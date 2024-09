Samsung Galaxy S25: Posibile schimbări în design și specificații

Viitoarea serie Galaxy S25 de la Samsung generează deja un entuziasm considerabil, cu multiple surse oferind indicii timpurii despre flagship-ul din 2025. Recent, au apărut detalii despre un mockup timpuriu al modelului Galaxy S25 Ultra, iar acum rapoartele sugerează că Samsung ar putea introduce o schimbare semnificativă: actualizarea denumirilor modelelor.

Potrivit unui cunoscut leaker, Yogesh Brar, pe platforma X/Twitter, Samsung ia în considerare renunțarea la denumirea „Plus” și înlocuirea acesteia cu „Pro”. În același timp, numele „Ultra” ar putea fi înlocuit cu brandingul familiar „Note”. Nu este clar dacă și versiunea de bază Galaxy S25 va suferi o schimbare de nume.

Google had a weird name for Fold but they are not the only one

I hear Samsung could do the same

Ultra could be called Note, Plus would be Pro

What sounds better?

Galaxy S25 Ultra or Galaxy S25 Note ?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2024