Simona Halep va fi la Jocurile Olimpice de la Paris, indiferent de decizia TAS: „Voi face totul pentru asta”

Simona Halep se află în așteptarea procesului de la TAS, acolo unde speră să obțină o reducere a pedepsei de patru ani de suspendare în cazul de dopaj. În cel mai recent interviu acordat, sportiva a transmis că va fi prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, indiferent de verdictul de la Lausanne. Cum ar putea fi posibil acest lucru.

Simona Halep a fost suspendată din tenis de tribunalul Sport Resolutions de la Londra, pe o perioadă de patru ani, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă, la US Open 2022. Sportiva a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, iar cazul ei va fi judecat între 7 și 9 februarie 2024.

În cadrul interviului oferit francezilor de la Paris Match, Simona Halep a precizat că își doește foarte mult să meargă la Jocurile Olimpice din capitala Franței, în perioada 24 iulie – 4 august 2024, indiferent de verdictul pe care îl va primi la TAS. Deși știe că sunt șanse mici să participe pentru România la Olimpiadă, fostul lider mondial a măsrturisit că oricum va fi prezentă la Paris în acea perioadă.

Simona Halep a mai dezvăluit în interviul pentru șpresa franceză că a trecut prin momente extrem de grele după ce a fost suspendată pentru dopaj. Ea a mărturisit că a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog pentru a depăși această situație complicată din viața ei, în care s-a confrntat cu insomnia și anxietatea.

”Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut crize de anxietate. Sunt o jucătoare foarte emotivă. Înainte de meciuri, stresul îmi provoca dureri abdominale foarte severe. De când am primit această suspendare, parcă trăiesc în fiecare zi cu această durere și anxietate. Deși astăzi lucrurile stau puțin mai bine. Știu că nu am făcut nimic rău.