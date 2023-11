Cele mai așteptate seriale ale anului 2024. De la Squid Game și Stranger Things, la Wednesday și True Detective

Anul 2024 se anunță a fi unul plin de seriale noi și interesante, de la continuări ale unor producții de succes, la unele complet noi și originale.

Iată câteva dintre cele mai așteptate seriale ale anului 2024.

Unul dintre cele mai bune filme seriale, True Detective, se întoarce – cu tot cu Jodie Foster

True Detective: Night Country (sezonul 4): Serialul polițist, care a început cu Woody Harrelson și Matthew McConaughey în sudul extrem al SUA, se îndreaptă acum spre nordul inospitalier al Alaskai.

Această nouă serie o are în rol principal pe Jodie Foster, o detectivă care vânează, evident, un criminal în serie.

Masters of the Air: serialul urmărește Grupul 100 de Bombardamente al Forțelor Aeriene ale Armatei Statelor Unite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Se poate spune că aceasta este o serie companion pentru Band of Brothers, un succes absolut cu o distribuție la fel de impresionantă.

3 Body Problem: serialul reprezizntă o adaptare a romanului bestseller cu același nume și urmărește povestea unui astrofizician care, după ce își vede tatăl său ucis brutal în timpul Revoluției Culturale Chineze, este recrutat de armată și trimis într-o bază secretă dintr-o regiune îndepărtată a țării. Acolo, deciziile pe care le ia, în anii 1960, au repercusiuni de-a lungul timpului.

Daredevil: Born Again: Charlie Cox revine în rolul lui Matt Murdock, un avocat orb ziua și un luptător împotriva crimei noaptea.

Serialul reprezintă o reînnoire a uneia dintre cele mai de succes seriale Marvel de pe Netflix, aducându-l înapoi pe Vincent D’Onofrio în rolul lui Kingpin, răufăcătorul absolut.

The Night Manager (sezonul doi): producția îl readuce Tom Hiddleston în viețile noastre, în rolul lui Jonathan Pine, un fost ofițer militar care este recrutat de Serviciile Secrete de Informații pentru a se infiltra într-o organizație criminală rusă.

Alte seriale la care trebuie să fii atent: The Penguin continua povestea din Batman

The Penguin: Colin Farrell revine în rolul lui Oswald Cobblepot, cel mai mare răufăcător din Gotham. Serialul va explora ascensiunea lui Oswald Cobblepot la eșaloanele înalte ale lumii criminale din oraș.

The Sympathizer: Robert Downey Jr. joacă rolul unui maestru al deghizării care se infiltrează în comunitatea sud-vietnameză din Los Angeles, în anii 1970, pentru a spiona guvernul american.

Rivals: serialul este o adaptare a romanului bestseller al lui Jilly Cooper și urmărește o rivalitate între doi directori de canale de televiziune. Pelicula episodică îi va avea în rolurile principale pe David Tennant, Aidan Turner și Danny Dyer.

Blade Runner 2099: Ridley Scott este producătorul executiv al acestui serial, care este plasat în același univers ca filmele Blade Runner. Serialul urmărește un nou protagonist, un replicant care investighează o serie de crime misterioase.

The Devil in the White City: producția este o adaptare a romanului cu același nume și spune povestea a doi bărbați care se luptă pentru a-și lăsa amprenta asupra Chicago-ului în timpul Expoziției Mondiale din 1893: un arhitect care vrea să construiască un hotel și un criminal în serie care vrea să construiască o casă a morții.

Avatar: The Last Airbender: serialul reprezintă o adaptare live-action a popularei animații cu același nume și urmărește un război într-o lume în care oamenii pot controla elementele. Aang, ultimul Airbender cunoscut, trebuie să restabilească ordinea într-o lume fragilă și să împiedice planurile de cucerire totală.

Ultimul sezon din Stranger Things se apropie de data de lansare

Stranger Things (sezonul 5): ultimul sezon al serialului Stranger Things va urmări, ca de obicei, gașca din Hawkins în timp ce încearcă să învingă definitiv lumea din Upside Down, dar și pe Vecna. Rămâne de văzut dacă vor reuși.

Bridgerton (sezonul 3): al treilea sezon al serialului Bridgerton se va concentra pe povestea de dragoste dintre Penelope și Colin.

The Lord of the Rings: The Rings of Power este o continuare a seriei de filme Stăpânul inelelor și va explora evenimentele care au dus la crearea Inelelor Puterii.

Serialul are un buget record de 1 miliard de dolari și este regizat de J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom).

The Umbrella Academy (sezonul 3) va continua povestea familiei disfuncționale de supereroi. În sezonul anterior, membrii echipei au reușit să împiedice apocalipsa, dar au ajuns într-o altă lume în care nu există. Acum, ei trebuie să găsească o modalitate de a se întoarce în lumea lor.

House of the Dragon este un prequel al serialului Game of Thrones și vorbește despre familia Targaryen. Serialul este regizat de Miguel Sapochnik (Game of Thrones) și are un distribuție impresionantă în care sunt incluși Matt Smith, Olivia Cooke și Emma D’Arcy.

The Last of Us este o adaptare a jocului video omonim și îl are în centrul atenției pe Joel Miller, un contrabandist care este angajat să ducă o fată de 14 ani într-un loc sigur într-o lume post-apocaliptică.

În sfârșit ai ocazia să vezi sezonul al doilea din Squid Game

Squid Game (sezonul 2): cel mai important serial lansat vreodată de Netflix va primi, desigur, un al doilea sezon. Cum ar putea fi altfel, de vreme ce, primul sezon, despre un joc mortal impus celor mai îndatorate persoane din societate, s-a terminat în coadă de pește?

După ce a dus acasă premiul cel mare, Gi-hun decide să-și concentreze atenția pe organizatorii jocului, care vor, evident, să-și continue jocurile malefice.

Sezonul 2 pare să fie pregătit să exploreze această idee, dar mai avem de așteptat o vreme până când vom primi o dată de lansare oficială.

Wednesday (sezonul 2): cea mai mohorâtă fată din lume va reveni pentru un al doilea sezon. Primul sezon al serialului Wednesday a doborât recordul de vizionări al Stranger Things, așa că este firesc ca spin-off-ul familiei Addams să revină. După cum deja știi, Jenna Ortega joacă rolul principal, în timp ce Catherine Zeta Jones intră în pielea, dar și în rochia, Morticiei Adams, mama lui Wednesday.

