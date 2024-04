Stability AI anunță lansarea Stable Audio 2.0: Tehnologia AI în muzică

Stability AI tocmai a dezvăluit Stable Audio 2.0, o versiune actualizată a platformei sale de generare a muzicii. Acest sistem permite utilizatorilor să creeze până la trei minute de audio printr-un prompt text. Acest lucru reprezintă aproximativ lungimea unei piese reale, astfel că va genera și o introducere, o progresie completă de acorduri și un final.

În primul rând, veștile bune. Trei minute este enorm. Versiunea anterioară a software-ului avea maximum 90 de secunde. Imaginează-ți doar cântecul de ziua de naștere fals pe care l-aț putea face în stilul acelui track Rob Thomas/Santana. Un alt avantaj? Instrumentul este gratuit și disponibil publicului prin intermediul site-ului companiei, așa că profită de el.

Introducing Stable Audio 2.0 – a new model capable of producing high-quality, full tracks with coherent musical structure up to three minutes long at 44.1 kHz stereo from a single prompt.

Explore the model and start creating for free at: https://t.co/E9ZIGagmPf

Read the… pic.twitter.com/rFGb0KpdeX

— Stability AI (@StabilityAI) April 3, 2024