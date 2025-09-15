Pensiile speciale nu pleacă nicăieri din cauza ”greșelilor de procedură”. Avertismentul fostului șef de la CCR

Subiectul pensiilor speciale revine din nou în centrul dezbaterilor politice și juridice din România, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a trimis la Curtea Constituțională o sesizare privind neconstituționalitatea legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea pensiilor magistraților. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, avertizează că modul în care a fost adoptată legea lasă loc pentru ca aceasta să fie respinsă de judecătorii constituționali.

În opinia sa, nu doar conținutul legii este problematic, ci mai ales procedura prin care Guvernul a ales să o adopte, fără dezbateri parlamentare și fără transparență publică. În plus, Zegrean atrage atenția că prevederile retroactive și modul de asumare a răspunderii guvernamentale pot fi motive solide pentru ca legea să fie declarată neconstituțională.

De ce legea privind pensiile speciale riscă să fie respinsă

Potrivit lui Zegrean, unul dintre principalele puncte vulnerabile este faptul că Executivul și-a asumat răspunderea pe o lege care modifica deja o reglementare adoptată de Parlament, ceea ce ridică semne de întrebare serioase asupra respectării principiilor constituționale. În plus, legea nu a fost pusă în dezbatere publică, iar asumarea răspunderii pe cinci proiecte legislative într-o singură zi reprezintă o practică excepțională, greu de justificat.

Fostul șef al CCR subliniază că, în trecut, Curtea a respins ordonanțe de urgență pe motiv că urgența nu era justificată. În acest caz, aplicarea aceleiași logici ar putea duce la respingerea legii prin care se dorește limitarea pensiilor speciale. Totodată, sesizarea ÎCCJ evidențiază că reducerea acestor beneficii ar afecta independența justiției, un argument invocat constant de Curte în deciziile anterioare.

Argumentele CCR în cazurile similare din trecut

Curtea Constituțională a respins deja mai multe încercări de eliminare a pensiilor speciale, iar deciziile anterioare sunt relevante și acum. CCR a considerat că pensiile de serviciu ale magistraților nu pot fi desființate deoarece:

fac parte din garanțiile independenței justiției;

reprezintă drepturi dobândite legal, care nu pot fi retrase retroactiv;

eliminarea lor ar însemna o discriminare față de alte categorii de pensionari;

legile adoptate nu respectau procedurile constituționale sau nu aveau fundamentare suficientă.

În plus, CCR a criticat în trecut lipsa studiilor de impact și ignorarea avizelor de specialitate. De aceea, Zegrean consideră că actuala lege are mari șanse să fie respinsă, mai ales că se bazează pe o procedură de adoptare rapidă, fără dezbatere parlamentară reală.

Consecințele pentru reforma pensiilor speciale

Chiar dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan a încercat să evite greșelile trecutului, asumându-și răspunderea pe proiect, riscurile de neconstituționalitate rămân ridicate. Dacă legea va fi respinsă, pensiile speciale vor continua să fie plătite în aceeași formă, iar discuțiile despre reforma lor vor fi reluate de la zero.

Zegrean avertizează că o problemă de asemenea amploare nu poate fi rezolvată prin proceduri excepționale, ci necesită o dezbatere reală în Parlament și un dialog transparent între puterea legislativă, executivă și autoritatea judecătorească. În lipsa acestora, fiecare încercare de eliminare sau reducere a pensiilor speciale riscă să fie blocată de CCR, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani.