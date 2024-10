REVIEW HUAWEI WATCH Ultimate – ceasul inteligent ca accesoriu de modă și partener de încredere în viața de zi cu zi

Ceasurile inteligente au progresat enorm în ultimul deceniu și, odată cu pașii importanți pe care această categorie de gadgeturi i-a făcut pe partea de funcționalitate, designul efectiv al produselor, la cele mai multe companii, a rămas în urmă, cu foarte mici excepții. Din fericire, HUAWEI WATCH Ultimate este una dintre excepții, cu mixul perfect de funcționalitate utilă, autonomie sporită și un design premium excepțional.

Volumul de informații pe care ți-l pune zilnic la dispoziție un ceas inteligent într-un format ușor digerabil, accesibil și personalizabil a crescut foarte mult cu fiecare generație de smarwatch, dar din cauza construcției și materialelor folosite, nu prea au reușit să adreseze pretențiile utilizatorilor de business. Pe partea de sport, sunt minunate și se pretează de minune la orice vestimentație, dar dacă stilul tău de viață implică tranziții succesive de la birou, la conferințe și mers la sală, opțiunile sunt limitate. Aici intră în ecuație un gadget precum noul WATCH Ultimate de la HUAWEI, creat de la zero după o filozofie de design ce amintește de ceasurile clasice elvețiene. În funcție de tema vizuală pe care ți-o alegi, cineva are toate șansele să-l confunde cu o creație clasică din alte vremuri.

Din momentul în care îl scoți din cutie și îți ajustezi eventual brățara pentru încheietura ta, ai o experiență premium. Deși ideea de ”scump” poate fi greu de descris în cuvinte dincolo de un preț mai mult sau mai puțin accesibil, ce a reușit să facă HUAWEI cu al său WATCH Ultimate este cu siguranță generarea unei emoții pe care în mod tradițional o asociezi cu un fel de bijuterie. L-am purtat câteva zile la mână și, pe lângă privirile invidioase și curiozitatea inevitabilă, l-am simțit eu plăcut la mână, cu o mențiune foarte importantă. Acesta are niște dimensiuni generoase, exact la fel ca majoritatea ceasurilor clasice elvețiene, dacă ai o mână firavă sau încheitură micuță, s-ar putea să nu-ți vină la fel de bine. Pe de altă parte, întregul concept de a se potrivi ceva ce poate fi considerat fără emoții un accesoriu de fashion este complet subiectiv, deci nu permiteți nimănui să vă descurajeze o eventuală achiziție.

REVIEW HUAWEI WATCH Ultimate – un gadget pentru utilizatorii cu spirit de explorator și nu numai

Dacă tot ziceam de utilizatori de business, pentru care golful este una dintre cele mai plăcute activități de relaxare, noul WATCH Ultimate include un mod dedicat pentru monitorizarea acestui joc în natură. Față de generațiile anterioare, ai și un finisaj nou, verzui, pe lângă clasicele albastru și negru. Ediția Green mai are și avantajul că acest cadran în două culori a implicat nu mai puțin de 24 de tehnici și procese pentru a deveni realitate, mai ales că este din ceramică și pare un tot unitar. În materialele de marketing este descris ca fiind Dual – Colour Nano-Tech Ceramic Bezel.

Huawei Watch Ultimate este un dispozitiv conceput pentru cei care iubesc aventura, dar și pentru utilizatorii care își doresc un gadget de lux în viața de zi cu zi. Cu un design elegant din metal lichid pe bază de zirconiu, ceasul reușește să îmbine estetica modernă cu durabilitatea, fiind de 4,5 ori mai puternic și de 2,5 ori mai rezistent decât oțelul inoxidabil, cu o densitate de 15,2% mai mică. Cristalul din safir și rama ceramică oferă rezistență sporită, fiind perfect pentru utilizare în orice condiții, fie că ești într-o ședință de afaceri sau în vârf de munte.

Mai mult decât atât, acest gadget este ideal pentru aventurierii care practică sporturi extreme precum alpinismul, cei care sunt amatori de expediții în zone sălbatice sau scufundări la mare adâncime. Ca referință, ceasul dispune de moduri speciale pentru expediții și activități de cross-country, precum și de funcții avansate pentru navigație, inclusiv hărți globale offline și poziționare prin satelit. De asemenea, funcția de monitorizare a sănătății în timp real, cu analize ECG și SpO2, oferă un plus de siguranță în orice moment.

Pentru pasionații de golf, Huawei Watch Ultimate vine echipat cu un mod inteligent dedicat acestui sport. Dispozitivul oferă date precise despre distanțe, recomandări personalizate pentru alegerea crosei și chiar analize detaliate ale ultimelor lovituri. Mai mult, hărțile globale ale terenurilor de golf și animațiile traiectoriei loviturilor pot fi partajate ușor, oferind o experiență interactivă și utilă pentru sesiuni de golf profesionale sau recreative.

Iar dacă asta nu era suficient, mai există câteva aspecte care ajută HUAWEI Watch Ultimate să se evidențieze ca un ceas de golf de top, grație modului avansat dedicat terenurilor de golf, perfect pentru jucătorii experimentați. Acesta include acces la peste 15.000 de hărți de terenuri de golf din întreaga lume, inclusiv din România, oferind vizualizări panoramice 3D ale fairway-urilor, teurilor, buncărelor și green-urilor. Cu ajutorul măsurătorilor de distanță în timp real, bazate pe sistemul GNSS de înaltă precizie, ceasul afișează distanțele exacte față de marginea green-ului și obstacole, permițând jucătorilor să ajusteze cu precizie loviturile. Compensarea pentru pantă și direcția vântului oferă date esențiale pentru a ajusta forța și direcția loviturilor.

Funcțiile avansate ale ceasului, cum ar fi AI Caddie, care oferă recomandări personalizate pentru crose și distanțe, adaugă un nivel suplimentar de profesionalism la fiecare rundă de golf și, desigur, un avantaj în fața competiție. De asemenea, ceasul include funcția Half Scoring Report, care permite jucătorilor să revizuiască performanțele de după primele nouă găuri și să-și ajusteze strategia în timpul jocului. La finalul fiecărui meci, utilizatorii pot vizualiza un raport complet al scorurilor și o animație dinamică a traiectoriei loviturilor, cu posibilitatea de a partaja rezultatele pe platformele de socializare.

Cel mai important detaliu, în opinia mea, este însă altul. Cu o baterie de lungă durată și o rezistență la apă de până la 100 de metri adâncime, acest ceas este potrivit nu doar pentru cei pasionați de sporturi, ci și pentru cei care au nevoie de un accesoriu elegant și funcțional în mediul profesional. Indiferent de scenariu – o întâlnire de afaceri sau o sesiune de scufundări – Huawei Watch Ultimate se remarcă prin versatilitatea și tehnologia de ultimă generație.

Ecranul de pe HUAWEI WATCH Ultimate impresionează prin calitatea și durabilitatea sa excepțională. Cu un afișaj de 1,5 inch LTPO AMOLED și o rezoluție de 466×466, ceasul oferă imagini clare și culori vibrante, chiar și în lumină naturală. Ecranul este protejat de un strat de sticlă din safir, recunoscută pentru rezistența sa la uzură și durabilitate ridicată. Tehnologia LTPO AMOLED asigură un consum redus de energie, permițând funcționarea constantă a afișajului Always-On (AOD), fără a afecta semnificativ durata de viață a bateriei.

REVIEW HUAWEI WATCH Ultimate, la intersecția dintre software și hardware

Pentru că nicio bucurie nu este mai mare decât să-ți personalizezi experiența de utilizare a ceasului în funcție de preferințele și stilul tău de viață, HUAWEI Watch Ultimate oferă o varietate de noi fețe de ceas exclusiviste, care îmbină eleganța cu funcționalitatea, pentru a satisface atât pasionații de golf, cât și aventurierii.

Printre cele mai notabile sunt cele trei teme inspirate de golf: Classic Gleam, Greenery Nature și Green Legend. Aceste teme permit utilizatorilor să-și personalizeze ceasul cu detalii despre cele mai bune performanțe la golf, oferind funcții precum scorul fiecărei găuri și evidențierea momentelor de top, precum birdie, eagle sau albatros. De exemplu, fețele de ceas Greenery Nature și Classic Gleam includ funcții care monitorizează și afișează datele scorurilor pentru fiecare dintre cele 18 găuri, cu ajutorul unor widget-uri dedicate și o interfață grafică intuitivă.

Pentru cei pasionați de aventuri în aer liber, tema Dauntless oferă un design orientat spre explorare, cu informații esențiale afișate clar și ușor accesibil. Această față de ceas este ideală pentru utilizatorii care practică activități outdoor, precum drumețiile sau alpinismul, oferind date importante la o simplă privire. În plus, pentru cei care preferă un stil mai clasic, fața de ceas Aces on the Links aduce un amestec rafinat de eleganță tradițională și funcții moderne, cu detalii precise ale mișcării mecanice și integrarea unor funcții precum scorul și temperatura

Dacă vrei să-ți duci personalizarea și mai departe, poți face rapid tranziția între brățara metalică realizată dintr-un aliaj de titan montată la ceas și cea de-a doua inclusă în pachet din silicon sau, mai precis, cauciuc nitrilic hidrogenat (HNBR). În plus, opțional, poți opta pentru o brățară din țesătură. Disponibilă pentru HUAWEI Watch Ultimate Green Edition, aceasta reprezintă o inovație în industrie, oferind un design integrat, fără cusături, din material țesut dublu-colorat, alb și verde, inspirat de tema golfului. Aceasta este realizată din 800 de fire, utilizând tehnici avansate de țesut, care îi conferă o textură moale, respirabilă și rezistență la apă. Brățara este tratată cu un agent ecologic, fără fluor, pentru a oferi protecție împotriva apei și a transpirației, menținând astfel un confort ridicat chiar și în condiții de efort intens.

Pe partea de software, amatorii de drumeții vor avea cu siguranță câteva beneficii suplimentare desprinse din noul mod pentru expediții. Huawei Watch Ultimate include un Expedition Mode actualizat, special conceput pentru aventurieri. Acesta oferă o hartă de contur offline, permițându-le utilizatorilor să descarce hărți detaliate ale terenului chiar și atunci când nu au acces la internet. Aceste hărți de contur sunt extrem de utile pentru planificarea traseelor în zone izolate, ajutându-te să identifici denivelările și să îți organizezi resursele eficient. În plus, cu ajutorul modului Dim, ceasul ajustează luminozitatea pentru a face datele ușor de citit chiar și pe timpul nopții, reducând riscul de a te pierde în terenuri necunoscute. Interfața actualizată a hărții oferă o vizualizare panoramică, iar utilizatorii pot face zoom sau naviga cu ușurință pe hartă.

Un alt avantaj al acestui mod îmbunătățit este posibilitatea de importare a traseelor personalizate direct din aplicația HUAWEI Health. Acum poți încărca trasee personalizate în formatele GPX, TCX și KML, inclusiv puncte marcate pe care le poți seta manual, cum ar fi „start”, „camp” sau „summit”. Pe măsură ce parcurgi traseul, ceasul îți va indica clar ruta printr-o codificare de culori, traseul viitor fiind marcat cu portocaliu, iar cel parcurs cu albastru. Acest sistem simplifică orientarea și reduce erorile de navigație, asigurând că fiecare drumeție este cât mai sigură și eficientă.

Dacă în loc de vârful munților ești mai fascinat de adâncul oceanelor, există ceva și pentru tine. Pentru pasionații de scufundări, HUAWEI Watch Ultimate oferă un Diving Mode avansat, ce redefinește standardele de rezistență la apă ale ceasurilor inteligente. Dispozitivul respectă standardul de impermeabilitate 10ATM, conform ISO 22810 și standardului EN13319 pentru echipamente de scufundare de până la 100 de metri adâncime. Datorită designului brevetat și a celor peste 16 straturi impermeabile, ceasul este capabil să facă față presiunii intense din adâncuri, oferind siguranță maximă utilizatorului. În plus, tehnologia brevetată de la Huawei, care include un strat filtrant și o membrană respirabilă, permite propagarea sunetului sub apă, oferind o experiență sigură și confortabilă.

Modul de scufundare nu se oprește doar la protecția împotriva apei. Ceasul funcționează ca un adevărat computer de scufundare, cu moduri dedicate pentru diferite tipuri de scufundări: recreative, tehnice, freediving și gauge. Pe ecranul AMOLED LTPO de înaltă rezoluție, vizibil chiar și sub apă, poți monitoriza constant statistici esențiale precum adâncimea, ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge. În plus, pentru scufundările libere, funcția Hover Timer și modul de antrenament pentru Apnee te ajută să îți perfecționezi tehnicile de respirație, oferindu-ți notificări prin vibrații și sunete pentru a-ți monitoriza timpul de plutire. După scufundare, ceasul înregistrează toate datele relevante, inclusiv traseul de întoarcere la suprafață, astfel încât să poți analiza și îmbunătăți performanțele tale.

REVIEW HUAWEI WATCH Ultimate – un ajutor deloc neglijabil pentru sănătate fizică și emoțională

HUAWEI WATCH Ultimate îmbină monitorizarea sănătății fizice cu un accent puternic pe bunăstarea generală, oferind un set complet de funcții dedicate sănătății. Ceasul vine cu funcții avansate de monitorizare a ritmului cardiac, a nivelului de oxigen din sânge și gestionarea somnului. Mai mult, HUAWEI a îmbunătățit sistemul de alertare pentru aritmii și funcția de ECG (electrocardiogramă), care este acum mai precisă datorită tehnologiei de colectare a semnalului prin electrozi acoperiți cu PVD pe spatele din safir curbat al ceasului. Aceasta oferă o soluție rapidă și confortabilă pentru monitorizarea sănătății, printr-un simplu contact de 30 de secunde cu electrodul lateral.

Pentru cei care duc o viață profesională agitată, HUAWEI WATCH Ultimate poate deveni un partener indispensabil în gestionarea sănătății fizice și emoționale. Utilizatorii își pot verifica cu ușurință starea inimii în doar 30 de secunde, ceea ce face ca monitorizarea zilnică a sănătății să devină un obicei simplu și eficient. Ceasul oferă rapoarte detaliate despre ritmul cardiac și potențiale anomalii care ar putea necesita consult medical, făcându-l ideal nu doar pentru persoanele active, ci și pentru cei mai în vârstă sau cei cu un ritm de viață stresant.

Pe lângă funcțiile avansate de sănătate, ceasul se remarcă și prin monitorizarea detaliată a somnului, oferind date precise despre durata și calitatea acestuia. Aceasta este o funcție esențială pentru utilizatorii care doresc să-și optimizeze atât sănătatea fizică, cât și bunăstarea mentală. HUAWEI WATCH Ultimate te ajută să îți monitorizezi cu ușurință progresul și să faci ajustări în stilul tău de viață pentru a-ți menține echilibrul între sănătatea fizică și cea emoțională.

REVIEW HUAWEI WATCH Ultimate – concluzie

Am folosit HUAWEI Watch Ultimate o săptămână și nu l-am încărcat niciodată, deși am activat și modul AOD (Always on Display), dar și afișarea ceasului timp de 20 de secunde când ridici încheietura, ca să am mai mult timp să fac poze. În orice caz, HUAWEI promite până la 14 zile departe de priză cu aproximativ 8 zile de utilizare în condiții normale, cu înregistrarea sesiunilor de effort, perioadelor de somn și nu numai. Eu personal l-am utilizat în tandem cu un iPhone 15 Pro Max, iar compania promite absența oricăror probleme de compatibilitate atâta timp cât ai un iPhone cu minim iOS 13 sau un alt smartphone cu minim Android 8.0. Evident, WATCH Ultimate funcționează și cu orice terminal HUAWEI.

Apropo de compatibilitate, este o plăcere să primești toate notificările pe ceas și funcționează fără probleme, inclusiv preluarea de apeluri telefonice este fără cusur. În plus, are un avantaj deloc neglijabil comparativ cu Apple Watch. Scenariul este următorul, te apuci să faci de mâncare și lași un podcast pe YouTube să meargă în fundal, iar ocazional ridici privirea și te mai uiți și la ecran. În această situație, Apple Watch nu îți mai livrează notificările pe ceas mergând de la premisa că tu stai cu ochii în ecran, chiar dacă nu este neapărat cazul. Probabil că aceasta a fost și o decizie de sporire a autonomiei. Pe de altă parte, HUAWEI WATCH Ultimate mi-a afișat toate notificările în mod constant, fără întârzieri, indiferent ce făceam sau nu făceam pe iPhone.

Dincolo de toate aspectele de funcționalitate menționate, cel mai mult m-a bucurat însă altceva. Modul în care arată. Sunt de părere că este cel mai frumos smarwatch pe care l-am testat și singurul pentru care am renunțat complet la Apple Watch o perioadă. Poate pare masiv pentru unii, dar dacă încheietura îți permite, sunt de părere că este foarte probabil să te îndrăgostești de el. Emană emoția premium de lux pe care am detaliat-o la început și pe care o asociezi un ceas tradițional. Îmi dau seama că nu este la fel de nemuritor precum un ceas elvețian pe care îl lași moștenire din generație în generație, dar s-ar putea să fie cel mai apropiat de acel sentiment ca experiență zilnică de utilizare.

În România, versiunea testată de mine, HUAWEI WATCH Ultimate Green este disponibil la prețul de 4.499 lei în perioada de precomandă, până pe 14 octombrie. Ca o mențiune importantă, până pe 31 octombrie există o oferă specială ce include gratuit o pereche de căști HUAWEI FreeBuds Pro 3, 12 luni de garanție extinsă și 3 luni membership in aplicatia HUAWEI Health+ la achiziția unui ceas. În plus, pentru 99 de lei suplimentari, te bucuri de și un HUAWEI Smart Scale 3.