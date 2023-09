Prima melodie creată de inteligența artificială care e nominalizată la Premiile Grammy: ce părere au Drake și The Weeknd

Premiile Grammy vor lua în considerare melodia virală cu vocea lui Drake și The Weeknd realizată de AI, până la urmă. „Heart on my Sleeve” poate fi eligibilă pentru onoruri de compoziție.

Persoana din spatele unei melodii generate de AI care a devenit virală la începutul acestui an a trimis piesa pentru a fi luată în considerare la premiile Grammy. Academia de Înregistrări a declarat că astfel de lucrări nu sunt eligibile.

Prima melodie creată de inteligența artificială are șanse la Premiile Grammy

Cu toate acestea, Ghostwriter, persoana pseudonimă din spatele „Heart on My Sleeve”, a trimis piesa în categoria cea mai bună melodie rap și melodie a anului, potrivit Variety. Ambele sunt premii de compoziție. Academia a sugerat că este deschisă melodiilor care sunt în mare parte scrise de un om, chiar dacă înregistrarea reală este generată de AI.

Ghostwriter a compus versurile melodiei în loc să le facă cu ChatGPT. Dar, în loc să cânte aceste cuvinte, a folosit un model generativ de inteligență artificială pentru a imita vocea lui Drake și The Weeknd, ceea ce a ajutat cântecul să atragă atenție. Casa de discuri a artiștilor Universal Music Group nu a fost mulțumită de asta și a depus contestații privind drepturile de autor pentru a elimina „Heart on My Sleeve” din serviciile de streaming. Înainte de asta, totuși, piesa a acumulat sute de mii de ascultări pe Spotify și peste 15 milioane pe TikTok.

În ultimele câteva luni, Ghostwriter și echipa sa au făcut solicitări către oameni importanți din industrie, cum ar fi cei mai înalți ai Academiei, potrivit The New York Times. După cum se dovedește, Ghostwriter poate avea, de fapt, o șansă să ia un Grammy.