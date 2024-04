Simona Halep nici nu mai visa la așa ceva. Vestea marea pe care a primit-o sportiva

Simona Halep a revenit pe teren după an și șapte luni de pauză și are un mare vis. Ea își dorește să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Paris din această vară, dar nu îndeplinește criteriile. Ce veste uriașă a primit sportiva.

”În proporţie de 90% are şanse”

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon are doar zece puncte în clasamentul WTA după ce a scăpat de pedeapsa pentru dopaj și nici nu poate juca cu echipa României la Billie Jean King Cup din cauza unor probleme medicale. În aceste condiții, Simona Halep nu îndeplinește criteriile pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

”Îmi doresc foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri, o să am o șansă în plus. Mi-aș dori tare mult”, spunea sportiva din Constanța la revenirea de la Miami. Deși totul părea pierdut, Simona Halep are șanse să reprezinte România la Olimpiadă.

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a precizat că fostul lider mondial este pe punctul de a primi un wild card și a explicat și cum este posibil acest lucru.

”Linia se trage în clasament la 59, dar tabloul de concurs este format din 64 de jucătoare. De la 59 la 64 sunt nişte wildcard-uri, nişte derogări care pot fi date sportivelor cu performanţe extraordinare sau sportivelor din ţara organizatoare. Având în vedere că Simona este fost număr 1 WTA, că este câştigătoare de Roland Garros, având în vedere că se joacă la Roland Garros, eu cred că are şanse foarte mari să fie acceptată şi să facă din acele jucătoare. (…) Am început demersurile cu reprezentantul ei şi cu preşedintele COSR, Mihai Covaliu, de a obţine un wildcard pentru Simona la Jocurile Olimpice de la Paris. Noi sperăm, eu cred că în proporţie de 90% are şansa de a primi acest wildcard. De ce? A fost numărul 1 mondial, câştigătoare de Grand Slam chiar la Paris şi faptul că i s-a făcut o mare nedreptate. Sunt nişte argumente care stau în picioare în faţa oricăror alte contraargumente”, a declarat George Cosac, pentru as.ro.

Simona Halep a reintrat în clasamentul mondial

Simona Halep a jucat la Miami Open după ce TAS i-a redus pedeapsa pentru dopaj, dar a fost eliminată în runda inaugurală, în trei seturi, de Paula Badosa. Chiar și așa, românca a primit zece puncte, datorită cărora a revenit în clasamentul mondial.

Dubla câștigătoare de Grand Slam se află acum pe locul 1.143, fiind depășită de jucătoare anonime, precum Mara Gae (1.063 WTA), Anastasia Safta (805 WTA) sau Arina Vasilescu (674 WTA)

Sportiva din Comstanța, suspendată din octombrie 2022 pentru dopaj, a figurat ultima oară în clasamentul WTA pe 28 august 2023, când ocupa locul 1.138.

Lucrează cu un nou antrenor

După eliminarea de la Miami, Simona Halep a anunțat că și-a găsit un nou antrenor, după ce a renunțat la colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Este vorba despre spaniolul Carlos Martinez (49 de ani). Acesta le-a mai pregătit în trecut pe rusoaicele Svetlana Kuznetsova și Daria Kasatkina și pe Clara Tauson.

”Sper să meargă bine, eu îl apreciez foarte mult, a lucrat cu jucătoare care mie mi-au plăcut foarte mult, cum a fost Svetlana Kuznetsova și îi admir munca foarte-foarte mult. Sper să ne înțelegem și sper să fiu aptă să muncesc la nivelul la care el își dorește și să facem treabă bună împreună”, a declarat Simona Halep după eliminarea de la Miami.

Simona Halep pregătește sezonul pe zgură, suprafața ei preferată, cu antrenorul Carlos Martinez, la București.