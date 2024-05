REVIEW Nothing Phone (2a) – probabil cel mai bun telefon până în 2.000 de lei, la pachet cu o sumedenie de detalii care îl fac special

Când vine vorba de telefoane care nu doar încearcă să fie diferite, dar și fac o treabă foarte bună pe acest front, cei de la Nothing Phone s-au făcut remarcați de mai multe ori în ultimii ani, iar noul lor smartphone accesibil, Phone (2a), ilustrează perfect ambiția producătorului.

Dacă nu ai auzit până acum de aceste telefoane, merită să ai în vedere că sunt produse de o companie britanică intitulată Nothing Technology Limited fondată în octombrie 2020 de Carl Pei, co-fondator al OnePlus. Scopul din spate a fost de a revoluționa industria tehnologiei prin gadgeturi cu un design inovator, produse care să ofere o experiență utilizatorului diferită de cea tradițională. La bază, Carl Pei a fondat Nothing cu ideea de a aduce ceva nou și diferit într-o industrie saturată de produse similare. Filosofia companiei se concentrează pe reducerea complexității și crearea unor dispozitive care se integrează armonios în viața de zi cu zi a utilizatorilor. Numele „Nothing” (Nimic) sugerează o abordare minimalistă și un design curat, fără elemente inutile.

Nothing Phone (1) este unul dintre produsele cheie ale companiei, care a atras atenția prin abordarea sa unică și specificațiile de top. Ulterior, au apărut iterații actualizate ale aceluiași concept, păstrând o mare parte din particularitățile de design și funcționalitate care l-au făcut memorabil. Cel mai recent terminal din serie este Nothing Phone (2a) și, după cum te-ai aștepta, păstrează în continuare spatele semitransparent și sistemul de notificări luminoase intitulat Glyph Interface.

Acesta din urmă se referă la niște benzi LED personalizabile pe care le poți folosi atât pentru a-ți reflecta ritmul muzicii pe care o asculți, precum un vizualizator de Winamp de acum două decenii, cât și pentru a vedea în întuneric atunci când te sună sau îți scriu anumite persoane. Cea mai fascinantă funcționalitate, în opinia mea, este de a folosi Glyph similar cu o clepsidră pentru temporizator când fierbi un ou sau aștepți să fie livrată mâncare. Practic, banda respectivă se stinge în ritmul scurgerii timpului.

REVIEW Nothing Phone (2a) – specificații tehnice și performanță

Nothing Phone (2a) este cel mai recent smartphone al companiei Nothing Technology Limited, proiectat pentru a redefini experiența utilizatorilor de smartphone-uri printr-o combinație de specificații tehnice peste medie, poate chiar de top pe alocuri și un design minimalist, dar funcțional. Acesta este echipat cu un procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro, ce oferă o viteză de până la 2.8 GHz și o arhitectură cu opt nuclee, construită pe baza tehnologiei avansate de 4 nm Gen 2 TSMC (N4P). Acest procesor asigură performanțe ridicate și eficiență energetică, permițând utilizatorilor să se bucure de o experiență fluidă, indiferent de aplicațiile sau jocurile utilizate.

Nothing Phone (2a) este disponibil în variante cu 8 GB sau 12 GB de memorie RAM și opțiuni de stocare de 128 GB sau 256 GB, oferind suficient spațiu și performanță pentru utilizatorii exigenți. Conectivitatea este de ultimă generație, incluzând suport pentru Dual SIM, Gigabit LTE și Gigabit 5G, cu moduri Dual Mode (NSA & SA) și 4×4 MIMO. Telefonul acoperă o gamă largă de benzi 5G NR și 4G LTE, asigurând compatibilitate globală. Conectivitatea Wi-Fi este asigurată de standardele 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), iar Bluetooth 5.3 și NFC sunt de asemenea prezente, suportând Google Pay.

Ecranul flexibil AMOLED de 6.7 inch al Nothing Phone (2a) este protejat de Corning Gorilla Glass 5 și oferă o rezoluție de 1084 x 2412 pixeli, cu o densitate de 394 PPI. Acesta suportă o adâncime de culoare de 10 biți, afișând peste 1.07 miliarde de culori și oferind un contrast impresionant de 5.000.000:1. Ca referință, valoarea astronomică menționată este și o consecință a modului în care funcționează panourile OLED și AMOLED. Luminozitatea maximă atinge 1300 nits, cu o luminozitate tipică de 700 nits, asigurând o vizibilitate excelentă în orice condiții, de le întuneric beznă la lumina naturală a soarelui. Rata de reîmprospătare adaptivă între 30 și 120 Hz și rata de procesare a atingerii de 240 Hz, împreună cu frecvența PWM de 2160 Hz, garantează o experiență de utilizare fluidă, naturală. În niciun moment nu pare că stai după telefon.

Cu dimensiuni de 161.74 mm înălțime, 76.32 mm lățime și 8.55 mm grosime, și o greutate de 190 g, Nothing Phone (2a) este un dispozitiv echilibrat și ușor de manevrat. În cutie, utilizatorii vor găsi telefonul Nothing Phone (2a), un cablu Nothing (USB Type-C la USB Type-C), o folie de protecție a ecranului pre-aplicată, un ejector de cartelă SIM și documentele cu informații privind siguranța și garanția.

Sistemul de operare Nothing OS 2.5, bazat pe Android 14, oferă o experiență software curată și eficientă, cu actualizări și suport tehnic îndelungat. Bateria de 5000 mAh asigură o autonomie excelentă, iar capacitatea de încărcare rapidă de 45 W permite încărcarea completă în doar 59 de minute și 50% în 23 de minute. În ceea ce privește autonomia testată de mine cu ajutorul PCMark, am obținut o valoare de 20 de ore și 10 minute de utilizare intensă. Aceasta se traduce în practică prin peste 20 de ore de vizionări de filme sau navigat pe internet cu luminozitatea ecranului fixată la 50%. Cu alte cuvinte, în opinia mea, ai toate șansele să-l folosești două zile fără emoții că trebuie să alergi după o priză.

Testele mele de performanță au fost, ca de fiecare dată, un mix de benchmark-uri și utilizare în condiții reale. Pornind de la această premisă, merită să ai în vedere că în 3DMark Wild Life a obținut un scor de 4.119 puncte cu o medie de 24,67 de cadre pe secundă, în timp ce la Wild Life Extreme, rezultatul a scăzut la 1.153. Acestea valori ar trebui să-ți ofere garanția că te poți juca fără emoții chiar și cele mai pretențioase jocuri pentru mobil. De exemplu, am instalat Call of Duty, am descărcat texturile de înaltă rezoluție și am activat modul grafic Very High (Foarte ridicat), iar experiența de gaming a fost una fără cusur. S-a comportat impecabil.

În Geekbench 6, rezultatul a fost de 1.119 puncte în testul single-core și 2.583 de puncte în multi-core. Pe partea de GPU, rezultatul în același benchmark realizat pe OpenCL a fost de 3.135 de puncte. În testul de stocare din PCMark – Storage 2.0, rezultatul a fost de 37.021, în timp ce în Work 3.0, vorbim de 13.227 de puncte defalcat pe Web Browsing – 14.260, Video Editing – 5.278, Writing – 17.704, Photo Editing – 25.654 și Data Manipulation – 11.845. În cea mai recentă versiune de AnTuTu, scorul a fost de 700.354 de puncte defalcat pe CPU – 219.640, GPU – 172.970, MEM – 146.419 și UX – 161.325. Cei de la Geekbench au creat în urmă cu ceva timp și un test pentru inteligență artificială și rețele neurale intitulat Geekbench ML. Acolo, rezultatul final a fost 304 puncte TensorFlow Lite.

REVIEW Nothing Phone (2a) – performanță foto și abilități de captură

Camera principală a Nothing Phone (2a) este un sistem impresionant de 50 MP cu o diafragmă F1.88 și un senzor de 1/1.56″, echipată cu stabilizare optică și electronică a imaginii (OIS & EIS), asigurând astfel capturi clare și detaliate în orice condiții de iluminare. Camera ultra-wide, de asemenea de 50 MP, oferă un câmp vizual larg de 114° și o diafragmă F2.2, ideală pentru fotografii de peisaj și cadre largi. Camera frontală de 32 MP, cu o diafragmă F2.2 și un senzor de 1/2.74″, este perfectă pentru selfie-uri și apeluri video de înaltă calitate. Telefonul suportă înregistrare video 4K la 30fps și 1080p la 60fps, precum și moduri avansate de captură, cum ar fi Slo-Mo la 120fps (tot Full HD), Action Mode și TrueLens Engine pentru optimizarea portretelor și capturilor în mișcare. Modul de noapte nu este dedicat, în sensul că nu se activează manual, dar este suficient de deștept încât să ”fie prezent” atunci când ai nevoie de el, reflectându-se într-o semilună pe ecran.

În testul de zoom de mai sus, dincolo de condițiile perfect de iluminare naturală care favorizează cadre spectaculoase, rezultatele au fost în mare parte foarte bune. Zic ”în mare parte” deoarece mulți utilizatori și-ar dori un zoom mai mare de 2x, iar peste această valoare, trece în zoom digital (crop la imaginea mai mare). Astfel, deși imaginea dreapta este cu zoom 10x (valoarea maximă), cadrul cu pricina are o cromatică cu detalii ce par pictate, nu fotografiate. La 0,6 – Ultra wide, 1x și 2X însă, acuratețea culorilor, corectitudinea expunerii și claritatea pe întreaga suprafață a imaginii sunt demne de lăudat. Se vede o mică variație de gamma la cer între 0,6x și 1X, dar nu mi se pare deranjantă.

În pivniță, în întuneric aproape total, o sursă de lumină de la dozatorul de bere ajunge să fie imortalizată surprinzător de bine de Nothing Phone (2a), cu detalii în umbră, expunere corectă a întregii scene și, cel mai important, fără aberații cromatice sau zone ”arse” de lumină prea puternică. Temperatura de culoare este caldă în ansamblu, chiar dacă dozatorul emite o lumină rece pe perete, creând un cadru natural, deloc artificial.

Pe partea de portret, am vrut să testez două scenarii complet diferite. În cazul trandafirului uscat din stânga, separația de fundal la floare este realizată natural, în timp ce frunzele din planul apropiat sunt semi-încețoșate, iar în planul îndepărtat deslușești sticlele, fără a identifica neapărat detalii. Arată frumos și este fascinant cât de bine a surprins detaliile de la florile uscate de lavandă, din nou, încețoșând aceleași flori din planul doar puțin mai îndepărtat.

În cel de-al doilea test, un șir de sticle aparent infinit, focusul este pe cea de a treia sticlă, de Woodford Reserve și este interesant de analizat cât de corect s-a făcut tranziția de la încețoșarea discretă din prima plan, fără să pară artificială, din software, până la încețoșarea sticlelor din plan îndepărtat pe care nu mai poți desluși cuvintele de pe etichetă. Nu aveai cum să vezi aceeași ”rupere” între cadre precum la trandafirul aflat la 30 de centimetri de sticle, iar camera de la Nothing Phone (2a) a făcut o treabă foarte bună în a aprecia că, în mare parte, vorbim de elemente în același plan.

Nu putea lipsi un test de selfie care, la fel ca în cazul mai multor telefoane semnificativ mai scumpe, mă încântă că nu apelează la artificii bazate pe inteligență artificială pentru a-ți ascunde imperfecțiunile pielii. Este o fotografie cu culori naturale, expusă corect, cu o sumedenie de detalii, deși se poate observa că accentul se pune pe centrul pozei sau pe fizionomia persoanelor. În colțul din dreapta jos se vede o foarte discretă încețoșare a blănii pisicii, dar părul meu și firele albe din barbă sunt cât se poate de clare, chiar și dacă proiectorul din spate de pe perete avea mari șanse să strice sau să ”deformeze” cadrul din punct de vedere al expunerii.

REVIEW Nothing Phone (2a) – experiență și concluzie

Cel mai nou smartphone de la Nothing costă în România de la 1590 de lei până pe la 1800 de lei, în funcție de cantitatea de memorie RAM și spațiul de stocare. Acesta este un preț corect pentru un terminal mainstream cu câteva dotări de top, dar, mai ales, câteva particularități interesante, cum este sistemul Glyph de notificări de pe spate. Are un design memorabil, o raritate în 2024 și, cu siguranță, o raritate în această zonă de preț relativ accesibilă. Să nu uităm că cele mai noi și mai bune telefoane de top de la Apple și Samsung gravitează între 7000 – 8000 de lei, dacă nu mai sus.

Se aude impresionant, are o spațialitatea aproape nenaturală pentru dimensiunile sale, joasele duc la niște vibrații discrete în palmă, iar separația stânga dreaptă dată de difuzoarele stereo este o plăcere să o asculți. Ecranul luminos în mod autentic se vede perfect în orice condiții, iar experiența efectivă de utilizarea este plăcută, rapidă, nu stai după el, indiferent dacă navighezi pe internet, te uiți la clipuri 4K cu 60 de cadre pe secundă pe YouTube sau te joci Call of Duty. În final, s-ar putea să fie telefonul perfect pentru majoritatea utilizatorilor care nu vor neapărat cel mai puternic procesor din lume, cea mai multă memorie internă sau un zoom foarte mare. Nothing Phone (2a) este genul de telefon pentru care nu îți face rate pe doi ani, dar cu siguranță reprezintă o investiție care își va face treaba cu brio 3-4 ani în scenarii comune de utilizare.