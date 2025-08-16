A plecat din România săracă și gri a lui Ceauseșcu, cu doar 200 de dolari în buzunar și a ajuns miliardară în America. Visa să-și hrănească fiica, acum conduce un imperiu global

Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 18:36
de Mădălina Bahrim

Povestea Anastasiei Soare și cum a reușit să creeze un brand global cu doar 200 de dolari

Câteodată viața bate filmul, iar dacă nici povestea Anastasiei Soare nu se încadrează în această zicală, atunci probabil că nicio altă soartă a vreunui pământean nu o face. Astăzi, un reper global în industria frumuseții, Anastasia nu s-a bucurat întotdeauna de lux, recunoaștere și afaceri prospere. Din contră! Românca noastră are o poveste fabuloasă, care demonstrează că poți pleca de la zero și poți atinge cerul sau chiar trece dincolo de el!

Anastasia Soare s-a născut în Constanța, într-o familie modestă de croitori. Când avea doar 12 ani, și-a pierdut tatăl, iar copilăria a fost marcată de mica fabrică familială și de atmosfera densă a comunismului. Studiile în artă și arhitectură i-au conturat un simț al proporției și frumuseții, care aveau să devină mai târziu marca ei în industrie.

În 1989, a fugit din România comunistă spre Los Angeles, acolo unde destinul avea să îi fie scris cu praf de stele. Anastasia Soare, „regina sprâncenelor” de la Beverly Hills, a plecat din România în 1989, pe vremea comunismului, cu doar 200 de dolari în buzunar și fără să știe limba engleză.

America nu a primit-o cu brațele deschise. Drumul spre succes a fost pavat cu greutăți

Inițial, în America, realitatea a fost dură. Anastasia nu doar că nu vorbea limba, dar nu avea nici prieteni și nici siguranța unui loc de muncă stabil. A început să lucreze ca esteticiană într-un salon, câștigând sume modeste, dar suficiente cât să-și plătească chiria și hrana. Pentru ea, fiecare dolar conta, iar fiica era principala motivație să continue. La nivel de zi cu zi, singurul scop al femeii era să poată oferi fiicei sale un acoperiș deasupra capului și să aibă ce să-i pună pe masă, dar cu siguranța Anastasia știa că poate mai mult și nu înceta să viseze.

Formarea ei artistică și atenția pentru detaliu au ajutat-o să observe ceva ce alții ignorau: sprâncenele schimbau radical expresia feței. A creat o metodă proprie de stilizare, bazată pe proporțiile feței și pe „secțiunea de aur”. La început, clienții erau sceptici, însă rezultatele erau atât de vizibile încât vestea s-a răspândit rapid.

Șansa s-a împletit cu munca

Printre primele cliente au fost supermodele și actrițe de la Hollywood. De aici, povestea a explodat. În 1997 și-a deschis propriul salon la Beverly Hills și a început să construiască brandul „Anastasia Beverly Hills”.

În 2018, revista Forbes spunea că averea româncei este de două miliarde de dolari. După două decenii de muncă, inspirație și, cu siguranță, șansa de partea ei, Anastasia ajunge nu doar să nu mai aibă demult grija zilei de mâine, dar să își pună pentru totdeauna amprenta într-un domeniu în care competiția e uriașă la nivel global, dar în care și-a făcut loc ca un om muncitor, visător și dedicat.

Lecția Anastasiei. Să nu încetăm să credem în noi!

Fără îndoială că noi, în cele câteva rânduri dedicate acestei fabuloase povești de viață, nu reușim să cuprindem și probabil oricâtă cerneală virtuală s-ar scurge, nu vom ști niciodată toate provocările și dificultățile prin care a trecut aceasta. Pare simplu când bifezi câteva date esențiale și vorbești despre ele ca și cum s-au întâmplat de la sine, peste noapte. Însă cu siguranță, în spatele fiecărei întâmplări și reușite amintite de noi, stau și multe eșecuri, multe încercări, multe dezamăgiri, multă luptă interioară și demonstrație de forță, curaj și viziune.

Dar poate că detaliile nici nu contează. Contează că avem în fața un model de reușită, de perseverență și de dorință de evoluție – unul asupra căruia merită să ne aplecăm și din care să înțelegem ceva atât de simplu: poți ajunge acolo unde îți dorești!

