Un startup propune o soluție rapidă și eficientă pentru sculptarea statuilor și a fațadelor de clădiri: Cum intervine inteligența artificială

Startup-ul Monumental Labs combină măiestria tradițională a cioplirii în piatră cu tehnologia de ultimă generație, roboți industriali și inteligență artificială, pentru a transforma modul în care sunt create fațadele, monumentele și chiar clădirile.

Având parte de o finanțare de 8 milioane de dolari, compania și-a propus să transforme un spațiu de 3.400 de metri pătrați într-o fabrică modernă unde brațe robotizate cu șapte axe vor sculpta granit, marmură și calcar în opere de mari dimensiuni, scrie publicația FastCompany.

Până acum, Monumental Labs a lucrat într-un atelier mai mic, unde a realizat restaurări pentru Carnegie Hall și Muzeul Frick, scurtând timpii de execuție de la câteva luni la doar câteva săptămâni.

Noul sediu promite însă un salt major în capacitatea de producție, permițând realizarea de fațade complete, arcuri monumentale și clădiri întregi.

Roboți și AI pentru un nou mod de a construi

Fondatorul Micah Springut explică faptul că obiectivul nu se limitează la decor sau sculpturi artistice. Compania vrea să reintroducă în construcții piatra structurală, blocuri masive, tăiate cu precizie, care pot înlocui betonul în fundații și pereți.

Avantajele sunt semnificative: impact mai redus asupra mediului, o durată de viață mult mai mare și o estetică clasică ce a rezistat secolelor.

Tehnologia de automatizare și AI va fi cheia reducerii costurilor. Prin învățarea automată, software-ul companiei va identifica traseele optime de tăiere și uneltele necesare pentru a transforma blocuri de tone în elemente arhitecturale precise. „Când reușim să perfecționăm aceste procese, putem reduce costurile cu 80-90% comparativ cu betonul”, spune Springut.

De la proiecte pilot la clădiri întregi

Printre primele lucrări în noul spațiu se va număra un turn de observație de 9 metri, construit integral din piatră structurală.

Acest lucru va demonstra potențialul tehnologiei și va convinge dezvoltatorii imobiliari interesați să folosească piatra pentru viitoare complexe rezidențiale sau clădiri publice.

Investitorii cred în acest model hibrid între artizanat și automatizare. Katelin Holloway, partener la fondul Seven Seven Six, care a condus runda de finanțare, afirmă: „Monumental Labs readuce magia meșteșugului în arhitectură și poate schimba felul în care sunt construite orașele.”

Compania va putea produce anual până la 100 de sculpturi de dimensiuni reale și, în timp, chiar clădiri întregi. Până atunci, vechiul depozit trebuie consolidat pentru a susține greutatea masivă a blocurilor de piatră, iar roboții trebuie instalați și calibrați.

Abia după aceste etape, Monumental Labs va putea demonstra pe deplin cum tehnologia poate readuce în prezent o tradiție veche de milenii.