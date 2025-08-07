Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 18:07
de Badea Violeta

Cine este Sydney Sweeney, noua senzație de la Hollywood. Toată lumea vorbește despre ea după scandalul cu American Eagle

Vedete și media
Cine este Sydney Sweeney, noua senzație de la Hollywood. Toată lumea vorbește despre ea după scandalul cu American Eagle
Totul despre Sydney Sweeney, revelatia momentului la Hollywood

Actriță, model și magnet pentru controverse, Sydney Sweeney e mai mult decât o față frumoasă de pe covorul roșu. De la roluri în seriale premiate, până la campanii publicitare care stârnesc dezbateri naționale, tânăra de 27 de ani pare să fie peste tot în 2025.

Actrița care face valuri la Hollywood – Cine e, de fapt, Sydney Sweeney

Sydney Sweeney a ajuns din nou în centrul atenției, dar de data aceasta nu pentru un rol într-un film sau serial, ci pentru apariția sa în cea mai recentă campanie publicitară a brandului de modă American Eagle. Spotul, care avea sloganul ”It’s always about the jeans”, a provocat un val de critici pe rețelele sociale și în presă.

Mai multe voci au acuzat un joc de cuvinte cu termenul ”jeans”/”genes” (gene), sugerând o promovare subtilă a standardelor occidentale de frumusețe și chiar o revendicare rasială. Scandalul a devenit atât de amplu încât însuși Donald Trump a intervenit public, numind reclama drept ”fantastică”.

Vezi și:
Este doliu la Hollywood. Actriţa de doar 33 de ani din „The Walking Dead”, „9-1-1” și „Chicago Med” a murit. Kelley Mack suferea de o afecţiune rară
Răzvan Gogan vrea să cucerească Hollywoodul. La 24 de ani, are planuri mari: „Tot acolo voi ajunge”. VIDEO EXCLUSIV

Sydney Sweeney nu a oferit până în prezent nicio declarație legată de controversele care o implică, însă nu este la prima situație de acest fel. În luna mai, CNN relata despre o campanie cel puțin neobișnuită cu marca de săpun Dr. Squatch, în care actrița promova o linie de produse infuzate cu apa ei de baie.

De la ”Euphoria” la Rolling Stones

Deși asociată în ultimul timp mai degrabă cu reclame îndrăznețe, Sydney Sweeney are un CV actoricesc solid. Cariera sa a început la doar 12 ani, cu un mic rol într-un film independent.

A devenit cunoscută publicului larg datorită serialului ”Euphoria” (HBO), unde a interpretat-o pe Cassie Howard, un rol intens și plin de nuanțe. În 2022, a fost nominalizată de două ori la premiile Emmy pentru ”Euphoria” și ”The White Lotus”, un fapt rar pentru o actriță atât de tânără.

A urmat apariția în videoclipul ”Angry” al trupei Rolling Stones, proiecte cinematografice regizate de Tarantino sau Ron Howard, dar și colaborări cu reviste de top și mărci de lux. În ”Reality” (2023), Sweeney a fost apreciată pentru portretizarea unei foste agente NSA, într-un film cu miză politică și socială.

Între blockbuster și film de autor

Cariera actriței este un amestec curios de mainstream și indie. După eșecul critic și financiar al filmului ”Madame Web”, Sweeney revine pe marile ecrane în august 2025 cu două filme: ”Americana” – un western modern, și ”Eden” – un thriller regizat de Ron Howard.

De asemenea, este implicată în mai multe producții viitoare, inclusiv un posibil sezon 3 din „Euphoria” și o dramă biografică despre boxerița Christy Martin.

Sydney Sweeney este, fără îndoială, una dintre cele mai mediatizate și polarizante figuri ale generației sale – o actriță a cărei faimă nu vine doar din talent, ci și din curajul de a-și asuma riscuri, pe ecran și în afara lui.

Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
Crucea lui Ion Iliescu a fost modificată. Ce date noi au fost adăugate și cum arată locul de veci al fostului președinte
Crucea lui Ion Iliescu a fost modificată. Ce date noi au fost adăugate și cum arată locul de veci al fostului președinte
Primul mesaj al Ninei Iliescu după moartea lui Ion Iliescu: “Respect celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
Primul mesaj al Ninei Iliescu după moartea lui Ion Iliescu: “Respect celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
Descoperirea unor unelte străvechi pe insula Sulawesi sugerează prezența unui hominin misterios
Descoperirea unor unelte străvechi pe insula Sulawesi sugerează prezența unui hominin misterios
6 aplicații Android atât de bine realizate încât par create de Google, dar nu-s
6 aplicații Android atât de bine realizate încât par create de Google, dar nu-s
De la ce vine TVA. Ce reprezintă și cum se calculează în 2025
De la ce vine TVA. Ce reprezintă și cum se calculează în 2025
Milionar american, ucis de un bivol uriaș în timpul unui safari. Animalul, supranumit „Moartea Neagră” l-a lovit cu 56 km/h
Milionar american, ucis de un bivol uriaș în timpul unui safari. Animalul, supranumit „Moartea Neagră” l-a lovit cu 56 km/h
Un copil de 9 ani și un bărbat s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Intervin două elicoptere SMURD
Un copil de 9 ani și un bărbat s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Intervin două elicoptere SMURD
Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea poate fi contagioasă
Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea poate fi contagioasă
Revista presei
Adevarul
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Playtech Știri
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei