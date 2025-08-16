Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 08:46
de Iulia Kelt

7 filme și seriale cu Bob Odenkirk înainte de a vedea, în sfârșit, producția Nobody 2

Filme și seriale
7 filme și seriale cu Bob Odenkirk înainte de a vedea, în sfârșit, producția Nobody 2
7 filme și seriale cu Bob Odenkirk înainte de a vedea, în sfârșit, Nobody 2

Deși Bob Odenkirk nu pare la prima vedere un erou de acțiune, rolul său din Nobody (2021) a demonstrat contrariul.

În acest thriller de acțiune, Bob Odenkirk interpretează rolul lui Hutch, un bărbat aparent obișnuit, care se confruntă cu criminali violenți și își descoperă, astfel, abilități letale.

Nobody 2 a ajuns în cinematografe pe 15 august 2025, iar pentru a intra în atmosferă, iată șapte producții în care actorul a strălucit și pe care nu ar trebui, sub nicio formă, să le ratezi.

Vezi și:
HBO Max se ia la trântă cu Netflix pe segmentul anime – Rețeaua de streaming introduce producții de la Studio Ghibli, Mamoru Hosoda, dar și alte capodopere
Cum arată viitorul Paramount sub Skydance: „Top Gun 3”, „Star Trek”, dar alte și planuri ambițioase pentru perioada 2025-2027

Filme și seriale recomandate, dacă îți place Bob Odenkirk

  1. Fargo (2014–) – Serial antologic bazat pe filmul cult al fraților Coen, în care Odenkirk interpretează rolul lui Bill Oswalt, șeful de poliție inept. Fiecare sezon aduce o poveste nouă, menținând tonul originalului.
  2. Nebraska (2014) – Comedie-dramă alb-negru, în care Odenkirk joacă rolul unui frate sceptic al protagonistului, ajutând la o călătorie plină de umor și emoție.
  3. Undone (2019–2022) – Seria animată pentru adulți, cu elemente de dramă și călătorii în timp, îl prezintă pe Odenkirk ca tată al protagonistei, într-un stil vizual inovator, combinând filmări live cu animație digitală.
  4. Mr. Show with Bob and David (1995–1998) – Sketch-show clasic, în care Odenkirk și David Cross combină comedia absurdă cu timing impecabil. Este, fără dar și poate, o dovadă a rădăcinilor sale comice.
  5. Breaking Bad (2008–2013) – Serialul care l-a adus în atenția publicului global. Odenkirk joacă rolul avocatului Saul Goodman, inițial un personaj secundar devenit central datorită interpretării sale remarcabile.
  6. Better Call Saul (2015–2022) – Spin-off al Breaking Bad, concentrat pe transformarea lui Jimmy McGill în Saul Goodman. Serialul explorează mai profund caracterul și motivațiile personajului, fiind apreciat de critici și fani.
  7. Nobody (2021) – Thriller-ul care a demonstrat capacitatea lui Odenkirk de a realiza scene de luptă intense și spectaculoase, bazate pe antrenamente riguroase.

Odenkirk, între comedie și dramă, dar mereu spectaculos

De la începuturile sale în comedie, pe Saturday Night Live sau în The Ben Stiller Show, până la rolurile dramatice din Nobody și Better Call Saul, Bob Odenkirk a demonstrat o versatilitate rară.

Chiar și în producțiile sale serioase, abilitățile comice rămân vizibile, oferind profunzime și carismă fiecărui personaj. Fanii actorului pot explora aceste filme și seriale pentru a aprecia întreaga gamă a talentului său înainte de lansarea Nobody 2.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Donald Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin o scrisoare scrisă de Melania Trump. Ce rugăminte a avut Prima Doamnă pentru liderul de la Kremlin
Donald Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin o scrisoare scrisă de Melania Trump. Ce rugăminte a avut Prima Doamnă pentru liderul de la Kremlin
Filmul de pe Netflix „An Honest Life” – un thriller suedez intens despre ideologie și identitate. De ce trebuie să-l vezi
Filmul de pe Netflix „An Honest Life” – un thriller suedez intens despre ideologie și identitate. De ce trebuie să-l vezi
Românii care au ales vacanţe în Egipt nu pot sta afară sau în restaurante din cauza căldurii. Experienţele turiştilor, fără filtru: „48 de grade, ne sufocăm”
Românii care au ales vacanţe în Egipt nu pot sta afară sau în restaurante din cauza căldurii. Experienţele turiştilor, fără filtru: „48 de grade, ne sufocăm”
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Prioritatea de rampă, în 2025. Când se aplică regula din Codul Rutier şi când este ilegală
Prioritatea de rampă, în 2025. Când se aplică regula din Codul Rutier şi când este ilegală
Inbox by Gmail, aplicația Google care a revoluționat emailul și apoi a dispărut în mod neașteptat
Inbox by Gmail, aplicația Google care a revoluționat emailul și apoi a dispărut în mod neașteptat
Putin schimbă tipicul conferințelor și începe cu un monolog despre „securizarea” Ucrainei. Trump: „Nu am semnat nimic, nu există acord”
Putin schimbă tipicul conferințelor și începe cu un monolog despre „securizarea” Ucrainei. Trump: „Nu am semnat nimic, nu există acord”
Va fi un succes întâlnirea Trump-Putin? Cele 6 semne la care să fim atenți, potrivit Politico
Va fi un succes întâlnirea Trump-Putin? Cele 6 semne la care să fim atenți, potrivit Politico
Revista presei
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Playtech Știri
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Playtech Știri
Viaţa devine brusc mai uşoară pentru trei zodii, începând cu 15 august. Întâlnirea Lunii cu Venus aduce numai veşti bune pentru aceşti nativi
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou