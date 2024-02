Racheta lui Nadal a intrat în istorie. Suma uriașă dată pentru cumpărarea acesteia. Cum arată Top 3

Rafael Nadal (37 de ani, locul 649 ATP) a revenit puternic în prim plan, dar nu prin rezultate obținute pe teren, ci prin cu totul altceva.

Jucătorul spaniol, care a scris istorie în sportul-alb, a revenit în circuit după 11 luni de pauză, dar nu a putut participa la Australian Open, din cauza unor probleme musculare. Însă, Nadal a anunțat deja că nu este nimic grav și că va lua startul la turneul de la Doha, din februarie.

„În timpul ultimului meu meci de la Brisbane, am avut o mică problemă la un muşchi care, după cum ştiţi, m-a îngrijorat.

Odată ajuns la Melbourne am avut ocazia să fac un RMN şi am o ruptură mică pe un muşchi, nu în aceeaşi parte unde am avut accidentarea şi asta e o veste bună.

În acest moment, nu sunt pregătit să joc meciuri de cinci seturi la nivelul maxim care se cere.

Mă întorc în Spania pentru a discuta din nou cu echipa medicală, să urmez tratamentul indicat, să mă odihnesc”, a spus Nadal, într-un mesaj postat pe social media înaintea primului Grand Slam al anului.