Programul „Anghel Saligny” să nu fie oprite.

În plus, Ciolacu a reluat ideea introducerii impozitării progresive de anul viitor, susținând că aceasta ar aduce mai multă echitate fiscală și ar ajuta la reducerea presiunii pe veniturile populației.

Precizăm că declarațiile lui Ciolacu vin la scurt timp după avertismentul premierului Bolojan privind riscul intrării României în incapacitate de plată fără adoptarea urgentă a unui nou pachet de măsuri fiscale. Practic, scena politică se conturează acum în jurul unei dileme majore: Guvernul mizează pe reducerea deficitului prin măsuri stricte de corecție a dezechilibrului major dintre veniturile și cheltuielile statului, în timp ce fostul premier cere menținerea și chiar accelerarea investițiilor pentru a stimula economia.

Totuși, trebuie precizat faptul că direcția dată de actuala putere de la Palatul Victoria este în concordanță cu angajamentele internaționale asumate anterior de autoritățile române, dar și cu țintele de deficit și de datorie publică ce garantează menținerea unei economii în echilibru. Fără scăderea rapidă a deficitului și ținerea datoriei publice sub control, România nu riscă doar sancțiuni de la Comisia Europeană și pierderi de fonduri europene prin PNRR, ci și o criză economică dureroasă.

„Acest pachet 2, dat fiind complexitatea lui, dat fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, în termeni reali, şi eu sper că cel mai târziu până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care e adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat.

Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situaţia în care nu am conştientizat practic situaţia dificilă în care ne găsim, în care e ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp.

Nu mai avem bani să finanţăm cu sume atât de mari toate autorităţile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanţare şi trebuie să avem autorităţi locale mai eficiente, aceasta este realitatea, orice s-ar spune”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.