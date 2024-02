Threads, rețeaua de socializare unde toată lumea scrie, dar nimeni nu citește. Nici nu s-a lansat bine în România, că a și eșuat

Deși, într-o primă instanță, Threads a fost lansată în regim exclusivist, evitând România, iată că, într-un final, după ce deja devenise un subiect răsuflat, a ajuns și la noi.

Totuși, asta nu i-a împiedicat pe mulți dintre ai noștri să viseze la o nouă oportunitate de a deveni celebri – sincer, nici măcar n-aș putea să-i condamn, în condițiile în care absolut oricine, indiferent de felul în care este construit, își dorește asta, chiar dacă în secret.

Ce s-a întâmplat la început pe Threads, în România

Așadar, românii care trăiesc acum pe internet, au așteptat cu sufletul la gură lansarea Threads în România. În ziua lansării, conturile noi, asociate Instagram, au explodat, iar rețeaua de socializare mai devreme menționată nu se mai oprea din eforturile de a te atrage și acolo.

Nu știu alții cum sunt dar, din pură curiozitate să aflu cum funcționează copia de la Meta a Twitter (actual X), am urmat turma și am devenit utilizator de Threads, descărcând aplicația cu pricina.

Partea bună a fost că, având deja asociat Instagram, nu a mai trebuit să mă complic într-ale creării unui nou cont, ci m-am „portat” și cam atât.

Nu a durat mult și am observat cum încep să-mi crească numărul de urmăritori, în condițiile în care eu nici măcar nu apucasem să postez ceva ca să merit asta.

Evident, această creștere nu a fost una organică, ci automată, legată de Instagram care i-a direcționat cu forța pe toți cei de dincolo înspre Threads, obligându-i să mă urmărească deși ei, cel mai probabil, nu au ales asta, așa cum am pățit, de altfel, și eu atunci când m-am înrolat în noutate.

Threads nu te face celebru dacă nu ești deja. De ce nu mai merge schema TikTok

Așa cum menționam anterior, mulți dintre internauți au văzut Threads ca pe o a doua șansă, iar aici mă refer la cei care nu au apucat să fure startul pe TikTok.

Ce trebuie să înțelegi este că Threads nu va oferi absolut niciodată șansa pe care a pus-o pe tapet compania chinezească, de vreme ce, în ciuda faptului că poți uploada content divers, inclusiv video, nu se nișează pe aceiași oameni.

Mai degrabă poți avea spor la cei obișnuiți cu vechiul Twitter, înainte ca Elon Musk să dea cu el de pământ. Totuși, dacă reții, puțini sunt cei care au devenit influenceri pe Twitter, dacă nu care-cumva erau persoane publice. Dezamăgit, nu?

Ca oricare alt cetățean interesat de nou și de modul în care funcționează, în 2024, lumea, am început să postez diverse, de la „prostiile” care îmi treceau prin cap, la fotografiile pe care le-am făcut la ultimele concerte la care am fost.

Fără să mă mire vreun pic acest lucru, am constatat că aș fi avut o expunere net superioară dacă le-aș fi publicat pe Facebook, spre exemplu, unde nu aș putea spune că am izbândit într-ale influenceringului, însă nici nu am suferit de „nebăgare în seamă”.

În paralel, oameni care deja au statut de influencer, ca Silviu Faiăr, spre exemplu, au reușit să strângă mii de aprecieri într-un timp extrem de scurt, iar explicația este cât se poate de simplă: un simplu link de Threads pus pe alte rețele de socializare va direcționa mii de fani spre noua rețea de socializare. Totuși, asta nu garantează că acele mii de aprecieri vor crește, în timp, după ce a dispărut „hype-ul”.

Trebuie să recunoaștem, Threads este o rețea destul de plictisitoare, iar viață lungă nu-i văd neapărat. S-ar putea să pățească exact ce s-a întâmplat cu Pinterest, însă măcar acolo mai „bâjbâie” vreo câțiva pasionați de handmade sau de reamenajări interioare, de vreme ce pe Threads nu s-a format musai pe o nișă care să țină „baraca” pe linia de plutire.

Toată lumea scrie, nimeni nu citește

Cu simț de răspundere afirm că Threads este o rețea de socializare cam „autistă”. Primul lucru pe care l-am observat este că, în goana de a căpăta celebritatea dorită, nimeni nu citește, toată lumea se înghesuie să scrie, ceea ce demonstrează un lucru cât se poate de cert: cine n-a devenit celebru pe TikTok sau YouTube, ori chiar Facebook, n-a devenit pentru că, în primul rând, n-a înțeles nici algoritmul, dar nici modul în care funcționează creierul uman.

Ca să fii băgat în seamă, trebuie, mai întâi, să-i bagi tu pe alții în seamă, pe sistemul recompenselor din creier. Rețelele de pe internet funcționează întocmai ca oricare altă relație interumană. Nu te va saluta nimeni dacă tu „taci ca mortu-n păpușoi”. Sau, cu alte cuvinte, trebuie să dai înainte să primești.

Ei, bine, pe Threads se întâmpla taman invers: o gălăgie de oameni care se ambiționează să pară interesantă, fără a reacționa la postările altora.

Cum ar veni, toată lumea cere atenție, nimeni nu dă, ceea ce transformă Threads într-un mediu virtual care țipă a disperare.

De ce nu-mi pare rău că mi-am făcut cont de Threads

Pentru că, în primul rând, pentru a înțelege lumea care te înconjoară, fie ea și în mediul online, trebuie ca mai întâi să o experimentezi.

Ca oameni ai anului 2024, avem obligația să rămânem la curent cu tot ceea ce ne unește și ne desparte, pentru a putea, mai apoi, să gângurim o părere pertinentă despre subiect, în cunoștință de cauză.

Cu mâna pe inimă spun, cel mai probabil că momentul în care voi dezinstala Threads din telefon nu este departe, luând în calcul inclusiv modul absolut abuziv în care funcționează algoritmul.

Nu, încă nu are reclame, însă postările absolut fără nicio legătură cu profilul meu, de la persoane pe care nu le cunosc (inclusiv minori, ceea ce este cu atât mai îngrijorător – da, Threads se poate transforma în raiul prădătorilor sexuali cu foarte mare ușurință), reușesc să mă enerveze mai abitir.

Ai putea să zici că nu am stat destul pe Threads pentru ca boții să se prindă ce-mi place mie și ce nu. Aici te-aș contrazice, de vreme ce aplicația este meșterită de Meta, care deja mă cunoaște, prin intermediul Facebook și Instagram, mai ceva ca mama mea.