Trailerul pentru sezonul doi din House of the Dragon s-a lansat: Lupte sângeroase și o continuare interesantă VIDEO

Un nou trailer pentru sezonul 2 din House of the Dragon vizitează Zidul, în timp ce Westeros se scufundă într-un război aprig și sângeros.

House of the Dragon, sezonul doi

Bazat pe Fire & Blood de George R.R. Martin, seria prequel Game of Thrones a avut premiera în 2022, punând scena pentru devastatorul război de succesiune cunoscut sub numele de Dansul Dragonilor.

După ce finalul sezonului 1 din House of the Dragon l-a văzut pe dragonul lui Aemond, Vhagar, omorându-l pe Lucerys, conflictul este pregătit să se încingă în sezonul 2, când Rhaenyra este hotărâtă să urmeze un drum al răzbunării.

Trailerul continuă să pregătească terenul pentru războiul civil Targaryen care urmează, în timp ce regele Aegon al II-lea îi ia tronul lui Rhaenyra. The Blacks, conduși de Rhaenyra și Daemon, plănuiesc o invazie a King’s Landing pentru a revendica Tronul de Fier. Între timp, the Greens, cei loiali lui Aegon, plănuiesc o apărare. În trailer, sunt prezente multe cadre din războiul aprig și sângeros care urmează, împreună cu ceea ce pare a fi o vizită la the Wall.

Intriga exactă a celui de-al doilea sezon al serialului este secretă, dar showrunnerul Ryan Condal a spus că vor apărea personaje noi.

„Suntem încântați să filmăm din nou cu membri ai familiei noastre originale, precum și cu noi talente de ambele părți ale camerei. Toate personajele voastre preferate vor conspira în curând la mesele consiliului, vor mărșălui cu armatele lor și își vor călări dragonii în luptă.”, a spus el.

Cuplul Rhaenyra și Daemon se va confrunta într-un război civil al familiei Targaryen împotriva noului încoronat Aegon al II-lea, fratele vitreg al lui Rhaenyra. Alături de Rhaenyra și Daemon se află Casa Velaryon – posesorii celei mai mari marine din Westeros – și peste o duzină de dragoni. Sunt numiți „Negrii”, datorită culorilor Casei lor.

Între timp, „Verzii” sunt formați din grupul de la King Landing, inclusiv Regele Aegon al II-lea, Alicent, Otto Hightower, Ser Criston Cole, Aemond și Vhagar – cel mai mare dragon din lume. În finalul sezonului, Aemond și Vhagar îl măcelăresc pe fiul lui Rhaenyra, Luke, marcând primul deces în războiul civil care a urmat ascensiunii lui Aegon al II-lea.