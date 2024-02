Un rezervist din Israel a găsit o amuletă antică asiriană: Care sunt secretele artefactului misterios

Erez Abrahamov a găsit amuleta, cu o imagine a gândacului de bălegar, într-o drumeție în Galileea de Jos.

O amuletă scarabeu datând din timpul Primului Templu și folosită de un oficial asirian a fost găsită recent de Erez Abrahamov, în vârstă de 45 de ani, din Paduel, în timp ce făcea o plimbare în rezervația naturală Nahal Tabor din Galileea de Jos. Este posibil să fi fost folosită de un oficial asirian sau babilonian, în urmă cu aproape 2.800 de ani, pe vremea Primului Templu. Asirienii au fost responsabili pentru distrugerea Regatului lui Israel.

Descoperirea rară a fost transferată Autorității pentru Antichități din Israel (IAA), așa cum prevede legea, iar Abrahamov a primit un certificat de apreciere pentru eforturile sale.

„Am plecat într-un concediu de două zile din rezervele IDF și am decis să profit de cele două zile însorite pentru o excursie”, și-a amintit Abrahamov.

„Am văzut ceva sclipind în pământ. La început, am crezut că sunt mărgele sau o piatră portocalie, dar după ce am ridicat-o, am observat că are gravuri care seamănă cu un gândac. Am sunat și am raportat la IAA uimitoarea descoperire”.