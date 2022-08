VIDEO Cum a reușit Bob Odenkirk să-și emoționeze fanii: ce a transmis actorul din Better Call Saul pe Twitter

Bob Odenkirk a publicat un videoclip emoționant prin care și-a luat rămas bun de la personajul său, Saul Goodman, dar și de la serialul Better Call Saul.

Better Call Saul s-a încheiat definitiv în data de 15 august, după șase sezoane de succes. De altfel, se poate spune că Odenkirk este un veteran, de vreme ce joacă acest rol încă de pe vremea Breaking Bad, din 2009. A făcut asta înainte de a trece la spinoff-ul prequel ce a debutat în 2015.

Reamintim că actorul a primit cinci nominalizări la premiile Emmy pentru interpretarea din acest serial.

Better Call Saul încheie povestea lui Saul Goodman, finalul serialului arătându-ne, în sfârșit, cum Saul este prins pentru crimele sale – într-o oarecare măsură, cel puțin.

Bob Odenkirk a postat pe Twitter un clip prin care își ia rămas bun de la serie și de la personaj, declarând că momentul este foarte emoționat pentru acesta.

El a mulțumit, de asemenea, întregii echipe din Better Call Saul, inclusiv distribuției, creatorilor, dar și fanilor, spunând că fără sprijinul acestora din urmă, serialul nu ar fi ajuns niciodată atât de departe.

Odată cu încheierea Better Call Saul, creatorii Vince Gilligan și Peter Gould vor trece la proiecte diferite, așa că pare puțin probabil ca Odenkirk să mai revină în acest rol în viitorul apropiat.

Totuși, luând în considerare talentul actoricesc al lui Odenkirk, nu este deloc o exagerare să spunem că, în mod evident, îl vom vedea în multe alte roluri, de acum încolo.

Better Call Saul a avut, totuși, o caracteristică aparte: a rămas fidel stilului care l-a consacrat și a oferit un final care a fost satisfăcător, dar și consistent. Este puțin probabil să existe un alt serial care să poată să facă ceea ce a reușit acesta.

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022