Veste total neașteptată pentru Simona Halep. Turneul care i-a oferit un wild-card. ”Punctul culminant”

Simona Halep (32 de ani, 1149 WTA) revine în forță în circuitul WTA. După meciul de la Miami Open, turneu WTA 1000, unde a fost învinsă în primul tur de Paula Badosa, scor 1-6, 6-4, 6-3, sportiva din Constanța a luat o pauză pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.

Simona Halep revine azi în circuitul WTA

Fostul lider mondial a vrut să pregătească în liniște sezonul pe zgură, suprafața de joc pe care mereu s-a simțit cel mai bine. De altfel, Halep a câștigat primul ei Grand Slam chiar pe zgură, la Roland Garros (2018). Un an mai târziu, românca a dat lovitura și la Wimbledon.

Acum, Halep și-a propus ca principal obiectiv pentru acest an participarea la Jocurile Olimice de la Paris, dar până atunci nu ar spune nu unei noi prezențe la French Open, care se va derula între 20 mai și 9 iunie. Șansele de a juca acolo sunt însă sunt destul de mici, pentru că organizatorii folosesc invitațiile pentru conaționalii lor.

Până se va stabili exact lista participanților de la cel de-al doilea Grand Slam al anului, Halep va lua startul la Trophee Clarins, unde va juca azi, în primul tur, împotriva sportivei americane McCartney Kessler (24 de ani, 123 WTA).

Halep, invitată în Maroc. ”Punctul culminant al evenimentului”

Dar, Halep a mai primit, între timp, o veste neașteptată. Pe adresa sportivei noastre a mai apărut un wild card. Concret, ”Simo” a fost invitată să participe la un turneu de la Rabat (Maroc).

În timpul unei conferințe de presă care a avut loc luni, Federația Regală Marocană de Tenis a anunțat că la Union Sportive des Cheminots (locul de desfășurare a competiției de la Rabat) vor fi prezente și „două invitate speciale”.

”Punctul culminant al evenimentului din 2024 va fi prezența fostei nr. 1 mondial Simona Halep din România și a fostei nr. 2 mondial Paula Badosa din Spania, ambele invitate de WTA”, se arată pe site-ul L’Opinion.ma.

Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem se va disputa la Rabat în perioada 19-25 mai, face parte din categoria WTA 250, se joacă pe zgură și oferă premii totale în valoare de 267.082 de euro.

Ce au scris marocanii despre Simona Halep

Simona are în palmares 24 de titluri, dintre care două de Grand Slam, respectiv Roland Garros, unde a învins-o în finala din 2018 pe americanca Sloane Stephens, și Wimbledon, în 2019, în fața septuplei câștigătoare Serena Williams. De asemenea, a ajuns în trei finale de Grand Slam, pierzând în fața Mariei Sharapova la Roland Garros în 2014 și a Jelenei Ostapenko în 2017, înainte de a pierde în fața Carolinei Wozniacki la Australian Open în 2018”, menționează sursa citată.

Competiția din Maroc se află la ediția cu numărul 22, iar de-a lungul timpului s-a disputat în mai multe orașe. Halep a pierdut două finale la Fes (2010 vs Iveta Benesova și 2021 vs Alberta Brianti) și s-a oprit în optimi la Marrakech (2013 vs Francesca Schiavone, care a câștigat apoi turneul).

Pe lângă Halep și Badosa, la Rabat se vor afla și ultimele două campioane, italiencele Lucia Bronzetti (2023) și Martina Trevisan (2022), dar și Jaqueline Cristian și Bianca Andreescu.

