A început producția sezonului al treilea din House of the Dragon: Un actor cunoscut se alătură distribuției din Casa Dragonului

Tommy Flanagan, cunoscut pentru rolurile avute în serialele Sons of Anarchy și filmele Gladiator și Guardians of the Galaxy, a fost anunțat ca nou membru al distribuției pentru sezonul 3 al serialului House of the Dragon de la HBO.

Actorul va juca rolul lui Ser Roderick Dustin, un comandant experimentat din nord, care conduce un grup de soldați veterani cunoscuți sub numele de Winter Wolves.

De altfel, Dustin va juca un rol esențial în Bătălia Dansului Dragonilor, susținând revendicarea Rhaenyrăi Targaryen.

Un conflict cu implicații majore în viitorul sezon House of the Dragon

Ser Roderick Dustin este un personaj cu o istorie de luptă și curaj, iar în cărțile lui George R.R. Martin, acesta se confruntă cu Ormund Hightower, un alt personaj important al poveștii, interpretat de James Norton.

Cei doi ajung să lupte pe părți opuse în marele conflict, iar Dustin este adesea poreclit “Roddy the Ruin” datorită reputației sale de a aduce distrugere în urma sa.

Flanagan se alătură unui cast deja impresionant, care include nume precum Matt Smith, Rhys Ifans, Emma D’Arcy și Olivia Cooke. Alături de el, James Norton va aduce la viață figura lui Ormund Hightower, unul dintre personajele centrale în acest nou sezon.

Cariera lui Flanagan, încununată de succese

Tommy Flanagan a avut parte, până în prezent, de o carieră de succes, cu apariții notabile în filme și seriale, inclusiv Peaky Blinders și Westworld, dar și în producții de renume precum Sin City și Starz’s Power Book IV: Force, scrie Deadline.

De asemenea, el va fi prezent în filmul Sleeping Dogs, alături de Russell Crowe, și în seria limitată The Perfect Couple de pe Netflix, în care va juca alături de Nicole Kidman, Liev Schreiber și Dakota Fanning.

Cu un palmares absolut remarcabil în cinematografie și televiziune, Flanagan adaugă un alt rol memorabil în portofoliul său, iar așteptările de la House of the Dragon sunt mari pentru noul sezon, care promite să adâncească și mai mult intrigile politice și bătăliile din universul Targaryen.

Producția va începe, cât de curând, în Regatul Unit

Serialul original HBO Casa Dragonului („House of the Dragon) începe producția în Regatul Unit pentru cele opt episoade ale sezonului trei.

Bazat pe cartea Fire & Blood, a lui George R.R. Martin, acțiunea, plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din Urzeala tronurilor (Game of Thrones), spune povestea Casei Targaryen.

Din distribuție fac parte Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin și Abubakar Salim.