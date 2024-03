Romane de succes care au fost ecranizate: Filme cu mistere, intrigi și personaje de excepție

Această listă parțială (incompletă și părtinitoare) analizează cinci romane adaptate în cinemtografie. În timp ce trecerea timpului face ca multe filme să pară istorice (gândiți-vă la adaptările Agatha Christie), unele transcend timpul.

Roman din 1936: Jamaica Inn de Daphne du Maurier

Film cu același nume, din 1939, regizat de Alfred Hitchcock

Romanul: La începutul secolului al XIX-lea Cornwall, orfana Mary Yellon ajunge la sinistrul han Jamaica pentru a locui cu mătușa și unchiul ei. Mary își dă repede seama că faptele nefaste sunt în curs. Unchiul ei este liderul care ademenelte navele pe coasta stâncoasă a Cornish, ucigând supraviețuitorii de pe țărm? Sau altcineva este mintea criminală?

Filmul: Alfred Hitchcock se joacă rapid și liber cu intriga lui Daphne Du Maurier, iar atmosfera lui se potrivește cu suspansul gotic al sursei. În noaptea perpetuă a filmului, vânturile nu bat, ele urlă. Filmul prezintă o performanță a lui Charles Laughton, o adolescentă Maureen O’Hara, în primul ei rol principal și o mulțime de actori britanici, profesioniști experimentați cu toții. Laughton l-a înnebunit pe Hitchcock cu ciudatul său răufăcător. Dar faimosul regizor nu și-a putut concedia vedeta pentru că Laughton a co-produs filmul. A fost ultimul film britanic al lui Hitchcock înainte de a trece la Hollywood pentru a filma Rebecca a lui Du Maurier, cu Laurence Olivier și Joan Fontaine în rolurile principale.

Notă de subsol: Un remake al BBC a fost difuzat în Marea Britanie în 2016 și difuzat în SUA pe Prime Video. Jessica Finlay Brown (Lady Sybil din Downton Abbey) joacă într-un serial în trei părți care demonstrează că mai mult poate fi mai puțin. În această versiune, ritmul este glacial, iar un spectator american are nevoie de subtitrări (nefurnizate) pentru a înțelege accentele din Cornish.

Roman din 1944: Dragonwyck de Anya Seton

Film cu același nume, din 1946, regizat de Joseph L. Mankiewicz

Romanul: Decorul este Hudson Valley din New York în anii 1840 și cele mai uitate „războaie anti-chirie” care au izbucnit împotriva proprietarilor. Marii „patroni” proprietari de pământ erau ca domnii medievali din zilele din urmă, iar fermierii își lucrau pământurile ca niște iobagi. Melodrama gotică a lui Seton are toate elementele genului: o tânără naivă, Miranda Wells, Nicholas Van Ryn, stăpânul arătos al conacului și Dragonwyck, conacul plin de secrete, în vârf de stâncă, cu vedere la râul Hudson. Fantome din trecut, nebunia, o plantă otrăvitoare și o posibilă crimă asezonează povestea.

Filmul: „Dragonwyck” este un film din 1946, regizat de Joseph L. Mankiewicz și bazat pe romanul omonim al lui Anya Seton. Acțiunea are loc în secolul al XIX-lea și urmărește povestea unei tinere femei, Miranda Wells (interpretată de Gene Tierney), care primește o invitație să locuiască în conacul Dragonwyck, deținut de unchiul ei bogat, Nicholas Van Ryn (interpretat de Vincent Price). Pe măsură ce își petrece timpul acolo, Miranda descoperă secrete întunecate ale familiei Van Ryn și ajunge să se îndrăgostească de Nicholas, în ciuda avertismentelor și a unui flirt cu medicul conacului, Jeff Turner (interpretat de Glenn Langan). Însă relația lor este umbrită de misterul și malevolența care înconjoară Dragonwyck. Filmul explorează teme precum diferențele de clasă, manipularea și pasiunea interzisă.

Romanul din 1951: The Daughter of Time de Josephine Tey

Filmul The Lost King (2022), regizat de Stephen Frears

Romanul: A Daughter of Time apare pe aproape fiecare listă de GOAT mister, iar Josephine Tey a fost o maestră a „Epocii de Aur” britanice. Detectivul ei recurent de poliție, inspectorul Alan Grant, încearcă să rezolve o pereche de crime vechi de 400 de ani, investigând din patul său de spital.

Filmul: În filmul „The Lost King” din 2022, regizat de Stephen Frears, urmărim povestea unui tânăr aristocrat britanic, George V (interpretat de Taron Egerton), care este încoronat rege al Marii Britanii într-un moment de criză politică și socială. George V, cunoscut inițial sub numele de Prințul Albert, se confruntă cu presiuni mari, atât din partea membrilor familiei sale regale, cât și din partea politicienilor și a societății în general, pe măsură ce încearcă să-și asume responsabilitățile regale și să găsească un echilibru între dorințele sale personale și datoria față de țară.

Romanul din 1969: The French Lieutenant’s Woman de John Fowles

Filmul cu același nume, din 1981, regizat de Karel Reisz

Romanul: Este un roman de mister? Ei bine, cititorul se confruntă cu multe enigme în paginile sale. Cine este Sarah Woodson, „femeia locotenentului francez?”. De ce rămâne în Lyme Regis, uitându-se spre mare și zăbovind în mijlocul peisajului sălbatic? Cu siguranță ea derutează și tulbură liniștea unui om de știință, Charles Smithson.

Filmul: „The French Lieutenant’s Woman” este un film din 1981, regizat de Karel Reisz, bazat pe romanul cu același nume scris de John Fowles. Acțiunea se desfășoară în secolul al XIX-lea, în orașul englezesc Lyme Regis, unde un actor de teatru, Mike (interpretat de Jeremy Irons), începe o aventură romantică cu o tânără actriță pe nume Anna (interpretată de Meryl Streep), care joacă rolul unei femei misterioase, numită Sarah, într-o piesă de teatru.

Romanul 1978: Eye of the Needle de Ken Follett

Filmul cu același nume, din 1981, regizat de Richard Marquand

Romanul: Acesta a fost primul bestseller internațional al lui Ken Follett. „Acul” din titlu este Henry Faber, numele de cod al spionului nazist din Anglia. Cititorul îl întâlnește pentru prima dată la începutul războiului, transmițând prin radio mișcările trupelor înapoi în Germania. Patru ani mai târziu, povestea lui se intersectează cu cea a lui David și Lucy Rose, care trăiesc nefericiți și de la distanță pe o insulă de lângă Scoția. Faber deține un secret vital pentru succesul Zilei Z; depinde de Lucy să-l oprească să-l ducă în Germania.

Filmul: „Eye of the Needle” este un film din 1981, regizat de Richard Marquand și bazat pe romanul omonim scris de Ken Follett. Acțiunea are loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și urmărește un spion german cunoscut sub numele de „Ace of Spies” sau „Needle” (interpretat de Donald Sutherland), care deține informații vitale despre invazia aliată în Normandia.