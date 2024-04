Simona Halep, încă o victorie uriașă după decizia TAS. Ce lovitură le-a dat celor de la ITIA

Simona Halep (32 de ani) a revenit în circuitul profesionist și a jucat la WTA Miami. Totul, după ce a obținut la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv, de la Lausanne, reducerea suspendării de la patru ani la 9 luni.

Simona Halep, a treia în clasamentul veniturilor din tenis

Sportiva din Constanța a jucat în primul tur al turneului din USA, după ce a beneficiat de un wild card, dar a fost învinsă de Paula Badosa, în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 3-6.

Halep a acuzat probleme medicale după acest meci, astfel că are acum nevoie de o perioadă de refacere. În plus, fostul lider mondial nu se mai grăbește să evolueze pe suprafațe dure și pregătește în liniște sezonul de zgură, suprafața de joc pe care s-a simțit mereu cel mai bine. De altfel, Halep are în palmares două turnee de Grand Slam, primul fiind câștigat chiar pe zgură: Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019).

Citește și: Carlos Martinez, noul antrenor al Simonei Halep, primele declarații despre sportivă. Cum l-a convins să colaboreze cu ea

Românca are liniștea necesară pentru a pregăti așa cum își dorește prezența la al doilea turneu de după scandalul de dopaj și pentru că a mai câștigat o luptă cu cei de la ITIA. Tribunalul de la Londra a cerut suspendarea Simonei pe patru ani, dar au vrut să și o amendeze drastic.

Concret, cei de la ITIA au cerut ca lui Halep să i se retragă din conturi suma de aproximativ două milioane de dolari, bani câștigați în perioada martie-august 2022, ca urmare a acelor nereguli din pașaportul biologic.

Citește și: ”Nu sunt o trișoare!”. Simona Halep, reacție tranșantă după atacul Carolinei Wozniacki: ”Să citească mai bine”

Simona Halep, pierdere de ”doar” 80.000 de dolari

Luni, 1 aprilie, cei de la WTA au publicat topul banilor câștigați de sportive în circuitul profesionist, iar Simona Halep e în continuare pe podium, cu 40.200.000 de milioane de dolari, fiind depășită doar de surorile Williams, Serena, cu 94.800.000 de milioane de dolari și de Venus, care deține 42.600.000 de dolari.

Așadar, TAS a respins și această solicitare a Simonei Halep, care a pierdut, totuși, doar cei 80.000 de dolari pe care i-a câștigat pentru prezența de la US Open 2022.

Citește și: Cazul Simonei Halep poate schimba regulile în tenis. Decizie importantă pregătită de WTA