Cine este Sydney Sweeney, noua senzație de la Hollywood. Toată lumea vorbește despre ea după scandalul cu American Eagle

Actriță, model și magnet pentru controverse, Sydney Sweeney e mai mult decât o față frumoasă de pe covorul roșu. De la roluri în seriale premiate, până la campanii publicitare care stârnesc dezbateri naționale, tânăra de 27 de ani pare să fie peste tot în 2025.

Actrița care face valuri la Hollywood – Cine e, de fapt, Sydney Sweeney

Sydney Sweeney a ajuns din nou în centrul atenției, dar de data aceasta nu pentru un rol într-un film sau serial, ci pentru apariția sa în cea mai recentă campanie publicitară a brandului de modă American Eagle. Spotul, care avea sloganul ”It’s always about the jeans”, a provocat un val de critici pe rețelele sociale și în presă.

Mai multe voci au acuzat un joc de cuvinte cu termenul ”jeans”/”genes” (gene), sugerând o promovare subtilă a standardelor occidentale de frumusețe și chiar o revendicare rasială. Scandalul a devenit atât de amplu încât însuși Donald Trump a intervenit public, numind reclama drept ”fantastică”.

Sydney Sweeney nu a oferit până în prezent nicio declarație legată de controversele care o implică, însă nu este la prima situație de acest fel. În luna mai, CNN relata despre o campanie cel puțin neobișnuită cu marca de săpun Dr. Squatch, în care actrița promova o linie de produse infuzate cu apa ei de baie.

De la ”Euphoria” la Rolling Stones

Deși asociată în ultimul timp mai degrabă cu reclame îndrăznețe, Sydney Sweeney are un CV actoricesc solid. Cariera sa a început la doar 12 ani, cu un mic rol într-un film independent.

A devenit cunoscută publicului larg datorită serialului ”Euphoria” (HBO), unde a interpretat-o pe Cassie Howard, un rol intens și plin de nuanțe. În 2022, a fost nominalizată de două ori la premiile Emmy pentru ”Euphoria” și ”The White Lotus”, un fapt rar pentru o actriță atât de tânără.

A urmat apariția în videoclipul ”Angry” al trupei Rolling Stones, proiecte cinematografice regizate de Tarantino sau Ron Howard, dar și colaborări cu reviste de top și mărci de lux. În ”Reality” (2023), Sweeney a fost apreciată pentru portretizarea unei foste agente NSA, într-un film cu miză politică și socială.

Între blockbuster și film de autor

Cariera actriței este un amestec curios de mainstream și indie. După eșecul critic și financiar al filmului ”Madame Web”, Sweeney revine pe marile ecrane în august 2025 cu două filme: ”Americana” – un western modern, și ”Eden” – un thriller regizat de Ron Howard.

De asemenea, este implicată în mai multe producții viitoare, inclusiv un posibil sezon 3 din „Euphoria” și o dramă biografică despre boxerița Christy Martin.

Sydney Sweeney este, fără îndoială, una dintre cele mai mediatizate și polarizante figuri ale generației sale – o actriță a cărei faimă nu vine doar din talent, ci și din curajul de a-și asuma riscuri, pe ecran și în afara lui.