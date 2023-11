Comoara de sub casă: Un bărbat a găsit o fântână medievală în sufragerie, după ce a săpat 10 ani. Cum a-nceput să „plouă” cu bani

Colin Steer, un bărbat în vârstă din Plymouth, Anglia, a găsit accidental o fântână medievală sub casa sa. Colin crede că fântâna de sub sufrageria lui are 500 de ani și e o adevărată comoară.

Comoara pe care a găsit-o chiar în casă

Colin și-a petrecut ultimii zece ani săpând fântâna, după ce a observat semne suspecte sub covorul său din sufragerie. La început, era îngrijorat că acolo jos era un cimitir de cadavre. Apoi, Colin a descoperit că datează din anii 1500.

Colin a găsit o sabie medievală după ce a excavat sub casa lui: „De când am început să sap fântâna, am găsit o monedă din 1725”, explică Colin.

„Totuși, s-ar putea ca moneda să fi căzut acolo. Nu înseamnă că fântâna a fost construită în acel an”. „S-ar putea ca fântâna să dateze dinainte de vremurile medievale. În acest moment, nu am găsit o modalitate exactă de a confirma acest lucru”, a explicat acesta.

Vezi și: O pensionară a găsit o comoară de peste 94.000 de euro în timp ce făcea curățenie în casă. „Sunt norocoasă”

Vezi și: Această familie căuta un cercel pierdut prin grădină, dar ce au găsit sub un copac le-a schimbat viața

Bătrânul de 70 de ani spune că acea casă a fost construită în 1895. În urmă cu doar zece ani, când decora, a descoperit fântâna. Colin a adăugat: „Casa a fost construită în jurul anului 1895 și ne-am mutat aici în 1988”, a explicat Colin.

Acum vreo zece ani, Colin a făcut niște decorațiuni. Apoi, a găsit din greșeală gaura din podea.

Cum a săpat bărbatul în sufragerie

Colin a decis să sape, pentru a vedea ce era sub podea. El a găsit, în sfârșit, fântâna, după ce a săpat la aproximativ șase metri adâncime. Adâncimea apei din fântână era de numai aproximativ patru-cinci metri.

„Voi extinde peretele fântânii. Apoi voi adăuga o masă rotundă pentru a pune cafeaua”, a spus Colin. „Cred că ar fi o caracteristică plăcută pentru camera noastră de zi”.

Colin și Vanessa, soția sa, trebuiau să-și dea seama de ce era fântâna acolo. Au încercat să se uite la planul vechi pentru a-i găsi originile. Dar, din păcate, nu au reușit să găsească nicio dovadă, deci nici cât ar valora.

„Până acum, din cauza dimensiunii mici a fântânii”, spune Colin, „bănuim că anterior a fost folosită pentru nevoile de apă curată ale familiei sau pentru hrănirea animalelor”.

Vezi și: Comoara găsită de doi români într-o pădure. Câți bani pot păstra din valoarea ei. „Sentimentul este unic” – Foto

Gaura de 17 metri adâncime, după săpăturile finale, din casa lui Colin este acum acoperită cu o foaie de Perspex. De asemenea, a fost construită o ușă pentru a o face să arate îngrijită și sigură pentru ocupanții casei.