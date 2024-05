Simona Halep a surprins pe toată lumea! Ce a făcut după ce a mers la un bun prieten: S-a întâmplat chiar înainte să plece la Paris

Imediat după ce a scăpat de suspendarea pentru dopaj, Simona Halep a revenit pe terenul de tenis și a participat la turneul de la Miami, acolo unde a pierdut în primul tur, în fața Paulei Badosa.

După o pauză de aproximativ două luni, Simona Halep va participa din nou la un turneu de tenis, mai exact la WTA 125 Trophee Clarins, care se va desfășura în perioada 13-19 mai, la Paris, și pentru care sportiva din România a primit un wild-card.

Odată cu turneul de la Paris, Simona Halep revine pe zgură, suprafața ei favorită, pe care nu a mai jucat din anul 2022. Această experiență se vrea a fi și un antrenament foarte bun pentru Roland Garros, turneu care urmează și la care vrea să fie prezentă românca.

Simona Halep, schimbare de look

Așa cum deja și-a obșinuit fanii în ultima perioadă, Simona Halep i-a ținut la curent cu aproape tot ce face, astfel că, înainte cu doar câteva ore de a pleca spre Paris, le-a arătat tuturor pe cine a vizitat.

Potrivit unei postări de pe Instagram, de la story, Simona Halep a mers la Sorin Stratulat, bunul ei prieten, care este hairstylist și care îi aranjează părul de fiecare dată.

„Mulțumesc, Sorin Stratulat! As always, the best”, a scris Simona Halep pe Instagram, la story, după ce le-a arătat fanilor ei cum i-a aranjat părul hairstylistul.

Apoi, la câteva ore distanță, sportiva din România și-a făcut bagajul și a plecat spre Franța, cu destinația Paris, pentru a participa la turneul de tenis.

„And again Paris” („Și din nou, Paris”), a scris Simona Halep pe instastory.

Chiar dacă a făcut o postare după ce a mers la Sorin Stratulat, schimbarea de look a Simonei Halep datează de la începutul lunii aprilie, atunci când sportiva a decis să își schimbe culoarea părului.

O decizie care i-a împărțit pe fanii ei în două categorii separate: unii au apreciat schimbarea, alții au pus-o la zid pe sportivă.

„Sorry, dar o îmbătrânește mult. No, no, no”, „Este prea închis. Nu înțeleg de ce ne lăudăm cu niște lucruri care sunt neah”, „Arată super natural” și „Îi stă bine cu orice culoare” au fost doar câteva dintre comentariile de la acea vreme.