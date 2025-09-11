Ultima ora
11 sept. 2025 | 17:22
de Diana Dumitrache

Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei găsită, iar FBI deține „imagini video clare” cu suspectul. Ce vârstă are?

NEWS - HP
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei găsită, iar FBI deține „imagini video clare” cu suspectul. Ce vârstă are?
3imagini
Charlie Kirk, activist conservator și aliat al lui Trump (Foto: Profimedia)

Autoritățile americane au anunțat joi că au recuperat arma folosită în uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI susține că deține imagini clare cu principalul suspect – un tânăr adult.

FBI a găsit arma suspectului

Robert Coles, agent special FBI la biroul din Salt Lake Field, a declarat că oficialii au găsit o pușcă cu bolt de mare putere, considerată a fi arma folosită în asasinatul de miercuri.

„Puşca a fost recuperată într-o zonă împădurită unde trăgătorul a fugit, iar laboratorul FBI va analiza această armă”, a precizat Coles.

Anchetatorii au colectat, de asemenea, „încălţăminte, amprente, o amprentă de palmă şi amprente de antebraţ pentru analiză”, a mai spus Coles.

Beau Mason, comisar al Departamentului de Siguranță Publică din Utah, a menționat că, după ce a tras, trăgătorul „s-a amestecat în peisaj” și „pare să fie de vârstă universitară”.

Noile imagini cu suspectul au fost obținute după ce anchetatorii au analizat înregistrările de la evenimentul desfășurat în campusul universitar.

Coles a mai declarat că FBI a primit peste 130 de ponturi, toate „investigate atent”. În același timp, el a subliniat că nu consideră publicul în pericol, catalogând atacul drept un „eveniment cu țintă precisă”.

Ce se ştie despre uciderea lui Charlie Kirk, până acum (Foto: Profimedia)

Ce se ştie despre uciderea lui Charlie Kirk, până acum (Foto: Profimedia)

Charlie Kirk, activist conservator și aliat al lui Trump, împușcat mortal la o universitate din Utah

Activistul conservator american Charlie Kirk, cunoscut drept unul dintre aliații influenți ai președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri în timp ce susținea un discurs la o universitate din Utah. Autorul acestui „asasinat politic”, după cum l-a caracterizat guvernatorul statului, este în continuare căutat, relatează BBC și Reuters.

Imaginile video postate online surprind momentul tragic: Kirk se adresa unei mulțimi numeroase în aer liber, în campusul universității, aflat la aproximativ 64 km sud de Salt Lake City, în jurul orei locale 12:20 p.m. (23:20, ora României), când s-a auzit un foc de armă. Kirk și-a dus mâna la gât, din care a început să curgă sânge, și s-a prăbușit de pe scaun, provocând panică în rândul spectatorilor.

Președintele Trump a ordonat ca toate steagurile guvernamentale ale SUA să fie coborâte în bernă până duminică, în memoria lui Kirk.

Acest atac se înscrie într-un context mai larg de violență politică din Statele Unite, care a inclus și două tentative de asasinat asupra lui Trump anul trecut. Guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, a declarat: „Este o zi neagră pentru statul nostru, este o zi tragică pentru națiunea noastră. Vreau să fie foarte clar că acesta este un asasinat politic.”

