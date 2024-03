Un nou oraș gigant cu 6,5 milioane de locuitori se ridică din nisipurile deșertului, găzduind cea mai înaltă clădire din Africa

În mijlocul vastului deșert, la 30 de mile est de Cairo, un peisaj complet nou prinde viață – un oraș modern, cunoscut sub numele de „Noua Capitală Administrativă„, își face simțită prezența. Acest oraș îndrăzneț, început ca un vis al președintelui Abdel Fattah el-Sisi, are deja de-a dreptul impresionante, inclusiv cea mai înaltă clădire din Africa și cea mai mare catedrală din Orientul Mijlociu. Însă, mai mult decât o simplă schimbare arhitectonică, această nouă metropolă este unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare economică ale Egiptului din ultimii ani.

Construcția unei viziuni: Noua Capitale Administrativă prinde contur

Proiectul „Noua Capitală Administrativă” a început să prindă contur în 2016 și se desfășoară în etape, sub atenta supraveghere a companiei Administrative Capital for Urban Development (ACUD). Khaled Abbas, președintele ACUD, dezvăluie că prima fază este pe cale să fie finalizată, iar cea de-a doua fază este programată să înceapă în ultimul trimestru al acestui an. Cu fiecare pas, această nouă megalopolă devine din ce în ce mai palpabilă, cu peste 1.500 de familii care și-au făcut deja căminul aici, iar numărul acestora se așteaptă să crească la 10.000 până la sfârșitul anului 2024, scrie CNN.

O inovație destinată viitorului

Cu ministere guvernamentale care își mută sediul în noul oraș și peste 48.000 de angajați ai statului deja activi acolo, Noua Capitale Administrativă își conturează rapid identitatea ca un centru vital pentru conducerea țării. În ciuda îngrijorărilor privind costul ridicat al proiectului într-un moment de recesiune economică și presiuni politice crescute, ACUD este hotărât să continue dezvoltarea acestui oraș. Cu toate acestea, criticii sunt îngrijorați de impactul economic și social al acestui proiect monumental, argumentând că resursele ar putea fi utilizate mai eficient în alte sectoare ale societății egiptene.

Un hub internațional pentru afaceri și inovație

Noua Capitale Administrativă este concepută să devină un hub financiar și comercial la nivel continental, cu companii și bănci internaționale care își vor avea sediul global aici. Cu anunțul că Afreximbank va achiziționa teren pentru un Centru de Comerț African, care va adăposti sediul global al băncii, un centru de conferințe, un hotel și un centru de inovație, orașul va deveni un punct central pentru comerțul intra-african. Cu infrastructura sa modernă și inovatoare, Noua Capitale Administrativă este pregătită să ofere un cadru prielnic pentru afaceri și inovație, contribuind la dezvoltarea economică nu numai a Egiptului, ci și a întregii regiuni africane.

Vezi și: Top zece orașe futuriste ce urmează să fie construite în întreaga lume

Cu o infrastructură modernă și inovatoare, Noua Capitale Administrativă reprezintă nu doar un proiect de construcție, ci și o viziune pentru viitorul Egiptului. Cu toate controversele și îndoielile, acest oraș este într-o cursă accelerată spre a deveni un centru vital pentru afaceri, inovație și conducerea țării.