Threads e un dezastru: De ce își cere scuze șeful Instagram, motivul pentru care să nu te apropii de cea mai nouă plaformă

Șeful Instagram, Adam Mosseri, își cere scuze pentru toate acele recomandări de o calitate scăzută din Threads. Noua platformă lucrează la o remediere pentru postările recomandate „de calitate scăzută” care par să fi „inundat” recent platforma.

Ce se întâmplă pe Threads

Indiferent dacă ai folosit sau nu în mod activ Threads până acum, este posibil să fi observat – datorită integrării sale în feedul Instagram – o schimbare dezamăgitoare a tipurilor de postări pe care platforma le-a recomandat în ultimele săptămâni. În cel mai bun caz, s-ar putea să vezi tone de conținut care nu te interesează deloc.

În cel mai rău caz? O mulțime de discursuri instigatoare la ură. Într-un scurt videoclip distribuit recent, răspunzând la o întrebare Ask Me Anything, șeful Instagram Adam Mosseri și-a cerut scuze pentru „recomandările de calitate scăzută” care proliferează pe Threads și a spus că echipa lucrează la o remediere.

„Vrem ca oamenii să aibă o experiență pozitivă pe Threads și am avut, de fapt, unele probleme, în ultimele săptămâni, cu recomandări de calitate scăzută”, a spus Mosseri, „lucruri care nu încalcă cu totul Regulile Comunității – care este locul în care eliminăm conținutul în întregime – dar într-un fel mergem până la acea linie. Lucrăm la îmbunătățirea acesteia. Multe dintre recomandări ar trebui remediate în acest moment”.

Șeful Instagram își cere scuze

El continuă spunând că, deși „mai este mult de lucru”, utilizatorii se pot „așteapta să se îmbunătățească mult în următoarele câteva săptămâni. Din nou, scuze”.

În timp ce Threads este deja aglomerată cu postări menite să genereze implicarea, pe măsură ce noii utilizatori încearcă să genereze urmăritori pe site-ul social în devenire, lucrurile au luat o întorsătură palpabilă mai întunecată recent. Brusc, utilizatorii s-au plâns că li se sugerează o cantitate alarmantă de conținut instigator la ură, în special postări care sunt de-a dreptul transfobe.

