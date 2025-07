 A început prăbușirea dobânzilor – creditele în lei se ieftinesc, ROBOR scade sub pragul psihologic de 7% pentru prima dată în ultimele două luni

Indicele ROBOR la trei luni, principalul reper pentru calculul dobânzilor variabile la creditele în lei, a coborât sub nivelul de 7% pe an, marcând o premieră în ultimele două luni. Această evoluție semnalează o tendință de relaxare a costurilor de finanțare în piața interbancară și oferă premise favorabile pentru reducerea ratelor lunare la creditele cu dobândă variabilă. În contextul inflației în ușoară scădere și al așteptărilor privind politica monetară a BNR, scăderea ROBOR ar putea continua, aducând o gură de oxigen debitorilor în lei.

ROBOR a ajuns la 6,99% pe an

ROBOR la trei luni, indicatorul care arată cât de mult plătesc românii pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, a mai scăzut și vineri, după ce a început să scadă de joi, punând capăt unei perioade de o săptămână în care nu s-a mișcat deloc. Mai exact, ROBOR a ajuns la 6,99% pe an, față de 7,04% pe an cât era joi. Iar joi scăzuse de la 7,09% pe an, nivel la care se blocase încă din 26 iunie, potrivit datelor BNR.

La începutul anului, ROBOR era de 5,92% pe an, dar a început să crească pe 6 mai, imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale, urcând la 6,08% pe an. Pe 7 mai era încă sub 7%, la 6,47%, dar pe 8 mai a sărit direct la 7,25%.

Și alți indici importanți folosiți la calculul ratelor au scăzut acum: ROBOR la șase luni, folosit mai ales pentru creditele ipotecare cu dobândă variabilă, a coborât la 7,09% pe an, de la 7,13%. ROBOR la 12 luni a scăzut și el, la 7,19% pe an, de la 7,25%.

IRCC este 5,55%

În plus, indicele IRCC, folosit la unele credite de consum și calculat ca medie a dobânzilor dintre bănci , este acum de 5,55% pe an, aproape la fel ca în trimestrul trecut, conform reglementărilor din OUG 19/2019.

Amintim că IRCC este relevant pentru creditele în lei, contractate după luna mai a anului 2019. Înainte de această dată, pentru creditele în lei se aplica ROBOR. De asemenea, IRCC este luat în calcul și pentru creditele mai vechi de anul 2019, pentru care s-a solicitat schimbarea indicelui, decizie care poate fi luată de consumator, dar este ireversibilă.