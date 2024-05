REVIEW HUAWEI Watch Fit 3 – ceasul inteligent de cursă lungă care te ajută să știi tot, oricând

Când vine vorba de smartwatch-uri, HUAWEI a făcut o treabă grozavă în ultimii ani în a-și extinde portofoliul de produse în toate direcțiile, pentru toate tipurile de utilizatori, indiferent de pretențiile pe care le-ar putea avea aceștia din urmă.

Mai mult decât atât, a reușit și să ia fața concurenței, atât prin prețuri accesibile, cât și prin funcții revoluționare pe care nu le mai găsești în altă parte. Apropo, merge de minune și cu iPhone, nu doar cu Android sau telefoane HUAWEI.

Prima generație de HUAWEI Watch Fit era undeva la limita dintre brățară și smartwatch, din prisma designului ultra compact. Noul Fit 3 este semnificativ mai subțire decât versiunile anterioare (9,9 mm față de 10,8 mm), dar cu toate acestea, pare mai trainic ca niciodată. L-am folosit câteva zile și niciodată nu l-am simțit firav sau vulnerabil, chiar dacă se încadrează în doar 26 de grame fără brățară, probabil datorită construcției din aliaj de aluminiu. Vizual, s-ar putea să-ți amintească de un Apple Watch, dar ceva ce nu o să aibă niciodată un ceas din Cupertino este autonomia de la Fit 3. În timp ce noul gadget de la HUAWEI te ține departe de priză între 7 și 10 zile (în funcție de stilul de utilizare), posesorii de smartwatch-uri Apple aleargă în fiecare zi după un încărcător.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 3 – specificații tehnice

HUAWEI Watch Fit 3 ilustrează cea mai recentă inovație din seria de ceasuri inteligente ale producătorului, oferind o combinație de tehnologie avansată și design elegant, aș putea spune unisex. Acest ceas se adresează atât sportivilor, cât și utilizatorilor obișnuiți care doresc să îmbine funcționalitatea cu stilul.

La bază, HUAWEI Watch Fit 3 impresionează prin designul său modern și dimensiunile generoase ale ecranului, mai ales în contrast cu generațiile anterioare. Ecranul AMOLED de 1.82 inci cu o rezoluție de 480 x 408 oferă imagini clare și culori vii, fiind ideal pentru vizualizarea în diferite condiții de iluminare. Inclusiv în lumină naturală sau soare puternic, nu vei întâmpina niciun fel de probleme în a-l folosi la capacitate maximă având în vedere cei 1500 de niți. Aspectul său unic cu un raport ecran-corp de 77.43% și margini subțiri de doar 1.8 mm pe laterale și 2.7 mm în partea superioară și inferioară fac o treabă foarte bună în a maximiza suprafața utilă, făcându-l ușor de utilizat. Cu o densitate a pixelilor specificată de 347 PPI, meniurile și elementele de interfață sunt foarte clare, făcând fiecare notificare și mesaj ușor de citit.

Un alt punct forte imposibil de ignorat al HUAWEI Watch Fit 3 este bateria sa cu o capacitate nominală de 400 mAh. Ceasul se încarcă complet în doar 60 de minute prin intermediul unui dock magnetic cu doi pini. Ca un detaliu important, cablul din pachet are un port USB Type-A, cel tradițional pe care îl știm cu toții. Deși acesta s-ar putea să fie mai comun în cazul multor utilizatori, m-ar fi entuziasmat mai mult tranziția la USB Type-C din acest punct de vedere. Independent de acest aspect, sistemul eficient de încărcare asigură utilizatorii că pot beneficia rapid de funcțiile ceasului fără a pierde prea mult timp așteptând reîncărcarea. Durata de viață a bateriei este impresionantă, oferind până la 7 zile de utilizare tipică și până la 10 zile în modul de economisire, cu utilizare minimă.

Deși acest model este surprinzător de accesibil, ceasul este echipat cu o gamă largă de senzori, inclusiv GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo și QZSS pentru poziționare precisă. Nu lipsesc din ecuație un accelerometru, magnetometru, senzor de lumină ambientală și un senzor de ritm cardiac HUAWEI TruSeen 5.5, care oferă monitorizare avansată a sănătății. În plus, ceasul dispune de microfon, difuzor și un mecanism hardware pentru vibrații folosit în principal la notificări.

Dincolo de hardware-ul extern și intern, Watch Fit 3 este creat de la zero ca un instrument capabil pentru monitorizarea mai multor aspecte ce țin de sănătatea corporală și a exercițiilor fizice. Din acest motiv recunoaște 102 tipuri de exerciții. Suportul pentru Bluetooth 5.2 asigură o conectivitate stabilă și rapidă cu alte dispozitive, iar coroana digitală rotativă te ajută să fii cât se poate de eficient în a ajunge rapid în meniul sau la setarea de care ai nevoie. Rezistă la apă până la 5 atmosfere și la temperaturi exterioare de până la 45 de grade Celsius.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 3 – experiență de utilizare

La fel ca celelalte ceasuri inteligente de la HUAWEI pe care am avut ocazia să le testez, noul Fit 3 se împerechează simplu și rapid cu un iPhone sau Android folosind aplicația HUAWEI Health. Din aceeași aplicație de smartphone îți poți accesa rapid istoricul de sănătate, poți schimba fețele de ceas, îți poți instala aplicații suplimentare și, cel mai important în opinia mea, îl poți localiza făcându-l să sune. Dacă tot vorbim de personalizare, nu poți ignora galeria de widgeturi pe care le poți ”aduce” cu ușurință pe ceas.

Cei care s-au obișnuit să ridice smartwatch-ul de la mână doar pentru a vedea ecranul negru pentru că face economie la energie, acel sistem nu este valabil aici. Fit 3 are în permanență ceasul afișat datorită modului de funcționarea AOD (Always On Display – ecran activat permanent), fie și într-o formă simplificată ce nu îți îngenunchează bateria.

Animațiile afișate sunt fluide, iar timpul de răspuns este inexistent. Se mișcă impecabil, nu stai după el. Apeși pe butonul din dreapta jos pentru a începe rapid înregistrarea unui exercițiu sau optezi pentru coroana rotativă ca să ajungi în meniul principal, la aplicațiile instalate sau preinstalate. Printre acestea din urmă se ascunde programul care te ajută să măsori nivelul de oxigen din sânge – SpO2, de acolo poți pune o alarmă, poți apela busola sau, de ce nu, să-ți găsești telefonul.

Deși smartwatch-urile HUAWEI erau deja foarte bune în a monitoriza somnul și a oferi sfaturi sau soluții la problemele pe care le întâmpini pe timpul nopții, cu noua generație a tehnologiei TruSleep, ajunsă la 4.0, ai parte de și mai multă precizie. Punctual, îți vei înțelege mult mai bine ciclurile de somn, obiceiurile pe care le-ai dobândit la nivel inconștient. Apropo, poți activa manual modul de somn sau te poți baza pe înregistrările automate ale ceasului. Merge bine și dacă vrei să ațipești pentru 30 de minute și să te bazezi pe el că te trezește.

Personalizarea era inevitabilă la un accesoriu menit, printre altele, pentru fashion. Din acest motiv, atât brățara, cât și ceasul sunt disponibile pentru achiziție într-o sumedenie de variante cromatice, lista include: Negru, Roz, Verde, Alb, Gri, Alb (Piele). Pe partea de curele sau brățări, poți opta pentru Negru Vibrant, Alb Vibrant, Vitality Activity Ring și Starlight Colour. Așa se adaptează HUAWEI la preferințele utilizatorilor.

Deoarece foarte mulți utilizatori își achiziționează un ceas inteligent pentru a-și monitoriza antrenamentele, Huawei Watch Fit 3 redefinește experiența antrenamentelor sportive prin sistemul său inovator HUAWEI TruSport, transformând ceasul inteligent într-un antrenor sportiv profesional purtat la încheietura mâinii. Aici este inclusă o gamă largă de funcții dedicate atât începătorilor, cât și sportivilor avansați. În consecință, ceasul devine o alegere excelentă pentru oricine dorește să-și îmbunătățească performanțele fizice, să arate mai bine și să se simtă bine.

Ca idee, echipat cu sistemul HUAWEI TruSport, ceasul introduce patru moduri sportive noi: fotbal, baschet, padel și e-sporturi. Astfel, numărul total de moduri de monitorizare sportivă depășește 100, acoperind o varietate de activități atât în interior, cât și în exterior, precum mersul pe jos, alergarea, ciclismul, înotul și multe altele. Această diversitate permite utilizatorilor să urmărească cu precizie și eficiență orice tip de activitate sportivă, optimizându-și antrenamentele în funcție de obiectivele personale.

Unul dintre avantajele unice ale seriei Huawei Watch Fit este ghidarea personalizată pentru fitness, care continuă să fie o caracteristică exclusivă a acestor ceasuri inteligente. Îmbinând animații de încălzire și stretching cu instrucțiuni audio, Huawei Watch Fit 3 face ca procesul de fitness să fie mai interactiv și, desigur, mai eficient. Pe lângă aceasta, ceasul poate genera planuri de antrenament personalizate, bazate pe condițiile fizice ale utilizatorului și pe indicele său de abilitate în alergare (Running Ability Index, RAI), care include ritmul, ritmul cardiac, distanța parcursă și alți factori de monitorizare.

Utilizatorii pot beneficia de peste 200 de planuri de antrenament profesionale, împărțite în nouă categorii, fiecare vizând diferite aspecte ale fitnessului, toate personalizate în funcție de obiectivele fiecăruia. Indiferent dacă scopul este creșterea rezistenței, dezvoltarea masei musculare sau îmbunătățirea stării generale de sănătate, Huawei Watch Fit 3 generează planul perfect pentru a asista utilizatorul în călătoria sa spre o condiție fizică mai bună.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 3 – concluzie

În România, noul smartwatch va fi disponibil la prețul de 769 de lei, iar în perioada 7 – 21 mai, se bucură de o ofertă de lansare pe magazinul oficial din România al companiei – HUAWEI Store. Aceasta se traduce printr-un cadou la fiecare achiziție sub forma unei perechi de căști FreeBuds SE 2. Nu în ultimul rând, cumpărătorii se pot bucura de o curea suplimentară gratuită. Trebuie doar să adaugi cureaua EasyFit la coșul de cumpărături, din pagina Watch Fit 3, la secțiunea Pachet personalizat, și să aplici codul de discount pentru curea afișat pe pagina web principală a ceasului.

Lăsând la o parte toate aceste aspecte, noul HUAWEI Watch Fit 3 este un gadget ieftin și bun, cu dotări suficiente pentru majoritatea utilizatorilor și suficient de trainic încât să te bucuri de el mulți ani de acum înainte. Se simte foarte bine pe mână, nu te incomodează și comunică fără emoții cu telefonul tău pentru a-ți aduce notificările și mesajele de care ai nevoie la încheietură imediat după ce le-ai primit. Te ajută să fii un pic mai sănătos, să faci sport mai bine, poate chiar și să slăbești dacă ai suficientă ambiție. Somnul sigur ți-l îmbunătățește. Watch Fit este de cursă lungă fără să te bage în datorii.