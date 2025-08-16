7 filme și seriale cu Bob Odenkirk înainte de a vedea, în sfârșit, producția Nobody 2

Deși Bob Odenkirk nu pare la prima vedere un erou de acțiune, rolul său din Nobody (2021) a demonstrat contrariul.

În acest thriller de acțiune, Bob Odenkirk interpretează rolul lui Hutch, un bărbat aparent obișnuit, care se confruntă cu criminali violenți și își descoperă, astfel, abilități letale.

Nobody 2 a ajuns în cinematografe pe 15 august 2025, iar pentru a intra în atmosferă, iată șapte producții în care actorul a strălucit și pe care nu ar trebui, sub nicio formă, să le ratezi.

Filme și seriale recomandate, dacă îți place Bob Odenkirk

Fargo (2014–) – Serial antologic bazat pe filmul cult al fraților Coen, în care Odenkirk interpretează rolul lui Bill Oswalt, șeful de poliție inept. Fiecare sezon aduce o poveste nouă, menținând tonul originalului. Nebraska (2014) – Comedie-dramă alb-negru, în care Odenkirk joacă rolul unui frate sceptic al protagonistului, ajutând la o călătorie plină de umor și emoție. Undone (2019–2022) – Seria animată pentru adulți, cu elemente de dramă și călătorii în timp, îl prezintă pe Odenkirk ca tată al protagonistei, într-un stil vizual inovator, combinând filmări live cu animație digitală. Mr. Show with Bob and David (1995–1998) – Sketch-show clasic, în care Odenkirk și David Cross combină comedia absurdă cu timing impecabil. Este, fără dar și poate, o dovadă a rădăcinilor sale comice. Breaking Bad (2008–2013) – Serialul care l-a adus în atenția publicului global. Odenkirk joacă rolul avocatului Saul Goodman, inițial un personaj secundar devenit central datorită interpretării sale remarcabile. Better Call Saul (2015–2022) – Spin-off al Breaking Bad, concentrat pe transformarea lui Jimmy McGill în Saul Goodman. Serialul explorează mai profund caracterul și motivațiile personajului, fiind apreciat de critici și fani. Nobody (2021) – Thriller-ul care a demonstrat capacitatea lui Odenkirk de a realiza scene de luptă intense și spectaculoase, bazate pe antrenamente riguroase.

Odenkirk, între comedie și dramă, dar mereu spectaculos

De la începuturile sale în comedie, pe Saturday Night Live sau în The Ben Stiller Show, până la rolurile dramatice din Nobody și Better Call Saul, Bob Odenkirk a demonstrat o versatilitate rară.

Chiar și în producțiile sale serioase, abilitățile comice rămân vizibile, oferind profunzime și carismă fiecărui personaj. Fanii actorului pot explora aceste filme și seriale pentru a aprecia întreaga gamă a talentului său înainte de lansarea Nobody 2.