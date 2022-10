Românca iubită la Hollywood, fiica unei croitorese din Bacău: povestea uimitoare a muzei lui Alfred Hitchcock

Uneori, ne este dat să întâlnim poveștile de succes ale anumitor români, iar asta ne bucură dintr-un motiv extrem de simplu: demonstrează că, de putut, se poate, însă numai dacă se vrea cu adevărat.

O asemenea poveste îți vom relata și astăzi, mai exact pe cea a Sylviei Sydney, frumoasa româncă ce i-a cucerit, la un moment dat, pe americani, direct de la Hollywood.

Poate că, în 2022, acest nume nu îți spune mare lucru, însă actrița de origine română a fost, la vremea respectivă, una dintre cele mai apreciate artiste din branșă, talentul său actoricesc, însă și expresivitatea figurii sale fiind, deopotrivă, remarcate de experții din industria filmului și teatrului, însă și de publicul larg. A colaborat cu nume mari de la Hollywood și a devenit muză. O carieră plină care, evident, trebuie omagiată.

Sylvia Sydney are origini românești. A fost fiica unei croitorese și a ajuns direct la Hollywood

Pe numele său real Sophia Kosow, Sylvia Sydney ale cărei origini erau din Bacău și, conform a ceea ce știm, a fost fiica unei criotorese care, la un moment dat, a luat calea Americii, pentru o viață mai bună, a devenit o mare actriță.

Cu mama româncă, tatăl rus și țara adoptivă America, actrița avea să se transforme într-un melanj interesant de culturi care avea să se simtă, mai târziu, inclusiv pe scenă. Părinții divorțează la scurt timp după nașterea ei, ca mai apoi mama ei să se căsătorească cu Sigmund Sydney, cel care o adoptă și ajunge să o iubească ca pe propria sa fiică.

Sylvia Sydney se năștea în anul 1910, la New York, în cartierul Bronx, dar viața îi rezerva un trai preponderent în vestul Americii, direct în „metropola” filmului.

La 15 ani se hotăra să devină actriță, împinsă de la spate de părinții ei. De fapt, dorința acestora era ca adolescenta să iasă din zona ei de confort și să cunoască lumea înconjurătoare. Evident, părinții au susținut toate demersurile fetei de a reuși în lumea de la Hollywood, cea în care se pătrundea extrem de greu.

La scurt timp, s-a înscris la școala de teatru Guild, încercând, între timp, să „dea tot ce poate” pentru a răzbi, știindu-se extrem de pasionată de lumea teatrului și a filmului. Se poate spune că, în sfârșit, adolescenta timidă își găsise menirea.

În școală a fost, de asemenea, remarcată, primele rolurile pe care le-a avut aici atrăgând lumina reflectoarelor în direcția ei. Nu dura mult până când Sydney ajungea să joace pe Broadway, ceea ce marca debutul efectiv al celei ce ajungea să devină „actrița cu cei mai triști ochi din lume”. Se pare că, la vremea respectivă, în public se afla un critic care, practic, a ajutat la propulsarea ei spre culmile succesului.

A devenit muza celebrului regizor Alfred Hitchcock

De aici, drumul i-a fost pecetluit pentru succes pentru totdeauna. A ajuns extrem de admirată deopotrivă de femei și bărbați, fiind curtată de cei din urmă.

A lucrat cu cei mai buni regizori, iar lui Alfred Hitchcock, cunoscut pentru thrillerele sale inovatoare, i-ar fi devenit muză.

A avut o carieră lungă, de mai bine de 70 de ani, jucând în nenumărate filme cunoscute ale vremii, printre care Beetlejuice (1988), Mars Attacks! (1996), Fury (1936), Siege (1970), I Never Promised You a Rose Garden (1977), Les Miserables (1952), Tales of Tomorrow (1952), Love from a Stranger (1947), You Only Live Once (1937), dar și multe-multe altele.

Mai jos, poți vedea un fragment din reprezentația actoricească a actriței Sylvia Sydney, în filmul Beetlejuice (1988), în regia lui Tim Burton. Aici, actrița avea vârsta de 78 de ani, însă continua să joace cu o pasiune extraodinară pentru personajul pe care îl interpreta.

S-a stins din viață în anul 1999, la New York, iar de-a lungul vieții sale a avut ocazia de a colabora cu mari actori ca Spancer Tracy, Hery Fonda sau Cary Grant.