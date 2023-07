Bang & Olufsen Beolab 50 – apogeul experiențelor audio transpus într-o soluție din altă lume: când banii cumpără excelența [P]

Într-o lume ideală, experiențele audio pe care le resimțim cu toți ar fi identice, exact așa cum a intenționat artistul când a creat o melodie sau un film. În realitate însă, la fel cum un Ferrari sau Lamborghini te ajută să vezi altfel experiența de a conduce din spatele volanului, o pereche de boxe Bang & Olufsen Beolab 50 te fac să-ți reevaluezi existența din prisma audiției superlative.

Nu e ușor, dar după aproximativ 100 de ani de la fondare, danezi de la Bang & Olufsen au investit atât de mult în tehnologie, design și brevete revoluționare, încât creațiile lor nu sunt sinonime doar cu un nivel deosebit de lux și excelență în sisteme audio, dar și cu o filozofie la limita dintre tradiție și futurism. Motivul pentru care o pereche de boxe Bang & Olufsen Beolab arată la fel de bine într-un film de acum două decenii (About a Boy, The Big Lebowski), într-un serial din 2023 (Billions, Succession) sau într-un serial futurist a cărui acțiune se petrece câteva decenii în viitor (The Expanse) este simplu.

Sunt impozante, memorabile, emană o aură de autoritate în domeniu, dar, cel mai important, se aud bine. Acestea nu sunt doar o manifestare de opulență, ci reușesc să transmită privitorului faptul că posesorul lor apreciază experiențele audio de top, conștientizează că astfel de echipamente sunt o investiție poate mai mult și decât o boxă. La fel cum un Eames Lounge Chair & Ottoman, păstrat în condiții corecte, se scumpește odată cu trecerea timpului, o pereche de boxe active Bang & Olufsen Beolab 50 întruchipează moștenirea perfectă pe care ți-ai dori-o de la bunici.

De ce există Bang & Olufsen Beolab 50

În urmă cu aproape 20 de ani, Bang & Olufsen a intrat în domeniul creației de boxe active digitale cu Beolab 5, o creație definită printr-un design revoluționar ce integra suficient de multă tehnologie și putere computațională pentru a reduce la zero relevanța locului în care amplasai boxele în cameră. În contextul în care nimic nu este mai important pentru o experiență audio decât forma, dimensiunea și materialele din spațiul acustic, creația danezilor ”asculta” spațiul în care se află pentru a calibra în mod constant ceea ce emite. Astfel, nu mai exista ”punctul dulce” (sweet spot) într-o cameră, zona din care se auzea cel mai bine muzica, ci întregul spațiu devenea ”un punct dulce”. Beolab 50 continuă acea tradiție de a îmbina cele mai avansate tehnologii într-un pachet cât se poate de fascinant din punct de vedere vizual pentru a te transpune într-un alt univers acustic.

Ilustrate în materialele de marketing ca fiind ”Viitorul Sunetului”, o pereche de boxe Beolab 50 nu încearcă să să-ți fure privirea într-un magazin prin detalii stridente, ci să te fascineze din momentul în care le-ai observat și să te transpună într-o lume în care nici cea mai mică particularitate nu este întâmplătoare. Realizate din aluminiu, lemn și material textil, aceste boxe de 61 de kilograme bucata sunt creația laboratorului de design Noto GmbH, cu care danezii au mai colaborat în trecut pentru realizări iconice ca Beolab 90 în 2015 sau, mai târziu, Beolab 28 în 2021.

Deși efortul din spatele acestui design este unul semnificativ, ”frumusețea este în ochii privitorului”, iar pornind de la această filozofie, Bang & Olufsen a lansat serviciul Bespoke, prin care îți poate personaliza aspectul exterior al produselor sale audio până la cel mai mic detaliu, în funcție de filozofia ta personală de design, de materialele și culorile care te încântă, stilul și preferințele individuale. Rapid, doar pentru Beolab 50, ajungi la vreo 50 de combinații între finisaje, tipuri de lemn, culori (tratamentele) pentru aluminiu și nu numai.

În ceea ce privește construcția, Beolab 50 de la Bang & Olufsen vine la pachet cu șapte amplificatoare de 300 wați fiecare, pentru un total de 2100 W. Proprietare de tip ICEpower, amplificatoarele sunt ”ascunse” după cum urmează, unul pentru un tweeter de 0,75 inci, trei pentru difuzoare de 4 inci dedicate spectrului de medii și trei pentru woofere de 10 inci dedicate joaselor. Astfel, ajungi la o configurație care umple într-o manieră spectaculoasă chiar și un spațiu de 150 de metri pătrați, reușind să redea fără probleme de la 15Hz la 43KHz. Apropo, un Beolab 50 are 45,5 x 108,8 x 28,5 centimetri, pe lângă greutatea deloc neglijabilă de peste 60 de kilograme.

În ceea ce privește conectica, deși vorbim de niște boxe digitale active, include și intrări analog/RCA, pe lângă USB, S/P-DIF, Optical și Wireless, pentru un răspuns în frecvență de până la 24 de biți și 192kHz. Interacțiunea cu sistemul tău Beolab 50 se poate realiza atât prin aplicația de mobil Bang & Olufsen App, cât și prin telecomenzile Beoremote Halo sau Beoremote One de la același producător.

Inteligența din spatele Bang & Olufsen Beolab 50

Să crezi că o pereche de Beolab 50 de la Bang & Olufsen costă cât o mașină Tesla doar datorită unei combinații de design și putere acustică reprezintă un mod foarte superficial de a analiza situația. De fapt, cea mai importantă parte a ecuației constă în partea de procesare audio, de adaptare a experienței audio la spațiul în care este instalată o boxă și la câteva tehnologii proprietare brevetate de danezi. În cazul acestui model, lista include Acoustic Lens Technology (ALT), Advanced Active Room Compensation, Adaptive Bass Linearization și Beam Width Control.

Din momentul în care ai pornit boxa și se ridică tweeterul din vârful ei, lentila acustică (Acoustic Lens), două ”portițe” definesc spectrul fasciculului pentru a se adapta la o audiență mai largă sau la o singură persoană. Acest efort tehnologic se traduce prin Beam Width Control (Controlul Lățimii Fasciculului).

Active Room Compensation (Compensarea activă a camerei) este un alt efort computațional prin care particularitățile spațiului de audiție sunt analizate în detaliu, de la dimensiunile efective până la distanțele dintre boxă, pereți și tavan. În final, toate informațiile obținute de ”computerul de bord” sunt procesate de un DSP (Digital Signal Processor) pentru a crea un filtru audio specific camerei tale, fără niciun fel de compromis pe partea de precizie și autenticitate. Nu de alta, dar Bang & Olufsen întotdeauna a avut în produsele sale filozofia de a reda cât mai corect și curat intențiile artistului din spatele muzicii, fără deformare sau accente inutile pe joase sau înalte.

Ca referință, Beolab 50 de la Bang & Olufsen este și va rămâne soluția pe care audiofilii și-o doresc atunci când visează la sistemul audio home cinema perfect. Nu este ieftin, dar calitatea și lipsa de compromisuri niciodată nu au fost accesibile, mai ales când vorbim de experiențe vizuale și audiții fără cusur. Repet, marele avantaj al acestei soluții audio este că îți înțelege spațiul și nu este nevoie de o echipă de maeștri specializați în calibrarea boxelor pentru a profita la maxim de abilitățile a ceea ce ai cumpărat. Nu îți mai creezi o cameră specială pentru audiție, ci aduci aceste boxe în living-ul tău pentru a-l transforma în studioul perfect.

Această operă audio poate fi testată în magazinele Bang & Olufsen din București:

Bang & Olufsen Fabrica de Glucoza – Str. Fabrica de Glucoza 6-8

Bang & Olufsen București – Bd. Nicolae Caramfil 74A