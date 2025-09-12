A fost prins suspectul principal în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Un tânăr de 22 de ani din Utah

Moartea activistului conservator Charlie Kirk a zguduit scena politică americană și a deschis o anchetă de proporții în statul Utah. Evenimentul, care a avut loc miercuri seară în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu studenții de la Universitatea Utah Valley, a generat atât reacții puternice în rândul republicanilor, cât și mesaje de solidaritate din partea democraților. În centrul atenției se află acum reținerea unui suspect, după ce președintele Donald Trump a confirmat că acesta ar fi ajuns în custodia poliției.

Primele declarații ale lui Donald Trump

Într-o intervenție televizată la Fox News, Donald Trump a spus că există motive temeinice să se creadă că suspectul se află deja în mâinile autorităților.

„Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a precizat președintele.

El a dezvăluit că persoana vizată ar fi fost trădată chiar de cineva apropiat.

„Un apropiat l-a dat în vileag. Va fi anunțat oficial mai târziu astăzi”, a adăugat Trump.

Potrivit acestuia, un pastor ar fi avut un rol important în denunțare. Liderul american a povestit că pastorul a apelat la un prieten din forțele de ordine, un mareșal federal, iar de acolo ancheta a evoluat rapid.

„A fost un pastor, iar acel pastor a mers la un prieten – un pastor care are legături cu aplicarea legii. Prietenul lui apropiat este un mareșal federal. De acolo lucrurile au mers mai departe, și apoi a intervenit tatăl”, a detaliat Trump.

Întrebat dacă tatăl suspectului știa despre presupusa crimă, președintele a evitat un răspuns direct, spunând doar că „persoana pe care o căutăm a ajuns la sediul poliției și se află acum acolo”. Totuși, Trump a avertizat că situația rămâne „supusă schimbărilor”.

🚨 #BREAKING: Charlie Kirk’s Shooter Seen On Video Heading Toward Campus. The person of interest in the Charlie Kirk assassination walked by several neighborhood cameras – as the FBI said – and TMZ released the video that appears to show him walking toward the Utah campus… pic.twitter.com/n89Q8Yh647 — SyeClops (@SyeClops) September 11, 2025

Cine este suspectul și ce spun autoritățile

Potrivit datelor prezentate inițial, suspectul ar fi Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din Utah. În același timp, Donald Trump a afirmat că individul ar avea „28 sau 29 de ani”, ceea ce a dus la confuzie în privința vârstei reale.

Autoritățile din Utah au publicat o înregistrare video în care se vede un bărbat întins pe acoperișul unei clădiri din campus, ridicându-se și apoi fugind cu un rucsac în spate.

„Suspectul, după ce a coborât din clădire, s-a deplasat pe această zonă cu iarbă din jurul parcării”, a explicat Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah.

Anterior, poliția difuzase și alte imagini surprinse după atac, în care apărea un bărbat alergând de la locul crimei. Totuși, identificarea precisă a persoanei din înregistrări nu fusese realizată până la momentul declarațiilor lui Trump.

Conferință de presă anunțată în Utah

Biroul guvernatorului Spencer J. Cox a confirmat organizarea unei conferințe de presă pentru a prezenta detalii despre capturarea suspectului. Evenimentul va avea loc la ora 9.00, ora Coastei de Est (16.00, ora României). La conferință vor participa guvernatorul Cox, directorul FBI Kash Patel, șeful Departamentului pentru Siguranță Publică din Utah Beau Mason și agentul special FBI Robert Bohls.

Autoritățile au precizat că, deși există un suspect în custodie, investigația continuă, iar informațiile pot suferi modificări pe parcurs.

Reacții politice după moartea lui Charlie Kirk

Uciderea lui Charlie Kirk, la doar 31 de ani, a avut un impact major în rândul republicanilor. Mulți dintre aceștia îl vedeau drept una dintre cele mai influente voci conservatoare ale noii generații. Ca fondator al Turning Point USA, Kirk reușise să construiască o platformă cu o puternică forță de mobilizare electorală și o conexiune directă cu Donald Trump.

Senatorul Josh Hawley a cerut ca ancheta să fie tratată ca un posibil act de terorism intern.

„Nu putem ignora faptul că lideri conservatori sunt țintiți în mod repetat. Trebuie să aflăm adevărul și să tragem concluzii serioase”, a declarat acesta.

Democrații au transmis condoleanțe familiei și susținătorilor lui Kirk, însă au avertizat că tragedia nu trebuie folosită pentru a alimenta conflicte politice.

„Violența politică nu are loc în America și trebuie condamnată indiferent cine este ținta”, a spus Hakeem Jeffries, liderul democrat din Camera Reprezentanților. „Dar este periculos și iresponsabil să folosim o astfel de tragedie pentru a alimenta diviziunile și a acuza, fără dovezi, adversarii politici.”

Moartea lui Charlie Kirk rămâne un subiect sensibil pentru întreaga Americă, iar confirmarea capturării suspectului ar putea aduce primele răspunsuri într-un caz care a zguduit profund scena politică.