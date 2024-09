REVIEW Samsung Galaxy Z Fold6 – telefonul pliabil ajuns la maturitate. Cu ce te uimește smartphone-ul de 10.000 de lei în 2024

Galaxy Z Fold6 este cel mai nou și mai bun telefon pliabil de la Samsung, o extensie a eforturilor din ultimii 5 ani de a face valuri într-o piață care se afla la început și, dacă avem în vedere prețul foarte piperat, continuă să fie cât se poate de exclusivist.

În urmă cu doar 5 ani, telefoanele pliabile erau o raritate, o excepție de la regulă și, mai degrabă, un experiment social decât niște creații fiabile cu viață lungă. Erau pentru cei care își doreau să fie înaintea trendului, chiar dacă acea ambiție vine inevitabil cu un anumit nivel de frustrare desprins din detaliile care sunt departe de a fi puse la punct. În contextul în care telefoanele inteligente arătau similar deja de mai bine de un deceniu, cel puțin din acest punct de vedere, efortul Samsung de a reinventa smartphone-ul modern este unul lăudabil. Nu au fost primi din horă, acel titlu aparține Royole FlexPai, un brand de care nu ai auzit probabil niciodată și pe care îl vei uita înainte să termini de citit acest review la Galaxy Z Fold6.

De ce vor asocia însă mulți categoria pliabilelor cu Samsung ține însă de investiția fabuloasă făcută de gigantul coreean într-o categorie de dispozitive care, nici după 5 ani, nu aduce sume foarte generoase în visteria companiei. În orice caz, conform datelor Canalys, piața de smartphone-uri pliabile crește în 2024 cu 148% față de anul anterior, comparativ cu o creștere de doar 7% pentru telefoanele inteligente obișnuite. Deși acestea sunt foarte scumpe, există așteptări că se vor livra 30 de milioane de unități doar în acest an, în timp ce în 2021, în urmă cu doar trei ani, vorbeam de 8.9 milioane de unități anual. Ca o confirmare a faptului că acest segment se află însă în continuare la început, gândește-te că Samsung a vândut aproximativ 240 de milioane de telefoane în 2023, dintre care doar vreo 10 milioane au fost pliabile din gama Galaxy Z Fold și Galaxy Z Flip.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold6 versus Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Fold5 sunt două dintre cele mai avansate telefoane pliabile de pe piață, chiar dacă sunt lansate la distanță de un an. Din perspectiva specificațiilor tehnice, Z Fold6 vine cu câteva îmbunătățiri notabile, dar și similarități semnificative cu modelul anterior. În contextul în care mulți utilizatori se întreabă dacă se justifică upgrade-ul de la o generație la alta, o astfel de comparație este cu atât mai justificată.

Din punct de vedere al designului și dimensiunilor, Z Fold6 vine cu o carcasă discret mai compactă și mai ușoară decât Z Fold5. Deschis precum o carte, Fold6 măsoară 153.5 x 132.6 x 5.6 mm, comparativ cu dimensiunile puțin mai mari ale modelului anterior, 154.9 x 129.9 x 6.1 mm. În plus, Z Fold6 cântărește doar 239 de grame, fiind mai ușor decât Z Fold5, care are o greutate de 253 de grame. Această schimbare poate face o diferență subtilă, dar importantă în utilizarea de zi cu zi, mai ales pentru cei care caută un telefon pliabil ușor și confortabil de transportat.

Una dintre cele mai remarcabile actualizări ale Z Fold6 este ecranul său pliabil LTPO AMOLED 2X, care oferă o luminozitate maximă de 2600 nits. Acesta este un salt semnificativ față de Fold5, care se oprea la 1257 nits. Pe lângă creșterea luminozității, Z Fold6 păstrează aceeași dimensiune a ecranului pliabil de 7.6 inci, dar cu o ușoară ajustare a rezoluției, oferind 1856 x 2160 pixeli față de 1812 x 2176 pixeli pe Fold5. Display-ul exterior a fost, de asemenea, îmbunătățit, crescând la 6.3 inci, cu o rezoluție mai mare, comparativ cu cei 6.2 inci de pe Fold5.

În ceea ce privește performanța, Z Fold6 vine echipat cu cel mai recent chipset Snapdragon 8 Gen 3, înlocuindu-l pe Snapdragon 8 Gen 2 din Fold5. Această actualizare aduce un plus de putere, cu un CPU octa-core și un GPU Adreno 750, care funcționează la o frecvență mai mare. Aceasta se traduce printr-o experiență mai fluidă, mai rapidă și mai eficientă în utilizarea aplicațiilor și în sesiunile de gaming. În plus, Fold6 vine cu Android 14 și promite până la patru actualizări majore anuale, menținându-se la curent cu cele mai noi funcționalități software de la Google.

Pe partea de captură, ambele telefoane lansate la distanță de un an au abilității similare și specificații identice. O cameră principală de 50 de megapixeli wide, o cameră de 10 megapixeli telefoto și una ultrawide de 12 megapixeli. Atât Z Fold5, cât și Z Fold6 filmează până la 8K cu 30 de cadre pe secundă cu HDR10+. Nici la selfie-uri cu camera internă nu există variații de niciun fel între modele.

Pe lângă toate acestea, Z Fold6 se bucură de o serie de avantaje la nivelul construcției și durabilității. Rama din aluminiu, protecția Gorilla Glass Victus 2 și rezistența IP48 împotriva apei și particulelor de praf contribuie la creșterea rezistenței dispozitivului, în timp ce Fold5 se oprește la protecția IPX8, doar împotriva apei.

În concluzie, Samsung Galaxy Z Fold6 aduce îmbunătățiri notabile în ceea ce privește luminozitatea ecranului, performanța brută și durabilitatea față de Galaxy Z Fold5. Din păcate, diferențele nu sunt dramatice, iar dacă ai în vedere specificațiile de captură foto/video, este greu să justifici investiția doar din acest punct de vedere. În concluzie, cei care dețin deja un Z Fold5 ar putea alege să rămână cu acest model, având în vedere că Fold5 rămâne un dispozitiv mai mult decât rezonabil din perspectiva performanței.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold6 – performanță brută și experiență în lumea reală

Galaxy Z Fold6 este construit în jurul celui mai rapid procesor de smartphone și, probabil, cel mai rapid GPU. Mixul de Snapdragon 8 Gen 3 și Adreno 750 face minuni indiferent dacă ești amator de gaming, streaming sau muncă de birou din deplasare. În benchmarkuri s-a descurcat foarte bine, iar motivul pentru care nu este în topul celor mai sprintene smartphone-uri din lume ține exclusiv de sistemele de răcire avansate și de dimensiuni generoase din telefoanele dedicate pentru gaming. Chiar și așa însă, în sesiuni extinse de Call of Duty, cu toate texturile de înaltă rezoluție descărcate și cu preferințele grafice la maxim, experiența a fost una absolut fără cusur. Nici măcar nu l-am simțit că s-ar încălzi exagerat. Probabil este vorba de 3-4 grade în plus față de standard. E o bucurie să te joci pe ecranul de dimensiuni generoase, mai ales dacă folosești controalele virtuale care, pe un telefon normal, ți-ar ocupa jumătate din panoul terminalului.

Dacă ești curios să faci o comparație cu propriul smartphone, îți poți instala oricare dintre benchmark-urile de mai jos și să iei ca referință scorurile menționate. Toate sunt gratuite. În testul de procesor din Geekbench 6, rezultatul în testul single core a fost de 2.248 de puncte, iar în multi-core a fost vorba de 7.004 puncte. În testul de GPU, nota finală a fost de 13.301 puncte. În Geekbench AI, a fost vorba de 2.228 de puncte în Single Precision Score, 2.203 puncte în Half Precision Score și 3.134 în Quantized Score. În AI Benchmark, scorul final a fost de 3.155 de puncte, iar în AnTuTu vorbim de 1.598.692 defalcat pe CPU – 427.419, GPU – 542.822, MEM – 329.491 și UX – 298.960. În 3DMark, am optat exclusiv pentru variantele Stress Test din aplicație, în care diverse rutine sunt rulate în buclă pentru a te ajuta să vezi cât de tare are de suferit performanța unui terminal după 5, 10, 20 de minute de solicitare la maxim. Astfel, în Wild Life Extreme am avut o plajă de scoruri între 2.491 de puncte și 3.214 puncte. În Solar Bay, valorile au fluctuat între 4.163 și 5.631 de puncte, în timp ce în Steel Nomad Light, ”discuția” s-ar purtat de la 1.028 la 1.066 de puncte.

În PCMark Work 3.0, scorul a fost de 17.743 de puncte defalcat pe Web Browsing – 19.909, Video Editing – 8.003, Writing – 21.223, Photo Editing – 34.178, Data Manipulation – 15.216. În testul Storage 2.0 din același benchmark am obținut 48.192 de puncte. PCMark m-a ajutat și să asociez o autonomie exactă noului Galaxy Z Fold6, în contextul în care terminalul are același acumulator de 4.400 mAh ca în urmă cu un an și, la fel ca în cazul Z Fold5, vorbim de aceeași încărcare cu fir de 25W, Wireless de 15W și reverse wireless 4,5W. În final, am obținut 14 ore și 11 minute departe de priză într-un benchmark perpetuu cu procesorul în mare parte exploatat la maxim. Cu alte cuvinte, nu ar trebui sub nicio formă să-ți faci griji departe de priză pe parcursul zilei, indiferent cât de tare îl soliciți. Aceeași valoare îmi dă încredere că și când vine vorba de două zile de utilizare normală, ai șanse semnificative să nu alergi după un încărcător. Apropo, Samsung își menține practica început în urmă cu mulți ani pe terminalele Galaxy S și nu nici la noul Fold nu găsești în cutia telefonului nimic altceva decât un cablu, fără încărcător la priză, vreo husă sau alte accesorii utile.

Dincolo de teste însă, telefonul se comportă impecabil și este ușor de lăudat. Indiferent dacă îl folosești închis sau deschis, timpul de răspuns lipsește cu desăvârșire în orice aplicație. Nu contează dacă te uiți la clipuri 4K UHD în 60 de cadre pe secundă pe YouTube sau petreci timp pe Netflix, nu vei pierde timp privind un ecran de încărcare. Ecranul este cât se poate de viu, iar suplimentul de luminozitate față de generația anterioară te va ajuta enorm în lumină naturală sau soare puternic. Deși în funcție de cum cade lumina pe ecranul interior s-ar putea să fie destul de evidentă linia din dreptul balamalei, după cum se vedea și mai sus, în realitatea, în 99% din timp, este invizibilă. Mai ales când te uiți la un clip sau te joci, în nicio generație de Fold nu cred că a fost mai bine ascunsă.

Dacă obișnuiești să folosești Z Fold 6 pentru divertisment, vei fi plăcut surprins de abilitățile sale audio. Difuzoarele sunt puternice fără să se reflecte în niciun moment în distorsiuni. Înaltele sunt stridente, dar plăcute, iar spațialitatea instrumentelor este cu atât mai plăcută dacă ai în vedere cât de subțire este terminalul și cât de greu este să faci un gadget atât de compact să sune bine. La joase parcă ar mai putea să lucreze, dar vei aprecia cu siguranță faptul că, pur și simplu, nu gâjâie și nu cârâie niciodată, deși l-am ținut la volum maxim foarte mult timp.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold6 – abilități foto/video

După cum am menționat mai sus, în ceea ce privește mixul de senzori și abilități de captură, Samsung nu a făcut un upgrade major față de acum un an. Dincolo de cifre însă, nu sunt neapărat sigur că ar fi trebuit să o facă. Acesta nu este un telefon de top pentru poze, dar cu siguranță vei fi foarte mulțumit în aproximativ 95% dintre scenariile pe care le ai în minte. Ca referință, în testul DXOMark se află pe locul 48 din top, la egalitate cu iPhone 14 de acum doi ani și Google Pixel Fold și Galaxy S24.

În practică, m-a entuziasmat foarte mult modul în care filmează, după cum se poate vedea în clipul de mai sus. Modul în care face focus, claritatea detaliilor, chiar și seara, fără condiții impecabile de lumină naturală este peste medie. O surpriză plăcută a fost și eficiența tranziției de la o scenă complexă la un singur element principal, precum o floare. S-ar putea să fii plăcut surprins de naturalețea cu care ai un obiect central cât se poate de clar, iar fundalul se încețoșează rapid și eficient, fără să pară ciudat. E o bucurie să filmezi cu Galaxy Z Fold 6, mai ales în 4K cu 60 de cadre pe secundă precum în testul de mai sus.

În testul de zoom pe care îl fac de obicei cu telefoanele primite la review, chiar și pe timp de seară, Z Fold 6 s-a comportat foarte bine până la 10X. Din motive care mă depășesc, terminalul îți permite un zoom de până la 50X, deși nu îmi dau seama câte poze poți să faci la lună, când este evident pentru oricine că niciodată nu vei obține un rezultat rezonabil cu un telefon într-un astfel de context, decât în contextul unui abuz de inteligență artificială. În acel context însă, ai șanse foarte mari ca rezultatul de pe ecranul telefonului să nu aibă absolut nicio legătură cu realitatea.

Apropo de AI însă, sunt foarte încântat de faptul că, lăsând la o parte zoom-ul, noul Z Fold6 nu abuzează de algoritmi de inteligență artificială pentru a te rupe de realitate când faci fotografii obișnuite, indiferent dacă vorbim de selfie-uri sau de fotografii cu pisici.

Chiar și cu zoom 3X și la timp de seară, după ora 20:00, noul Z Fold 6 generează rezultate încărcate de detalii, cu un contrast puternic și o acuratețe bună la nivel cromatic. Deși rozul de pe florile din spatele pisici pare un pic pal, așa era și în realitate. Poza este expusă corect, fără aberații cromatice sau fluctuații nenaturale, deși condițiile de lumină erau departe de ideale.

În privința modului portret, cu F/1.8 și timp de expunere de 1/33, mi-aș fi dorit să fie mai evidentă și separație dintre floarea centrală și frunzele din prim plan, deși față de fundal, mai ales vizavi de peretele din spate, degradeul de încețoșare este corect, natural. Cromatica este naturală, fără să meargă într-o extremă caldă sau rece. Din nou, este o surpriză plăcută faptul că acest test este efectuat după ora 20:00, între case, iar rezultatul este viu, cu multe detalii. Se observă cu ușurință o diferențiere între planurile din cadru, iar Z Fold6 nu a compensat artificial niciun aspect.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold6 – concluzie

Samsung Galaxy Z Fold6 este disponibil în România de la 10.000 de lei pentru versiunea cu 256GB și 12GB RAM, până la 11.800 de lei pentru modelul cu 1TB de memorie internă și 12GB RAM, în timp ce varianta intermediară cu 512GB costă 10.600 de lei. Și doar după preț, acesta nu este un smartphone pentru toată lumea. Nici măcar abilitățile de captură, deși lăudabile, nu cred că reprezintă un factor esențial pentru a justifica achiziția. Pliabilele din gama Fold, inclusiv acesta detaliat în rândurile de mai sus, în opinia mea, este un gadget de business, un instrument de productivitate, iar din acest punct de vedere cred că strălucește cel mai bine.

Acesta este și motivul pentru Samsung investește sume fabuloase de bani în perfecționarea și îmbunătățirea Galaxy AI pe mobile, pentru a-ți face viața mai ușoară și a te face mai eficient în deplasare, indiferent de scenariul cu care te confrunți. Ar fi ideal să învețe și română pentru toate funcțiile de inteligență artificială, dar chiar și fără limba noastră maternă, te ajută mult. Pentru a înțelege în mod practic cum te ajută setul stufos de instrumente din spatele AI-ului prezent pe seria Galaxy, l-am detaliat în acest articol.

În final, în funcție de dimensiunea mâinilor tale, ai mari șanse să fie o plăcere să folosești un Galaxy Z Fold6 de la Samsung. nu este doar un telefon premium scump, dar este mai rezistent decât în anii trecuți, mai sprinten și vine la pachet cu actualizări importante pentru următorii patru ani. Nu sunt convins că mulți posesorii de smartphone îl schimbă doar o dată la 4-5 ani, dar dacă tot ai făcut o astfel de investiție într-un gadget, e bine de știu că are viață lungă, iar cei de la Samsung îți pot garanta fără emoții acest aspect.