Simona Halep a primit încă o invitație pentru un turneu. Unde va juca românca înainte de Madrid

Simona Halep a revenit în circuitul WTA după suspendarea pentru dopaj. A jucat la Miami Open și a primit un wild-card pentru turneul de la Madrid. Dar înainte de a juca la competiția din Spania, fostul lider mondial va evolua la un alt tuneu, după ce a acceptat o altă invitație. Unde și când va avea loc.

La revenirea în circuitul WTA, după scandalul de dopaj, dubla campioană de Grand Slam a jucat la Miami Open datorită unui wild-card oferit de organizatori. Sportiva a primit inivitație și la turneul de la Madrid, de 1.000 de puncte, unde a câștigat două trofee (2016 și 2017). Dar înainte de competiția din capitala Spaniei, ea va mai juca la un alt turneu.

Simona Halep (32 de ani) a primit și a acceptat încă un wild-card la o competiție pe zgură. Este vorba despre turneul de calibru WTA 125 de la Oeiras, Portugalia, informează Marca. Acesta este programat în săptămâna 15-21 aprilie, în același timp cu întrecerea WTA 500 de la Stuttgart, pentru care sportiva din Constanța nu a mai prins loc pe lista invitațiilor.

Fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill, a vorbit despre tăria mentală de care a dat dovadă sportiva și despre faptul că a avut puterea să-și demonstreze nevinovăția în cazul de dopaj.

Australianul e convins că Simona Halep ar trebui să ajungă în Hall of Fame (o galerie a celebrităților cu rolul de a onora persoanele cu cele mai notabile realizări dintr-un anumit domeniu de activitate).

Vezi și: Ce loc ocupă Simona Halep în clasamentul WTA. Schimbare de loc pentru sportivă

”Când nu poți ieși pe teren, când ești suspendată din turnee, poate deveni incredibil de dificil din punct de vedere mental. Nu atât din punct de vedere fizic, cât mai ales mental. Este o decizie care influențează o viață.

Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. E o jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame”, a spus Darren Cahill pentru Digi Sport.