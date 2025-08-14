O țară falimentară – Ilie Bolojan spune că România e la un pas de incapacitate de plată și soarta noastră depinde de Pachetul 2 de măsuri fiscale. Strângem cureaua sau ne ducem la vale

România se află într-un moment critic din punct de vedere financiar, avertizează premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului spune că, dacă Guvernul nu adoptă urgent al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, țara riscă să intre în incapacitate de plată chiar din această toamnă.

„Efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, a subliniat Bolojan într-o intervenție la Digi 24, menționând că amânările și jumătățile de măsură nu fac decât să împingă România într-o „fundătură” economică.

Pachetul 2 de măsuri fiscale marca Bolojan – o reformă dificilă, dar necesară

Potrivit premierului, „Pachetul 2” este unul complex și de o importanță majoră, motiv pentru care poate fi adoptat doar prin asumarea răspunderii Guvernului. Termenul limită vizat este sfârșitul acestei luni, însă există întârzieri cauzate atât de factori obiectivi, cât și subiectivi.

Bolojan atrage atenția că simpla creștere a unor taxe nu este suficientă dacă nu sunt închise „găurile negre” din economie. Pentru el, reforma trebuie dusă până la capăt, altfel criza nu poate fi evitată. „Degeaba ai făcut un singur pas dacă nu faci toți pașii necesari ca să treci această punte a dificultăților”, a explicat acesta.

„Acest pachet 2, dat fiind complexitatea lui, dat fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, în termeni reali, şi eu sper că cel mai târziu până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care e adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat. Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situaţia în care nu am conştientizat practic situaţia dificilă în care ne găsim, în care e ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp. Nu mai avem bani să finanţăm cu sume atât de mari toate autorităţile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanţare şi trebuie să avem autorităţi locale mai eficiente, aceasta este realitatea, orice s-ar spune”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

Autorități locale mai eficiente și tăierea risipei

Premierul a indicat și una dintre direcțiile vizate de măsuri: reducerea dependenței autorităților locale de bugetul de stat. „Nu mai avem bani să finanțăm cu sume atât de mari toate autoritățile locale din România. Trebuie să avem autorități locale mai eficiente. Aceasta este realitatea, orice s-ar spune”, a declarat Bolojan.

Această schimbare ar putea însemna, în practică, diminuarea cheltuielilor publice și o reorganizare a modului în care sunt gestionate fondurile la nivel local.

Ne așteaptă o toamnă sub semnul evaluărilor externe

România a evitat în luna iulie o retrogradare a ratingului de țară, după ce agențiile internaționale de evaluare financiară au observat un punct de inflexiune în strategia economică. Însă premierul avertizează că, fără Pachetul 2 și măsuri complementare, următoarea evaluare, programată pentru octombrie la Consiliul Miniștrilor de Finanțe, ar putea fi negativă.

O astfel de decizie ar însemna costuri mai mari pentru împrumuturi, scăderea încrederii investitorilor și presiuni suplimentare asupra economiei. „Cât timp sunt premier, voi face tot ce este posibil să-i conving pe toți colegii să mergem înainte”, a promis Bolojan.

Strângem cureaua acum sau plătim mai târziu

Mesajul transmis este clar: România se află într-un moment de răscruce, în care deciziile luate în următoarele săptămâni pot determina dacă țara își stabilizează situația financiară sau intră într-o criză ce ar putea avea proporții considerabile. Măsurile vor fi, cel mai probabil, dure și vor necesita sacrificii, însă premierul susține că alternativele sunt mult mai costisitoare pe termen lung.